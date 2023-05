Cosa riserverà ai 12 segni zodiacali l'oroscopo valido per il 5 maggio?

Scopriamolo assieme analizzando tutti i dettagli.

Ariete: in amore non commettete passi falsi e siate prudenti, sul lavoro meglio evitare azzardi e gestire tutto con accortezza.

Toro: per i sentimenti giornata da prendere con le pinze, qualcosa potrebbe essere accaduto in una coppia e ora c'è bisogno di recuperare. Nel lavoro meglio non sollevare polemiche e iniziare a pensare a quello che c'è da fare.

Gemelli: a livello sentimentale le storie che hanno vissuto una crisi ora potranno recuperare.

Nel lavoro sfruttate questo momento per risolvere un problema ed evitare confronti con persone in perenne conflitto con voi.

Cancro: in amore sarà possibile recuperare eventuali complicazioni del passato, c'è qualcosa di particolare nell'aria. A livello lavorativo non è un cielo adeguato alla risoluzione dei problemi in corso, abbiate pazienza.

Leone: per i sentimenti una storia che nasce ora potrà prendere il via in maniera interessante grazie a Venere nel segno. Nel lavoro le attività sono favorite anche se qualche contrasto non mancherà.

Vergine: a livello moroso giornata particolare che vede la Luna in buon aspetto, i rapporti di lunga data vivranno dei momenti di confronto. Nel lavoro meglio darsi di fare se aspettate una conferma o volete trovare una soluzione a problemi pregressi.

Previsioni e oroscopo del 5 maggio 2023: la giornata dei segni

Bilancia: a livello sentimentale fine settimana da vivere con cautele. In una coppia, se ci sono stati dei problemi, potreste avere qualche difficoltà a riprendere la via, a livello lavorativo invece è arrivato il momento di prendere una decisione importante.

Scorpione: in amore giornata che potrà regalare una bella emozione, potrete superare diversi problemi.

Nel lavoro meglio evitare questioni complesse, troverete comunque un accordo con i vostri colleghi.

Sagittario: per i sentimenti situazione interessante da vivere adesso per tutte quelle coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro c'è la voglia di ripartire, ora potrete farlo.

Capricorno: a livello amoroso Luna in buon aspetto ma attenzione a Marte in opposizione che porterà alcune divergenze.

Sul lavoro c'è da fare i conti con alcun i cambiamenti, abbiate pazienza e riuscirete ad affrontare tutto.

Acquario: a livello sentimentale Luna dissonante che invita a non essere troppo polemici. Sul lavoro tira un vento di cambiamento.

Pesci: attenzione alle novità in amore, abbiate cautela e non buttatevi a capo fitto. Sul lavoro, se siete liberi professionisti, è invece il momento di agire e osare.