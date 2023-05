Mercoledì 3 maggio sul piano astrale la Luna sosterà nel segno della Bilancia e Giove risiederà sui gradi dell'Ariete. Nettuno insieme a Saturno, invece, resteranno stabili in Pesci, così come Marte continuerà il moto in Cancro e Venere rimarrà nel domicilio dei Gemelli. Urano, il Nodo Nord, Mercurio e il Sole, infine, proseguiranno l'orbita in Toro come Plutone permarrà nel segno dell'Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Toro, meno entusiasmante per Capricorno e Cancro.

Sul podio

1° posto Toro: briosi. Semaforo acceso sul verde per il tono umorale di casa Toro, secondo l'oroscopo di mercoledì 3 maggio, grazie soprattutto la transito sbarazzino del satellite femminile e alla Bianca Signora nel secondo campo che permetterà presumibilmente ai nativi di non crucciarsi per eventuali sgambetti altrui.

2° posto Acquario: schietti. Ottime le effemeridi per i nati Acquario che, durante questo giorno, vorranno togliersi qualche sassolino dalla scarpa con una persona che ha ultimamente alzato troppo il tiro nei loro confronti, col segno Fisso che potrebbe metterci un attimo a rimettere in riga la stessa.

3° posto Bilancia: tenaci. Mercoledì in cui i nati Bilancia, specialmente secondo e terzo decano, avranno buone chance di mettere in campo una straordinaria determinazione che li aiuterà a togliersi qualche ghiotta soddisfazione nel mondo professionale.

Le posizioni di metà classifica

4° posto Leone: in fermento. Avete presente il gioco del tiro alla fune? I nati Leone, durante questo giorno d'inizio maggio, sembreranno vestire i panni della metaforica corda ludica, in quanto si sentiranno divisi tra la frenesia del nuovo che avanza, seppur ancora ignoto, e l'impossibilità momentanea di potervici fiondare all'interno.

5° posto Vergine: spiegazioni. Un pizzico d'irruenza verbale da parte dei nati Vergine questo mercoledì potrebbe urtare l'equilibrio di qualche rapporto relazionale consolidato, ma basterà spiegare le proprie ragioni al segno Mutevole per far tornare il sereno.

6° posto Ariete: routine. I nati dell'Ariete saranno chiamati a concentrare le loro energie sulle attività di routine, anziché tentare azzardi e manovre espansionistiche.

7° posto Pesci: amore sottotono. Momento sentimentale non troppo esaltante quello che, con ogni probabilità, vivranno i nati Pesci nelle ventiquattro ore in questione, soprattutto coloro che in precedenza hanno nascosto la polvere sotto al tappeto nel ménage amoroso anziché sviscerare ciò che non andava.

8° posto Scorpione: bocca cucita.

Se da un lato la comunicazione non sarà fluente come al solito, dall'altro lato questo mercoledì alcune circostanze metteranno probabilmente i nati Scorpione nelle condizioni di dire la loro opinione e, di conseguenza, di schierarsi. Il carnet astrale, però, suggerirà loro di non prendere le parti di nessuno, magari provando a temporeggiare per quanto possibile.

9° posto Sagittario: sfuggenti. A causa di qualche delusione o incomprensione legata alla sfera amicale, i nati Sagittario avranno ottime possibilità di assumere un mood sfuggente nel focolare domestico, dribblando volutamente le domande e le richieste di partner e figli.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: finanze flop. Più che per congiunture monetarie avverse, il 3 maggio i nati Cancro potrebbero decidere di loro sponte di cimentarsi in qualche acquisto di natura voluttuaria, il quale oltre a svuotargli il portafogli farà andare su tutte le furie un socio al lavoro o la dolce metà in casa.

11° posto Capricorno: bugie. Le prime due decadi di casa Capricorno, nel corso di questo giorno di maggio, saranno probabilmente avvezze a dire qualche piccola menzogna nella sfera professionale pur di evitare l'ira di un superiore o, ancor peggio, rischiare delle sanzioni.

12° posto Gemelli: fiacchi. La voglia di mettersi in gioco, al fine di risollevare le sorti lavorative del momento, parrà far a pugni con l'esiguo bottino energetico del quale beneficeranno i nati Gemelli questo mercoledì, con quest'ultimi che si vedranno costretti a rinviare le attività non impellenti.