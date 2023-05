L'oroscopo di lunedì, 8 maggio, aiuta a comprendere in quale modo l'energia delle stelle influenzerà l'inizio della settimana per tutti i segni zodiacali. Ariete, Toro e Cancro saranno carichi di positività, mentre qualche dubbio potrebbe ancora accompagnare i Pesci.

Oroscopo di lunedì 8 maggio: Gemelli distratti in amore

Ariete: la giornata sarà molto positiva e potrebbero arrivare delle ottime notizie. Non fermatevi troppo a pensare, perché avete tutte le capacità di riuscire in quello che desiderate, dovete solo crederci in modo più deciso.

Toro: la fortuna accompagnerà questo lunedì di maggio che porterà tanta gioia soprattutto in famiglia e nei sentimenti.

Al lavoro potrebbe essere il momento giusto per far partire progetti particolarmente stimolanti.

Gemelli: sarete presi dal malumore se resterete in casa e nelle vostre abitudini, perché ciò di cui avete bisogno è uscire e stare lontani dalla noia. Il partner potrebbe farvi notare che ultimamente siete troppo distratti.

Cancro: sarete uno dei segni più fortunati della giornata e tutto sembrerà viaggiare in perfetta armonia con i vostri desideri. Non meravigliatevi: avete lavorato molto per ottenere tutto questo e ve lo meritate.

Oroscopo del giorno: Leone altalenante, Scorpione positivo

Leone: il vostro umore sarà altalenante a causa dei risultati al lavoro che non saranno quelli che vi aspettavate.

Dalla vostra, però, avrete una verve che vi renderà attraenti come non mai e vi farà stare al centro dell'attenzione.

Vergine: un po' di preoccupazioni non vi permetteranno di vivere questa giornata con la giusta serenità. Gli impegni saranno tanti, sia al lavoro che in famiglia, ma non scoraggiatevi e guardateli come un'opportunità.

Bilancia: il periodo più duro è alle spalle e adesso dovrete solo indirizzare lo sguardo verso il futuro e fare nuovi progetti. La paura di una nuova delusione sarà sempre dietro l'angolo, ma ci saranno nuove speranze.

Scorpione: sarete a un passo dal traguardo, ma iniziare ad intravederlo vi darà la carica giusta per continuare a dare il massimo.

Le stelle non vi abbandoneranno e presto arriveranno momenti indimenticabili.

Sagittario fantasioso ed energico, Acquario amato e coccolato

Sagittario: la creatività vi darà quella marcia in più per rendervi invincibili nelle attività a cui vi dedicherete, ma potrebbe essere anche controproducente. Galoppare troppo con la fantasia porta inevitabilmente delusioni.

Capricorno: l'oroscopo del giorno annuncia che in famiglia potrebbe esserci qualche tensione, ma, se ascolterete il punto di vista degli altri senza voler imporre il vostro, tutto si risolverà. Ci sono delle decisioni importanti in vista.

Acquario: il lunedì partirà un po' in salita, con troppi impegni da portare a termine e qualche ostacolo che vi stresserà, ma in serata arriveranno piacevoli sorprese.

In amore, infatti, le cose andranno a gonfie vele.

Pesci: sarete un po' confusi e guarderete alla persona amata con una certa distanza. La risposta alle vostre domande è solo dentro di voi e un modo per trovarle è rilassarsi in solitudine nella natura.