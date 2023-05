L'oroscopo della giornata di lunedì 8 maggio 2023 porta con sé dei successi in dono per i nati sotto il segno del Toro, seguito da una situazione amorosa davvero ottimale per la Vergine. L'amore per il Bilancia sarà in calo, mentre il Gemelli ritorna inaspettatamente in vetta.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco di lunedì.

L'oroscopo dell'8 maggio: lavoro ottimo per Vergine

1° Toro: avrete un cammino fatto di successi nel corso di questa giornata, a cominciare con dei progetti che finalmente troveranno la loro degna conclusione e una forte tendenza ad avere un umore molto alto.

Avrete una focalizzazione vincente su un particolare affare che potrebbe farvi guadagnare di più.

2° Vergine: ottima fortuna in amore e negli affari. La mattinata si prospetta vincente sul piano pecuniario e molto divertente anche dal punto di vista professionale. Dal partner potrebbe arrivare una proposta allettante che vi farà toccare il cielo con un dito.

3° Cancro: sarete molto positivi in questa settimana, e di conseguenza l'intesa con le persone che vi circondano si farà molto promettente, sia che riguardo l'ambito familiare che quello che concerne l'ambito professionale. Ora la squadra conterà su di voi e sulla vostra creatività decisamente romantica.

4° Gemelli: avrete una Luna che sicuramente non vi farà sentire molto bene, ma il lavoro procederà comunque a gonfie vele, portandovi non solo guadagni ottimi ma anche la risoluzione di sfide che fino a poco tempo fa consideravate difficili da risolvere.

Sagittario in rialzo

5° Sagittario: l'amore sta rialzando la testa per il vostro segno zodiacale. Questa giornata potrebbe avere con sé delle emozioni positive che vi aiuteranno a riavvicinarvi al partner in modo più naturale ed efficace possibile, soprattutto se state uscendo da un momento di crisi.

6° Pesci: sentimentali. Questa giornata di lunedì 8 maggio sarà densa di emozioni che il partner riuscirà a regalarvi, mentre avrete un calo delle energie molto significativo.

Recuperare le forze nella serata sarà un presupposto molto valido per ricaricare le batterie, in questo momento.

7° Bilancia: l'amore sarà in calo, così come una intesa che per alcuni casi potrebbe scendere a ritmi vertiginosi. Le amicizie e il lavoro però compenseranno praticamente del tutto questa situazione non del tutto rosea.

8° Scorpione: vi state avviando a una fase di stabilizzazione degli affetti, ma anche degli affari. La strada potrebbe essere ancora un po' lunga, ma demordere non rientra nelle opzioni attuali per il vostro segno dello zodiaco. Potreste fare una bella figura con i colleghi in questo momento, non lasciatevi scappare l'occasione.

Capricorno teso

9° Capricorno: dovrete fare attenzione a un Marte che purtroppo vi farà sentire alquanto nervosi, cosa che discosta parecchio con la fortuna abbastanza buona di Venere per il vostro segno zodiacale. Fate del vostro meglio per andare d'accordo con la famiglia.

10° Ariete: potrebbero arrivare delle problematiche molto accentuate in amore, tanto che sarete più o meno costretti a decidere cosa fare.

Fare qualche conto vi aiuterà a non eccedere troppo con gli acquisti e a rendere questa giornata meno gravosa del solito.

11° Acquario: purtroppo la settimana si aprirà con malumore, discussioni, forse anche con una tendenza molto forte a evitare le situazioni che arrivano dal lavoro, soprattutto quelle più pesanti da affrontare. Ora le sfide potrebbero essere molto più pesanti per voi, vi meritate una pausa.

12° Leone: in amore vi conviene andare con i piedi di piombo in questo periodo. Non sempre riuscirete ad accordare le parti nel lavoro così come spesso e volentieri non sarete in grado per il momento di appianare delle divergenze in famiglia.