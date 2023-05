Per tutti i segni zodiacali arriva l'oroscopo di mercoledì 17 maggio 2023. Approfondiamo quindi di seguito le previsioni e l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci con tutti i cambiamenti astrologici che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore è una giornata che potrebbe portare qualche momento di stanchezza, attenzione a non dare nulla per scontato. Nel lavoro è meglio non perdere di vista i nuovi contatti, ragionate prima di agire.

Toro: per i sentimenti una Luna favorevole sta per entrare nel segno, quindi la situazione migliorerà.

Nel lavoro sono in arrivo piccole soddisfazioni importanti per voi.

Gemelli: a livello sentimentale le storie che stanno subendo una trasformazione porteranno una fase di maggiore nervosismo. Nel lavoro meglio avere un atteggiamento tranquillo se state muovendo qualche momento di disagio.

Cancro: in amore le coppie forti lo saranno ancora di più, in particolare il pomeriggio andrà meglio della mattina. A livello lavorativo molti stanno programmando qualcosa di nuovo, Giove a breve entrerà nel segno e sarà favorevole.

Leone: a livello amoroso Luna in buon aspetto, le emozioni varranno di più adesso. Nel lavoro favoriti per le persone che hanno dei progetti in vista dei prossimi mesi.

Vergine: in amore è meglio farsi avanti, soprattutto se una persona vi interessa.

Nel lavoro questo è un periodo di miglioramento per ottenere nuovi risultati.

Previsioni e oroscopo del 17 maggio 2023: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: in amore è una giornata di recupero ma molto dipende dal tipo di rapporto che state vivendo. Nel lavoro alcune situazioni di conflitto andranno a chiarirsi perché Giove non è più in opposizione.

Scorpione: a livello amoroso è una giornata decisamente particolare e la serata sarà sottotono. Potreste dire come la pensate nel rapporto di coppia. Nel lavoro in questi giorni alcune questioni potranno essere finalmente risolte.

Sagittario: in amore mattinata migliore, questo è un periodo importante, in particolare per chi ha avuto delle difficoltà.

Nel lavoro è possibile che abbiate ripensamenti ma arriveranno comunque delle conferme.

Capricorno: a livello amoroso Luna favorevole, riuscirete a stabilizzare un'unione. Gli incontri speciali sono adesso favoriti. Nel lavoro fase in cui sarà opportuno lasciare attivo solo quello che vi interessa.

Acquario: per i sentimenti la giornata è interessante ma nel pomeriggio qualcosa potrebbe non andare. Nel lavoro momento di grandi successi ma attenzione alle spese.

Pesci: in amore il pomeriggio è interessante con diversi pianeti favorevoli, questo è il momento giusto per andare avanti. Nel lavoro c'è bisogno di risolvere un problema, ma da ora arrivano delle soluzioni.