La settimana dal 13 al 19 luglio 2026 stando a quanto previsto dall'oroscopo si presenterà davvero positiva e redditizia per i nati sotto il segno del Toro. Il Cancro avrà una bella concentrazione, utile per le questioni lavorative più spinose.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni della settimana con classifica.

La prima parte della classifica dell'oroscopo 13-19 luglio

1° Toro: la vostra situazione finanziaria subirà un salto di qualità molto soddisfacente dal punto di vista economico. Il denaro incrementerà così come anche gli investimenti.

Sicuramente in amore sbocceranno nuovi legami e sempre più forti. Con il partner le emozioni saranno protagoniste, specialmente se avete in mente una settimana all'insegna del romanticismo.

2° Scorpione: la vostra scalata al successo sarà impareggiabile. Non soltanto l'ambizione vi spronerà a raggiungere i vostri obiettivi, ma anche i presupposti per ottenerli saranno all'altezza delle aspettative. Secondo l'oroscopo, anche in amore ci saranno tutti gli ingredienti che serviranno per una passionalità alle stelle. Continuate così.

3° Ariete: con il partner i momenti di positività saranno sempre più numerosi, senza contare l'armonia familiare alle stelle. Nelle questioni più materiali avrete a che fare con delle ottime novità che vi garantiranno stabilità e tranquillità.

Ci saranno acquisti che potranno finalmente essere molto utili per periodi piuttosto lunghi, secondo l'oroscopo.

4° Cancro: la concentrazione per il vostro segno zodiacale sarà la chiave che aprirà molteplici porte di carattere finanziario. Il lavoro vi darà delle gratificazioni che cambieranno radicalmente la vostra vita quotidiana. Secondo l'oroscopo, anche il cuore avrà la sua bella fetta di passione, ma il dialogo e la comprensione reciproca sarà sempre e comunque al primo posto.

5° Vergine: questa settimana sarà colma di incontri, dunque di scenari amorosi che vi faranno sentire amati e apprezzati. Avrete molta cura dell'armonia familiare, quindi non si verificheranno situazioni di tensione o che comunque possano mettere a repentaglio la vostra serenità.

Anche sul lavoro le cose andranno lisce come l'olio.

6° Sagittario: prenderete delle decisioni sagge e ben ponderate sul lavoro, e questo atteggiamento sarà di enorme aiuto anche per i colleghi attorno a voi. Secondo l'oroscopo anche in amore ci saranno tante novità interessanti. Nonostante qualche imprevisto, la settimana sarà pregna di tenerezza.

La seconda parte

7° Leone: un po' di nostalgia di qualcuno che appartiene al passato vi spronerà a guardare al futuro. Il lavoro sarà una distrazione piuttosto ottimale per poter scacciare qualche sensazione negativa.

La famiglia vi guiderà verso un fine settimana decisamente più sereno e carico di novità, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

8° Gemelli: non ci saranno colpi di scena che già non avevate previsto, nel corso di questa settimana.

L'oroscopo prevede infatti qualche piccola realizzazione personale e una armonia con le amicizie e con la famiglia davvero invidiabili. Di tanto in tanto ci sarà qualche momento di smarrimento sul lavoro, ma nulla di eccezionale.

9° Pesci: fate attenzione al denaro in uscita, m soprattutto al rallentamento della vostra carriera. In questa settimana si verificheranno situazioni che vi faranno sentire spossati e senza energie. Demordere però sarà l'ultimo pensiero che vi verrà in mente. Essere persistenti vi premierà.

I sentimenti saranno considerati solamente in parte.

10° Capricorno: avrete abbastanza di sfide che non fanno altro che sottrarvi energie e voglia di fare. Nemmeno un po' di relax vi aiuterà a smaltire la stanchezza accumulata.

Però qualche risultato abbastanza promettente dal punto di vista economico potrebbe incitarvi a proseguire nella stessa direzione.

11° Acquario: avrete molte spese da fare in questa settimana, di conseguenza dovreste fare più attenzione al denaro he spendete in eccedenza. Il lavoro assorbirà il vostro tempo libero, ma non toglierà energie in modo significativo. Qualche situazione conflittuale in famiglia o con il partner vi costringerà a rivedere il vostro atteggiamento.

12° Bilancia: l'oroscopo suggerisce di non essere troppo avventati in alcune decisioni, specialmente se riguardano il settore finanziario. Dovreste mettere in ordine i sentimenti nel vostro cuore e capire ciò che in questo momento conta realmente nella vostra vita. L'amore non sempre viene al primo posto.