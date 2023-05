L'Oroscopo di venerdì 5 maggio è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni zodiacali, in base all'assetto astrale, sono pronte a svelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita sentimentale, lavorativa e sociale dei segni. Inoltre è presente anche la classifica per mettere in evidenza l'andamento generale.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 5 marzo.

Previsioni zodiacali del 5 maggio

Sagittario (1° posto): la natura dei vostri sentimenti sarà sincera. Apparirete sereni in compagnia del partner. Costruirete un rapporto stretto, ma non simbiotico.

Ci terrete anche a frequentare amici e parenti. Inoltre, per nessun motivo, rinuncerete ai vostri hobby preferiti e al lavoro.

Bilancia (2° posto): sarete socievoli e interessanti. Avrete sempre qualcosa di speciale da dire. Intratterrete gli amici con la vostra simpatia, però, nei momenti opportuni, saprete anche essere seri. Questo atteggiamento vi consentirà di costruire una rete di conoscenze solida e ampia.

Pesci (3° posto): le vostre aspettative verranno soddisfatte. Sarete felici di aver intrapreso la strada consigliata dal cuore. Procederete a passo spedito, senza grandi ostacoli da superare. In alcuni momenti, potreste apparire un po' permaloso, ma non impiegherete molto tempo a cambiare atteggiamento.

Toro (4° posto): vi piacerà confrontarvi con voi stessi. Tenderete a porvi molti interrogativi. Non vi limiterete a compiere le azioni senza riflettere. Questo vi consentirà di avere una marcia in più e di ottenere buoni risultati sul posto di lavoro. Con gli amici, sarete spontanei e divertenti, mentre darete poca confidenza agli sconosciuti.

Oroscopo del 5 maggio

Cancro (5° posto): la sensibilità dimostrata vi avvicinerà molto all'anima gemella. Saprete comprendere l'essenza delle sue parole, senza farvi distrarre dai dati più superficiali. Avrete intenzioni serie, ma non vorrete affrettare le cose. Vi prenderete tutto il tempo necessario per compiere le prossime mosse.

Vergine (6° posto): la paura di non riuscire a realizzare i vostri sogni vi spingerà a prendere delle decisioni improvvise e inaspettate. Le persone che vi saranno accanto non potranno fare a meno di rimanere sorprese. Potreste dare vita a una svolta importante, ma dovrete essere pronti anche a sopportare gli aspetti negativi.

Scorpione (7° posto): non riuscirete a distogliere l'attenzione dalle questioni sentimentali. Continuerete a ripensare ai recenti sviluppi, perdendo di vista il quadro generale. Le previsioni zodiacali del 5 maggio vi consigliano di fare affidamento sulle persone care: parenti e amici non vi lasceranno soli.

Gemelli (8° posto): la vostra vita sentimentale sarà piuttosto travagliata.

Non riuscirete, nell'arco di poche ore, a risolvere i vostri dubbi. Avrete bisogno di più tempo per raggiungere l'equilibrio tanto desiderato. Intanto, le previsioni zodiacali del 5 maggio vi consigliano di concentrarsi sugli hobby e sul lavoro.

Previsioni astrologiche del 5 maggio

Capricorno (9° posto): farete fatica a cambiare idea. Rimarrete bloccati sulle vostre posizioni, senza riuscire a vestire i panni degli altri. Inoltre, la controversa situazione lavorativa non vi consentirà di concentrarvi su altro. Avrete molti timori per il vostro futuro professionale e personale.

Leone (10° posto): sarete piuttosto apatici. Non riuscirete a tirare fuori la vostra energia. Tenderete a stancarvi facilmente e a non valorizzare le vostre capacità.

Tutto questo vi porterà a un netto distacco emotivo. Smetterete di coinvolgere gli amici e non sarete più interessati a trovare il partner ideale.

Ariete (11° posto): questa giornata lavorativa vi metterà davanti alle vostre più grandi preoccupazioni. Agirete con cautela, cercando di non finire sotto il mirino del capo. Le parole del partner non vi saranno di aiuto perché non riusciranno a spronarvi. Dovrete attendere solo che questo momento passi.

Acquario (12° posto): la situazione si capovolgerà in negativo. Purtroppo, non riuscirete a rimanere al passo con i vostri obiettivi. Avrete dei ripensamenti e una conseguente battuta d'arresto. Prima di riprendere il cammino, vorrete valutare tutte le possibilità. Non accetterete consigli.