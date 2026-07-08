La giornata di giovedì 9 luglio 2026 sarà ottimale per molti segni dello zodiaco, in particolare in ambito amoroso. L'Oroscopo prevede nuovi amori per i nati sotto il segno del Leone, così come incontri molto promettenti per il Cancro.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo di domani segno per segno.

La prima parte della classifica dell'oroscopo di domani

1° Scorpione: i traguardi che raggiungerete nella giornata di domani saranno ben oltre le aspettative. Secondo l'oroscopo infatti, le ricompense saranno in grado di surclassare quelle precedenti.

Per qualcuno di voi arriverà l'indipendenza.

2° Ariete: focus sull'amore. Confessarvi alla persona amata o comunque fare un ulteriore passo in avanti nella vita di coppia sarà l'obiettivo principale di questa giornata di domani.

Non dovrete preoccuparvi delle questioni pecuniarie, secondo l'oroscopo.

3° Leone: vi sentirete energici e scattanti, decisamente pronti per nuovi scenari di lavoro ma anche per intraprendere un nuovo ciclo di studi.

In amore vi innamorerete facilmente di qualcuno che vi è accanto, forse qualcuno che finora non avevate considerato come partner potenziale.

4° Acquario: l'obiettivo che avevate in mente da tanto tempo a questa parte arriverà in men che non si dica. I guadagni e il prestigio sul posto di lavoro arriveranno a livelli mai visti prima.

Riuscirete a togliervi sfizi che vi sono stati preclusi a lungo.

5° Toro: miglioramenti. Sia in famiglia che nella coppia, ci saranno malintesi che finalmente troveranno chiarimenti duraturi. Il lavoro vi darà le carte necessarie per poter raggiungere la stabilità dal punto di vista finanziario. L'oroscopo suggerisce anche di prendervi la serata in totale libertà.

6° Cancro: la serenità in famiglia si rifletterà senza alcun dubbio nelle interazioni con gli altri. Dunque anche la calma e la costanza sul lavoro faranno parte di questo atteggiamento. Per chi è single gli incontri saranno molto interessanti, secondo l'oroscopo.

La seconda parte

7° Pesci: la situazione di stallo in amore vi metterà addosso un senso di agitazione.

Ma basterà guardare agli affari e a tutto ciò che gravita attorno al denaro per potervi tranquillizzare. Il punto di vista pecuniario ora sarà tutto ciò che si rivelerà importante nella vostra vita quotidiana.

8° Gemelli: si aprirà uno spiraglio di luce sul piano personale. Qualche situazione finalmente si sbloccherà, rivelando delle soluzioni molto più semplici di quel che avete immaginato. I guadagni saranno pressoché stabili, ma sul lavoro qualche piccolo imprevisto farà la differenza.

9° Sagittario: nuove sfide si profilano all'orizzonte. Sarete abbastanza preparati dal punto di vista mentale, ma le energie non saranno dello stesso avviso. L'oroscopo dei sentimenti vi allerta su un incontro che piano piano si trasformerà in qualcosa di più.

10° Vergine: togliere di mezzo molte amicizie che non sono state sincere, soprattutto di recente. Spenderete un po' di denaro di troppo per cose che vi serviranno soltanto a breve termine. Il lavoro sarà colmo di sfide e di situazioni conflittuali con i colleghi.

11° Capricorno: l'oroscopo suggerisce di prendervi una pausa dal lavoro e di prendervi cura di ogni cosa che vi fa stare bene. Ci saranno separazioni piuttosto importanti, soprattutto se si tratta di amicizie.

L'amore non sarà contemplato.

12° Bilancia: la fatica sul lavoro purtroppo si farà sentire più che mai, secondo quanto previsto dall'oroscopo. Nelle questioni affettive attraverserete una fase molto lunga che comprometterà qualche legame a cui tenete particolarmente.