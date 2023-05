Secondo l'oroscopo del 20 maggio 2023 molti dei nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero ricevere una buona notizia da una persona inaspettata. Periodo difficile per i nati del Leone che sono già impegnati sentimentalmente, per i nati in Bilancia invece è un periodo di chiarezza.

A seguire approfondiamo l’astrologia per il giorno 20 maggio e le previsioni sull’amore e sul lavoro con le pagelle.

La giornata di sabato 20 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Qualcuno di inatteso vi porta buone notizie. Le coppie in crisi devono smettere di fare tira e molla, la corda potrebbe spezzarsi.

Uno dei campi in cui spiccherete più degli altri è quello professionale. È il momento di prendervi la vostra rivincita. Voto: 8

Toro – Molti sono fortunati ad avere la persona giusta al proprio fianco. Alcune coppie sfornano nuovi progetti, mentre le altre devono ancora conoscersi meglio. Tensione nell’ambiente di lavoro. Certe volte è necessario fare dei sacrifici, piccoli o grandi, per aumentare il guadagno. Voto: 6,5

Gemelli – Se di recente siete stati delusi, presto vedrete un po’ di luce. Questo è un periodo di rinascita, fate tesoro delle esperienze negative. L’ambizione e la competizione lavorativa vi ha aiutato a uscire fuori da un periodo di stallo. Potreste ottenere di più, se sfrutterete a vostro vantaggio le occasioni.

Voto: 6

Cancro – Grazie al vostro spirito inventivo riuscirete a trovare la soluzione a ogni situazione. Dovete credere di più nel vostro rapporto di coppia. Dal punto di vista lavorativo, la fortuna è dalla vostra parte e ci sono ottime possibilità per tutti i lavoratori.

Voto: 7

Previsioni degli astri, sabato 20 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Periodo molto impegnativo per l’amore. Alcune coppie devono prendere una decisione molto importante, mentre altre vivono più serenamente, avendo raggiunto un certo equilibrio. In campo lavorativo, se vi state trasferendo da un’azienda a un’altra, è importante dare buona impressione ai nuovi colleghi e ai superiori.

Voto: 6,5

Vergine – Secondo l’Oroscopo dell’amore, questa è una giornata piuttosto pesante soprattutto per le coppie poco stabili. La vostra mente pensa a qualcosa che non ha niente a che fare con il vostro partner e quest’ultimo si sente trascurato. Nel lavoro, non è il caso di fare affari o dare vita a progetti troppo impegnativi. Voto: 6

Bilancia – È una giornata ideale per fare chiarezza con il partner o con i familiari. Se non siete sposati, potreste essere gelosi e avere dubbi che il partner guardi altrove. Anche voi potreste essere attratti da una persona nuova. Nel campo lavorativo ce la farete a portare a termine tutti i vostri compiti. Nelle spese dovete essere cauti, perché le entrate non sono aumentate molto di recente.

Voto: 7

Scorpione – Nei rapporti di coppia potrebbe esserci ancora strascichi delle tensioni nate nei giorni scorsi. Presto le acque si calmeranno, abbiate pazienza. Se dovete firmare qualche contratto, fate passare qualche giorno, al momento siete distratti e non concludereste buoni affari. Voto: 6

Previsioni dell'oroscopo di sabato 20 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore è una giornata fortunata per alcune coppie. Se qualcosa va storto, il vostro partner sarà pronto a consolarvi. Non permettete alla noia di rovinare la vostra relazione amorosa. In campo lavorativo è una giornata fruttuosa, ma se dovete firmare qualche documento importante, rileggete bene tutto, potrebbe sfuggirvi qualcosa.

Voto: 7

Capricorno – La scarsa comprensione e qualche litigio potrebbero mettere a rischio i rapporti d’amore. Prestate attenzione alle parole che dite, se vi lasciate prendere la mano rischiate di mandare all’aria tutto ciò che avete costruito fino ad adesso. Nel lavoro, attenzione ai colleghi e ai superiori che vi possono fare delle richieste inattese, è meglio fare buon viso a cattivo gioco. Voto: 8

Acquario – In questo periodo siete più comunicativi del solito e avete voglia di esplorare nuovi posti e conoscere gente nuova. Tra impegni quotidiani e voglia di cambiare potreste perdere di vista l’amore. Se state cercando un nuovo lavoro, aggiornate il curriculum con qualche corso, magari attirerà l’attenzione di un’azienda seria.

Voto: 7,5

Pesci – Mandare avanti un rapporto di coppia richiede impegno e qualche compromesso. Non spaventatevi se a volte le vostre emozioni fanno i capricci. Capita a tutti, soprattutto alle coppie di vecchia data. Dal punto di vista lavorativo, vorreste di più, maggiori entrate, meno fatica e più tempo libero. Per il momento, l'oroscopo consiglia di impegnarvi di più per raggiungere la meta ambita. Voto: 6,5