L'oroscopo del 17 maggio 2023 incoraggia i nati in Toro ad avere più fiducia in sé stessi e consiglia alle persone dei Gemelli di fare un cambiamento radicale. Si prospetta una giornata felice per i single dello Scorpione e fantastica per quelli del Sagittario. Approfondiamo ora come sarà la giornata dei single con le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di mercoledì 17 maggio.

L'oroscopo dell'amore per i single, mercoledì 17 maggio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – L'amore è l’unico sentimento che vi fa venire voglia di vivere la vita al meglio delle vostre potenzialità.

Se siete nati nella seconda decade, un amore inaspettato vi travolgerà con la tenerezza e passione che avete sempre sognato. Godetevi il momento.

Toro – Dovete avere fiducia in voi stessi e rendervi conto di quanto siete speciali. Aspettatevi una giornata densa di emozioni. Per quanto riguarda i nati nella seconda decade, non sarà nemmeno necessario andare alla ricerca di un amore perché nuove opportunità arriveranno come le api al miele.

Gemelli – L'Oroscopo consiglia di fare un cambiamento radicale. Quante volte avete voluto ricominciare? Adesso è il momento. Quelli della prima decade potranno apportare qualche cambiamento alla loro vita sentimentale e in fondo questo significa innamorarsi.

Se siete follemente innamorati, dichiarate i vostri sentimenti senza paura; le stelle portano fortuna a chi osa.

Cancro – Non farete molto in questa giornata. Vi sentirete un po' tristi e questo vi impedirà di incontrare nuove persone. I nati nella terza decade sentiranno il bisogno di una relazione d’amore: siete stanchi di essere single?

Il vostro corpo e la vostra mente hanno voglia di rilassarsi, quindi, liberate la vostra adrenalina sfidando un amico a una partita di carte. L'oroscopo consiglia di fare ogni tanto qualche sacrificio per la persona a cui siete affezionati.

Previsioni zodiacali per i cuori solitari, giorno 17 maggio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Le stelle di questa giornata vi daranno più consapevolezza di voi stessi. Se appartenete alla terza decade, dovreste trovare un modo per sollevare un argomento difficile. Vi sentite molto romantici, trascorrete la serata a scrivere poesie o sognare la vostra anima gemella. Se volete mostrarvi a qualcuno che vi piace, fate attenzione a non dare l’impressione di essere troppo sicuri di voi.

Vergine – Ultimamente la solitudine non vi ha appesantito e le stelle applaudono alla vostra tenacia. Se siete nati nella seconda decade, aspettatevi notti di passione e imparerete nuovi modi per abbandonarvi a una marea inebriante di sensazioni.

Per molti single del segno, l’idea di stare a casa da soli non li preoccupa minimamente. Ignorate voci e pettegolezzi inutili.

Bilancia – Quelli che hanno trascorso la notte in bianco si renderanno conto di non aver scoperto il senso più profondo della vita, quello di conoscere se stessi. Le stelle consigliano la riflessione. I single della terza decade non condividono le stesse passioni della persona che li ha conquistati, ma presto si appassioneranno ai suoi hobby.

Scorpione – Vi attende una giornata felice, anche se la festa è finita. Il vostro corpo e la vostra anima vogliono davvero incontrare l’anima gemella. I nati nella prima decade andranno meravigliosamente d’accordo con la persona che li ha conquistati e questo rafforzerà la complicità e la comunicazione.

I più coraggiosi del segno possono aspettarsi un incontro stimolante con un Sagittario.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 17 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Si prospetta una giornata iperattiva ed energica. Quelli della terza decade dovranno sfruttare al massimo le stelle favorevoli e uscire dal loro guscio. Mettete da parte la tristezza. In serata, non vi sentirete in gran forma, quindi, l’oroscopo consiglia di declinare l’invito di un amico o godervi una serata tranquilla davanti alla Tv o leggendo un libro.

Capricorno – Il mondo può essere cinico, ma lo siete anche voi. È il momento di cambiare strategia. Invece di chiedervi quando le stelle influiranno, fate qualcosa al riguardo e agite voi stessi.

Quelli della seconda decade avranno una forte voglia di divertirsi, di conoscere nuove persone e di iniziare una nuova storia d'amore. Divertimento e seduzione sono in gioco.

Acquario – C'è un’irresistibile voglia di scappare che può prendere il sopravvento. I nati della terza decade sono razionali, amano pianificare ogni mossa, ma le stelle porteranno alcuni cambiamenti. Pizza e tv sono una soluzione se volete una serata tranquilla, mentre qualcun altro potrebbe preferire uscire.

Pesci – Giocate bene le vostre carte, con originalità, estro, voglia di sperimentare. L’anima ardente al vostro fianco nei prossimi giorni vi chiederà l’impossibile e voi siete già attrezzati. Se siete nati nella prima decade e vi sentite stanchi della vita di tutti i giorni, non c’è niente di meglio che programmare una vacanza. Viaggiare per il mondo da soli ha i suoi vantaggi.