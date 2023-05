L'oroscopo della settimana dal 22 al 28 maggio 2023 è pronto a dare consigli e dritte in merito al possibile andamento riservato dalle stelle ai prossimi sette giorni. L'Oroscopo sull'ultima settimana piena di maggio presenta un quadro diversificato, influenzato soprattutto dalle diverse transizioni lunari nei vari simboli astrali.

La presenza della Luna in Cancro apporterà una nuova sensibilità emotiva e un forte desiderio di famiglia. Durante questo periodo potreste sentire un bisogno maggiore di affetto e sicurezza, cercando conforto nelle relazioni intime e nella stabilità del proprio ambiente domestico.

Il transito della Luna in Leone darà enfasi alla buona energia, favorendo tratti del carattere finemente carismatici. Questo periodo espanderà l'autostima personale e il desiderio di mettersi in mostra. Potreste sentire un'impellenza creativa e una maggiore fiducia nel mostrare al mondo cosa siete capaci di fare. È un momento propizio per esprimere individualità e intraprendenza.

Infine l'ingresso della Luna in Vergine regalerà a molti un istinto di precisione e tanta voglia di riorganizzazione. Durante questa fase potreste avvertire un forte desiderio di ordine e perfezione. È un'opportunità per concentrarsi sui dettagli, magari stabilire piani o mettere in atto pratiche in grado di favorire a ogni livello efficienza e miglioramento.

Vediamo allora di dare meritato spazio alle attesissime previsioni astrologiche da lunedì 22 a domenica 28 maggio e scoprire le nuove classifiche con le relative pagelle, segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. In arrivo una fase abbastanza positiva. Nel campo dei sentimenti, potreste sperimentare un'esplosione di nuova vitalità, dando vita a inaspettate quanto piacevolissime dinamiche amorose.

Sul fronte lavorativo intanto, potrebbe aprirsi una finestra di opportunità che vi permetterà di esprimere la vostra determinazione. Siate coraggiosi nel perseguire i vostri obiettivi, avvalendovi della vostra caparbietà caratteriale e l'energia a disposizione. Sarete in grado di superare molte sfide, anche grazie alla vostra abilità nel saper trovare soluzioni creative.

Prendete il controllo del vostro destino e fatevi strada verso il successo! Una mentalità aperta darà modo di abbracciare eventuali cambiamenti che dovessero presentarsi; alcuni potrebbero rivelarsi preziose opportunità per crescere. Siate pronti ad affrontare le sfide con grinta, sapendo che la determinazione vi condurrà verso nuovi traguardi.

La classifica con le pagelle e le stelline della settimana per i nati in Ariete:

Top del giorno giovedì 25 maggio;

giovedì 25 maggio; ★★★★★ lunedì 22 e martedì 23;

★★★★ mercoledì 24 e venerdì 26;

★★★ domenica 28 maggio;

★★ sabato 27 maggio.

♉ Toro: voto 7. Per voi, Toro, l'orizzonte settimanale si colora abbastanza positivamente, almeno sulla carta. Nel panorama sentimentale, potreste sperimentare una crescita emotiva e una maggiore stabilità nelle relazioni.

Sul fronte lavorativo, potrebbero aprirsi nuove opportunità che vi permetteranno di esprimere la vostra determinazione e competenza in modo unico. Abbracciate il cambiamento e sfruttate al meglio le risorse a vostra disposizione. Lasciatevi guidare dalla vostra intuizione, così mettere in campo tutta la vostra perseveranza e raggiungere ogni obiettivo. Siate flessibili e adattabili alle circostanze, poiché potrebbero sorgere situazioni impreviste che richiederanno la vostra prontezza di spirito. Mantenete un atteggiamento positivo, focalizzandovi sulle soluzioni, anziché sulle sfide. La vostra determinazione e la vostra dedizione vi permetteranno di superare gli ostacoli e di progredire verso il successo.

La scaletta con i voti e la classifica a stelline settimanale del Toro:

Top del giorno venerdì 26 maggio;

venerdì 26 maggio; ★★★★★ sabato 27 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22 e giovedì 25;

★★★ mercoledì 24 maggio;

★★ martedì 23 maggio.

♊ Gemelli: voto 6. Per voi, Gemelli, l'orizzonte settimanale si posiziona sulla linea della sufficienza. Nel panorama delle emozioni, potreste avvertire un senso di equilibrio e una maggiore serenità interiore. Sul fronte professionale, potrebbero aprirsi nuove opportunità che vi permetteranno di manifestare la vostra versatilità e la vostra creatività in modo unico. Accogliete le sfide con entusiasmo e cercate soluzioni innovative per superarle. Siate aperti alle nuove idee e pronti ad adattarvi ai cambiamenti in corso.

