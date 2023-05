L'oroscopo dal 15 al 21 maggio 2023 è pronto a indicare le previsioni settimanali sui 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno del Toro dovranno essere meno istintivi, mentre quelli della Vergine potrebbero andare incontro ad alcune problematiche.

Di seguito approfondiamo le previsioni della settimana con le pagelle dei vari segni.

Previsioni zodiacali dal 15 al 21 maggio: i primi sei segni

Ariete – In amore date un valore importante alla fedeltà e cercate di non farvi attrarre da situazioni pericolose, la vostra dolce metà merita rispetto. Sul lavoro sarà riconosciuto il vostro valore e il talento con cui risolvete i problemi.

Voto: 6,5

Toro – Lasciate da parte l'istinto, stavolta soprattutto in amore non vi porterà conseguenze favorevoli, usate la testa. Nel lavoro cercate di impegnarvi maggiormente e puntate diretti al traguardo. Voto: 6

Gemelli – Potreste non essere particolarmente soddisfatti dell'atteggiamento che sta assumendo la vostra dolce metà, cercate però di essere più comprensivi. Per quel che riguarda il lavoro potreste avere delle buone opportunità. Voto: 6,5

Cancro – Accettate il supporto della persona amata, vi sarà d'aiuto in un momento che potrebbe non esservi favorevole. Alti e bassi sul lavoro, non buttatevi giù al sorgere di situazioni negative e che potrebbero mettervi in difficoltà. Voto: 6

Leone – In amore non fatevi prendere da troppi dubbi e andate avanti per la vostra strada, coinvolgendo ovviamente il vostro partner.

Ci potrebbe essere qualche cambiamento sul lavoro, non fatevi cogliere impreparati. Voto: 7

Vergine – Non sarà una settimana particolarmente favorevole in amore, dovrete districarvi in mezzo a problematiche varie di natura sentimentale. Anche nel lavoro ci potrebbe essere qualche impedimento che frena le vostre ambizioni professionali.

Voto: 6

Predizioni astrologiche dal 15 al 21 maggio: i restanti voti

Bilancia – Non sarete troppo inclini al dialogo con la vostra dolce metà, la settimana potrebbe presentarsi burrascosa. Per quel che riguarda il lavoro, accettate i rimproveri soprattutto se sono ben motivati. Voto: 6

Scorpione – Potreste trovarvi un po' a disagio per alcune situazioni create dal vostro partner, ragionate insieme a lui sulle cose che non vi piacciono.

Sul lavoro cercate di essere maggiormente collaborativi con alcuni colleghi. Voto: 6

Sagittario – La settimana sentimentale potrebbe essere abbastanza serena e la vivrete in maniera spensierata con la persona amata. Sul lavoro fatevi aiutare dalle persone che ritenete più valide e sincere. Voto: 6,5

Capricorno – Per raggiungere alcuni obiettivi dovrete far ricorso all'aiuto dei vostri cari, non fatevi problemi a chiedere il loro supporto. Il lavoro potrebbe prendervi parecchie energie, sacrificatevi ma sempre senza esagerare. Voto: 6

Acquario – Non siate troppo egoisti, considerate anche il parere della vostra dolce metà e soprattutto in alcune situazioni datele credito. Potreste risultare particolarmente contenti per una notizia che riguarderà l'ambito lavorativo.

Voto: 6,5

Pesci – Il rapporto con la vostra dolce metà sarà buono, non cercate inutili polemiche che destabilizzerebbero la situazione. Nel lavoro non avrete motivo per esaltarvi ma neanche per deprimervi. Voto: 6,5