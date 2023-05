Mercoledì 10 maggio troveremo sul piano astrale Marte assieme a Venere transitare nel segno del Cancro, mentre Plutone risiederà nel domicilio dell'Acquario. La Luna, invece, sosterà sui gradi del Capricorno, mentre il Nodo Nord, il Sole, Mercurio e Urano protrarranno il moto in Toro. Giove, infine, continuerà il transito in Ariete, così come Nettuno insieme a Saturno resteranno stabili in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Scorpione, meno entusiasmante per Leone e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: coraggiosi. Giornata di metà settimana che parrà donare ai nati Scorpione la possibilità di sbloccare una o più situazioni stantie con le quali stanno facendo i conti da qualche tempo, grazie soprattutto al coraggio del quale beneficeranno che gli permetterà sia di dire le cose come stanno che di cimentarsi in azioni risolutive e audaci.

2° posto Cancro: focosi. La passionalità potrebbe nuovamente bussare alla porta di casa Cancro questo mercoledì, donando ai nativi in coppia la possibilità di ristabilire l'armonia perduta nell'alcova e, al contempo, d'impreziosire il tutto con qualche coccola in più.

3° posto Toro: tutto sotto controllo. La piacevole sensazione con la quale dovranno, c'è da scommetterci, rapportarsi i nati Toro in questa giornata primaverile sarà di avere tutto sotto controllo sia sul fronte pratico che professionale.

I mezzani

4° posto Pesci: novità in caldo. Alla stregua della preparazione di un liquore per infusione che necessita di diverse settimane prima di essere gustato, i nati Pesci avranno probabilmente l'occasione di subodorare qualche succulenta novità che, però, prenderà la via della concretizzazione soltanto in prossimità dell'estate.

5° posto Ariete: a difesa altrui. Secondo l'oroscopo di mercoledì 10 maggio, i nati Ariete avranno buone chance di prendere le parti di una persona appena conosciuta oppure di trovare talmente tanto feeling con la stessa da iniziare a pensare che possa nascere una bella amicizia.

6° posto Sagittario: umore altalenante. Stare al passo dei nati Sagittario nelle ventiquattro ore in questione non sarà probabilmente semplice, non tanto per la volitività degli stessi quanto per il loro tono umorale che sembrerà viaggiare sulle montagne russe.

7° posto Vergine: cercasi appoggi. Mercoledì, perlopiù dal tardo pomeriggio in poi, che potrebbe riservare una leggera insicurezza ai nati Vergine, i quali parranno alla continua ricerca di appoggi morali dagli affetti cari, sostegni che però difficilmente giungeranno.

8° posto Bilancia: decelerare. Giorno di primavera che i nati Bilancia, stando ai suggerimenti del carnet astrale, dovrebbero trascorrere rallentando considerevolmente i ritmi, mossa che consentirebbe al segno Cardinale di notare ciò che di solito dà per scontato.

9° posto Acquario: soprassedere. La retrogradazione del Messaggero degli Dei sommata alla Bianca Signora nel sesto campo spingeranno, c'è da scommetterci, i nati Acquario a non infervorarsi per eventuali torti subiti, così riusciranno a on turbare più di tanto la loro armonia interiore.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: solita solfa. La routine quotidiana, ciclicità professionale in primis, potrebbe stare oltremodo stretta ai nati Capricorno in questo giorno di metà maggio, col segno di Terra che avvertirà tutto il peso di un turno di lavoro scevro da novità.

11° posto Gemelli: contrariati. Il sorriso capovolto stampato sul volto dei nati Gemelli questo mercoledì si troverà probabilmente sul loro viso senza un reale perché, in quanto il mood contrariato che assumeranno sarà di default per difendersi dagli sgambetti altrui.

12° posto Leone: revisioni finanziarie. Malgrado la possibile voglia dei nati Leone di cimentarsi in dispendiose sessioni di shopping, il bottino economico di questo mercoledì suggerirà, invece, loro di darsi una bella regolata in tal senso.