Il vostro spirito curioso e la vostra comunicativa vi permetteranno di connettervi con gli altri in modo autentico e significativo. Approfittate di questo periodo per coltivare le relazioni e per mettere in pratica le vostre abilità sociali. Ricordate di prendervi cura di voi stessi, dedicando del tempo al riposo e al relax. Con la vostra versatilità e la vostra flessibilità, riuscirete ad affrontare le sfide con successo e a cogliere le opportunità che si presentano lungo il cammino.

La classifica con le pagelle e le stelline della settimana per i nati in Gemelli:

★★★★★ lunedì 22 e martedì 23;

★★★★ mercoledì 24, sabato 27 e domenica 28;

★★★ giovedì 25 maggio;

★★ venerdì 26 maggio.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8.

Le analisi astrologiche mettono in evidenza un'incantevole settimana in arrivo. Le onde dell'energia cosmica vi avvolgeranno con dolcezza, donandovi una sensazione di connessione profonda con il mondo intorno a voi. I sentimenti si tingeranno di sfumature quasi magiche, permettendovi di esplorare emozioni nuove e profonde. Sul fronte del lavoro, potreste trovare nuove situazioni verso le quali rivolgere la vostra attenzione. Lasciatevi guidare dalla buona intuizione nonché dalla vostra creatività, poiché vi condurranno verso strade ricche di successo. È il momento di esprimere appieno la vostra sensibilità e di condividere le vostre idee con il mondo. Mantenete aperto il cuore e siate pronti ad accogliere nuovi legami a medio o lungo termine potenzialmente in grado di portare serenità e prosperità.

Fate attenzione alla vostra salute emotiva, concedendovi momenti di svago. Siate gentili con voi stessi e con gli altri, e lasciate che l'amore sia la vostra guida.

La scaletta con i voti e la classifica a stelline settimanale del Cancro:

Top del giorno lunedì 22 maggio (Luna in Cancro);

lunedì 22 maggio (Luna in Cancro); ★★★★★ martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25;

★★★★ venerdì 26 maggio;

★★★ sabato 27 maggio;

★★ domenica 28 maggio.

♌ Leone: voto 9. Per tantissimi nati Leone si apre un periodo di totale fortuna e splendore. L'universo si schiude per rivelare un'incredibile ricchezza di opportunità e successi. Il Sole irradierà la strada, illuminando ogni passo che compirete verso un destino glorioso. Abbracciate la vostra vera autenticità unendola alla passione, perché saranno le chiavi per raggiungere traguardi straordinari.

Siate audaci e coraggiosi nel perseguire i vostri sogni, poiché il momento è propizio per realizzazioni di grande portata. Sul fronte delle relazioni, il vostro magnetismo personale sarà irresistibile, attirando l'ammirazione di coloro che vi circondano. Lasciate che il vostro cuore si apra alla riscoperta della felicità: sarete ricompensati con un amore vero e duraturo. Nell'ambito professionale sarete destinati a primeggiare. Le vostre capacità uniche e il vostro impegno instancabile vi porteranno a raggiungere risultati straordinari. Siate sicuri di voi stessi e perseguite le vostre ambizioni con determinazione.

La classifica con le pagelle e le stelline della settimana per i nati in Leone:

Top del giorno mercoledì 24 maggio (Luna in Leone);

mercoledì 24 maggio (Luna in Leone); ★★★★★ giovedì 25, venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ martedì 23 e sabato 27;

★★★ lunedì 22 maggio.

♍ Vergine: voto 10.

Si prospetta un periodo stupefacente capace di far sbancare su tutta la linea! Le stelle si allineeranno in una coreografia celestiale, donando opportunità meravigliose ed esplosioni incontenibili di gioia. La dedizione e la precisione raggiungeranno vette mai viste prima, portando a risultati straordinari in ogni aspetto della vita. Sarete travolti da una creatività inarrestabile, il che vi permetterà di dare vita a progetti sorprendenti. Non esitate a mostrare al mondo la vostra genialità: esplorate nuovi orizzonti! Nel campo delle relazioni, il carisma magnetico attirerà persone affascinanti. Apritevi all'amore, poiché potreste incontrare l'anima gemella o rafforzare legami esistenti. Sul fronte lavorativo, il vostro impegno sarà premiato con opportunità di carriera straordinarie.

Siate pronti a cogliere al volo queste possibilità e a far brillare le vostre competenze uniche.

La scaletta con i voti e la classifica a stelline settimanale della Vergine:

Top del giorno sabato 27 maggio (Luna in Vergine);

sabato 27 maggio (Luna in Vergine); ★★★★★ mercoledì 24, venerdì 26 e domenica 28;

★★★★ lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana con relativa classifica a stelline dei prossimi sette giorni.