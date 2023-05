Giovedì 4 maggio troviamo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno dello Scorpione, mentre il Nodo Nord, Urano, Mercurio e il Sole risiederanno nell'orbita del Toro. Marte resterà stabile in Cancro, così come Venere permarrà nel domicilio dei Gemelli. Giove proseguirà l'orbita in Ariete e Plutone, in ultimo, continuerà la sosta in Acquario, come Nettuno e Saturno protrarranno il moto in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Pesci e Scorpione, meno benevolo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Scorpione: chiarezza d'intenti. Nel bel mezzo del mese dell'anti-compleanno, questo giovedì sembrerà regalare ai nati Scorpione la possibilità di fare chiarezza nelle loro menti sulle prossime strade da intraprendere essendo consci, al contempo, che bisognerà attendere qualche settimana prima di imboccarle.

2° posto Pesci: incoraggiamenti. Grazie ai probabili incoraggiamenti di amici e parenti stretti, secondo l'oroscopo di giovedì 4 maggio, i nati Pesci potrebbero accantonare ogni remora e gettarsi a capofitto nella conquista di nuovi e stimolanti obiettivi lavorativi.

3° posto Ariete: punti d'incontro. Eccelse le effemeridi di questo giorno primaverile per il ménage amoroso di casa Ariete, coi nati del segno che riusciranno con estrema facilità a trovare un punto d'incontro col partner sulla gestione della casa o del denaro.

I mezzani

4° posto Capricorno: lucidità. La dote regina dei nati Capricorno, nel corso delle ventiquattro ore in questione, sarà la lucidità mentale con la quale affronteranno questioni pratiche ma anche eventuali beghe professionali.

5° posto Cancro: affaccendati. Le mansioni di lavoro e le attività quotidiane questo giorno di metà settimana saranno più voluminose del solito per i nati Cancro, ma quest'ultimi non si tireranno di certo indietro adempiendo a ogni impegno pendente con grande spirito di sacrificio.

6° posto Leone: osservatori. Giovedì che tornerà, con buona probabilità, utile ai nati Leone più per osservare il mondo circostante e le evoluzioni dello stesso piuttosto che cimentarsi nella solita routine o in nuove attività.

7° posto Gemelli: un passo per volta. Dal vocabolario dei nati Gemelli sarà meglio che, nel corso del 4 maggio, vengano bandite sia l'impazienza che l'irruenza, in quanto il segno Mutevole sarà chiamato dal parterre planetario a procedere con la dovuta calma in qualsiasi ambito esistenziale.

8° posto Bilancia: impulsivi. L'alea che correranno i nati Bilancia in questo giorno d'inizio mese sarà di assumere un mood spiccatamente impulsivo che, oltre a fargli prendere qualche cantonata, farà storcere il naso a chi li conosce da poco tempo.

9° posto Sagittario: occhio per occhio. Complice una configurazione astrale ostica, capitanata dall'asfissiante duetto Nettuno-Venere, i nati Sagittario parranno essere inclini a rispondere a presunti torti subiti con la stessa moneta senza rendersi conto che così facendo innescheranno un botta e risposta pressoché infinito.

Ultime posizioni

10° posto Toro: impositivi. Semaforo acceso sul rosso questo giovedì per i nati Toro a capo di un team professionale, in quanto sarà facile per loro mettere in campo un atteggiamento impositivo che non farà altro che rendere perplessi nonché poco stacanovisti i loro dipendenti.

11° posto Vergine: nostalgici. Le lancette cerebrali di casa Vergine sembreranno andare a ritroso in questa giornata di maggio, coi Vergine che rispolvereranno tramite dei dolorosi ricordi persone e situazioni che, invece, andrebbero relegate nel dimenticatoio prima possibile.

12° posto Acquario: pile scariche. I nati Acquario questo giorno di primavera potrebbero accorgersi di non avere una mole di energie cospicua a disposizione, quindi preferiranno mettere in stand by le attività procrastinabili per godersi un po' di sano relax.