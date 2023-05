L'oroscopo di sabato 6 maggio prevede tante novità. Le previsioni zodiacali, analizzando i transiti dei diversi pianeti, sono pronte a raccontare cosa si cela dietro a questa giornata. La vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni viene investita da importanti cambiamenti. Ci sarà chi proverà a farsi valere e chi non riuscirà a resistere alle proposte del partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 6 maggio 2023 con la classifica generale.

Oroscopo del 6 maggio 2023

Toro (1° posto): amerete mettervi in gioco. Accetterete qualsiasi tipo di sfida, sia nella vita privata che sul posto di lavoro.

Dimostrerete di possedere tutte le carte necessarie per trionfare. Alcuni amici potrebbero chiedervi dei consigli, ma sarà la vostra attitudine a fare davvero la differenza. L'indole non si potrà insegnare.

Acquario (2° posto): nessuno potrà mettere in discussione la vostra gentilezza. Sarete leali e disposti al confronto. I colleghi di lavoro vi stimeranno per il vostro desiderio di aiutare gli altri. Attenzione, però, a non farvi rallentare. La vita di coppia sarà caratterizzata da romanticismo e passione.

Leone (3° posto): il clima estivo vi farà stare molto meglio. Affronterete questa giornata con entusiasmo e allegria. Sarete felici di avere accanto delle persone speciali, completamente affini al vostro modo di pensare.

Potrebbe essere il momento giusto per provare a organizzare la prossima avventura.

Capricorno (4° posto): finalmente, inizierete a raccogliere i frutti del vostro lavoro. Sarà un processo lento, ma che vi porterà lontano. Dovrete solo continuare a impegnarvi come avete sempre fatto, senza dare ascolto alle malelingue e alle persone eccessivamente invidiose di voi.

L'altruismo non mancherà.

Previsioni zodiacali del 6 maggio

Gemelli (5° posto): la vita di coppia subirà un netto miglioramento. Vi avvicinerete al partner, cercando di comprendere le sue necessità. L'impegno sarà reciproco, a differenza del passato. L'Oroscopo del 6 maggio vi consiglia di dedicare il giusto tempo al lavoro, senza, però, esagerare.

Uno stress eccessivo potrebbe essere dannoso.

Bilancia (6° posto): non sarete molto interessati alle storie d'amore. Preferirete concentrarvi sul lavoro e sulle potenzialità che potrete sviluppare. Le vostre aspettative non saranno deluse, ma vi renderete conto di poter fare molto di più. Vi porrete obiettivi ambiziosi, raggiungibili in un certo arco di tempo.

Sagittario (7° posto): potrebbe non essere momento più adatto per compiere il primo passo in ambito sentimentale. La persona di vostro interesse, infatti, apparirà decisamente nervosa. Forzare la mano porterà a un risultato poco gradito. Il supporto emotivo, al contrario, non farà altro che rafforzare il legame.

Ariete (8° posto): alcune persone potrebbero utilizzarvi come valvola di sfogo.

Il partner, in particolare, risentirà molto dello stress lavorativo. Per voi, non sarà affatto semplice affrontare questa situazione. Dovrete farvi carico di sentimenti importanti, senza perdere la pazienza o reagire in modo brusco.

Previsioni astrologiche di sabato 6 maggio

Vergine (9° posto): sarete molto nostalgici. Non riuscirete a non pensare al passato. Vorrete cambiare alcune decisioni, ma sarà troppo tardi per farlo. Potrete solo guardare avanti, cercando di non ripetere gli stessi errori. Non sarà un situazione facile da accettare, soprattutto davanti ad alcune critiche.

Pesci (10° posto): non sarà facile affermarvi sul posto di lavoro. Purtroppo, avrete la sensazione di non poter gestire tutti i vostri impegni.

La vita personale sarà caratterizzata da tante indecisioni, legate alla sfera sentimentale e a quella amicale. Non saprete se rimanere fermi dove siete o se compiere un passo in una nuova direzione.

Cancro (11° posto): deciderete di prendervi un piccolo periodo di pausa. Sarà una scelta complessa, ma sostenuta anche dalla vostra famiglia. Avrete bisogno di distrarvi un po' e di dare valore soprattutto a ciò che vi fa stare bene. Un cambiamento della quotidianità potrebbe essere l'arma vincente.

Scorpione (12° posto): le stelle non saranno proprio dalla vostra parte. Sarà una giornata poco soddisfacente sul lavoro. Dovrete risolvere errori commessi da altri e, una volta a casa, il partner non vi accoglierà in modo gentile. Al contrario, avrà tante lamentele da esprimere. Lo scontro potrebbe essere imminente.