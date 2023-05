Questo sabato inizierà con il piede giusto per molti segni zodiacali: l'oroscopo del 20 maggio è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. Tra gli argomenti di maggiore interesse non mancano il lavoro, l'amore e la socialità. La classifica, inoltre, consente di farsi un'idea del quadro generale.

Di seguito approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 maggio 2023.

L'oroscopo del 20 maggio: la classifica dei dodici segni zodiacali

Vergine (1° posto): il rapporto con il partner diventerà sempre più inteso. Sarà praticamente impossibile separarvi.

Vivrete questa giornata in simbiosi, cercando di condividere qualsiasi momento insieme. Ovviamente, ci sarà spazio anche per la famiglia e per le amicizie.

Ariete (2° posto): sarete lavoratori instancabili. Non getterete la spugna per alcun motivo. In qualunque circostanza, apparirete pronti a rialzarvi e a continuare a percorrere la vostra strada. Il capo sarà molto contento di voi e anche la famiglia ammetterà di essere orgogliosa.

Bilancia (3° posto): inseguirete le vostre passioni. Sarete pronti a rischiare pur di portare avanti i valori acquisiti nel tempo. Non rimarrete in disparte, ma parteciperete attivamente alla quotidianità dei vostri amici e del partner. I vostri consigli verranno presi in grande considerazione.

Acquario (4° posto): non tutti saranno in grado di gestire la vostra gentilezza. Ci sarà chi, colto alla sprovvista, potrebbe reagire in modo brusco. La vostra attitudine, però, vi porterà a stare sempre dalla parte dei più deboli. Contrasterete le ingiustizie con tutta la determinazione possibile.

Cancro (5° posto): sarete davvero abili in ambito sentimentali.

Vi metterete nei panni del partner, riuscendo a lasciare un'impronta profonda nel suo cuore. La relazione di coppia, grazie al contributo di entrambi, andrà a gonfie vele. Potrebbero esserci ottime notizie in arrivo.

Pesci (6° posto): sarete amorevoli nei confronti degli amici. Metterete le loro opinioni al primo posto e le userete per crescere dal punto di vista personale.

La dura fatica non vi spaventerà, ma tenderete a storcere il naso davanti a eventuali critiche perché vi faranno sentire a disagio.

Toro (7° posto): preferirete non chiedere aiuto. Vi occuperete da soli dei vostri problemi, anche di quelli più impegnativi. L'Oroscopo del 20 maggio, però, vi consiglia di analizzare prima tutti i dettagli delle diverse situazioni. Non sempre, infatti, questo atteggiamento si rivelerà la mossa migliore.

Leone (8° posto): i continui rimproveri sul posto di lavoro inizieranno a diventare pesanti. Sarete convinti di essere nel giusto, ma avrete poche occasioni per dimostrarlo. Le previsioni zodiacali vi consigliano di fare attenzione alle vostre reazioni: potrebbero apparire eccessive.

Sagittario (9° posto): sarete piuttosto furbi. Lotterete per il vostro benessere personale, arrivando ad ignorare anche questioni legate al partner e agli amici. Potreste essere ampliamenti criticati per questo motivo. Attenzione a non farvi travolgere dalla foga: potreste rimanere feriti.

Gemelli (10° posto): non avrete tanta voglia di lavorare. Avrete bisogno di prendervi una piccola pausa dallo stress lavorativo. Vacillerete sotto le continue pressioni del capo e dei vostri colleghi. La soluzione giusta potrebbe essere quella di riprendere a occuparvi dei vostri hobby.

Scorpione (11° posto): assisterete a un progressivo deterioramento della vostra vita sentimentale. Non sarete più certi delle decisioni prese in precedenza.

Cercherete di ritornare su alcune questioni, ma il tempo, nel frattempo, è stato molto severo. Potrebbe essere il momento giusto per un nuovo inizio.

Capricorno (12° posto): la fortuna non sarà dalla vostra parte. L'assetto astrale apparirà decisamente poco generoso nei confronti della vita lavorativa e sentimentale. Procederete lentamente, cercando di evitare gli ostacoli e di ignorare le questioni più delicate.