Nell'oroscopo di martedì 9 maggio 2023 troviamo sul piano astrale la Luna risiedere sui gradi del Capricorno, mentre Marte assieme a Venere sosteranno nel domicilio del Cancro. Il Sole, il Nodo Nord, Urano e Mercurio, intanto, protrarranno il moto in Toro, così come Giove rimarrà stabile nel segno dell'Ariete. Nettuno insieme a Saturno, infine, proseguirà l'orbita in Pesci come Plutone continuerà il transito in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Pesci, meno esaltante per Capricorno e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: ottimisti.

Affrontare questo martedì con un piglio spiccatamente ottimistico sarà probabilmente un esercizio di facile esecuzione per i nati Pesci, i quali parranno non lasciarsi scalfire interiormente nemmeno dagli accadimenti più destabilizzanti.

2° posto Toro: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per le faccende professionali di casa Toro in questo giorno di primavera, coi nativi che avranno buone chance di mettere a segno degli ottimi colpi in tal senso, mosse che gli consentiranno di essere un passo avanti alla concorrenza.

3° posto Cancro: volenterosi. Secondo l'oroscopo di martedì 9 maggio, i nati Cancro potrebbero dimostrarsi più che mai volenterosi nel fronte domestico, aiutando il partner col cambio stagionale di vestiario oppure prodigandosi nello sbarazzarsi degli scatoloni in soffitta.

I mezzani

4° posto Scorpione: attenti. Se da un lato i nati Scorpione questo martedì sembreranno assumere un mood taciturno, dall'altro lato ai loro occhi non sfuggirà nulla, in quanto le loro antenne saranno orientate sull'esatta frequenza della percezione massima.

5° posto Acquario: nessun rimpianto. I nati Acquario, nelle ventiquattro ore in questione, avvertiranno presumibilmente la voglia di infischiarsene della troppa logicità messa in campo ultimamente, provando con successo a strizzare l'occhio all'istintività senza nessun rimpianto al seguito.

6° posto Ariete: sostegni. La piacevole sensazione che potrebbero provare i nati Ariete in questo giorno di maggio sarà di sentirsi sostenuti, sia praticamente che moralmente, dalle persone care, in quanto le stesse ultimamente non si sono mai tirate indietro nel tendere la mano al segno di Fuoco.

7° posto Vergine: affaccendati.

Giornata di primavera che avrà ottime possibilità di essere stracolma di attività da portare a compimento per i nati Vergine, i quali dovrebbero decelerare in tal senso per scongiurare un crollo fisico.

8° posto Gemelli: distratti. Non riuscendo probabilmente a mantenere alta e costante l'asticella della concentrazione, i nati Gemelli potrebbero rischiare di sorbirsi una sonora ramanzina a scuola o nel luogo professionale.

9° posto Sagittario: consigli al bando. Il rischio che correranno, c'è da scommetterci, i nati Sagittario questo martedì sarà di peccare di presunzione o saccenteria, in quanto in ambito lavorativo non saranno affatto propensi ad ascoltare il parere di soci o superiori.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: amore flop. L'atmosfera nel ménage amoroso di casa Capricorno, nel corso del 9 maggio, sarà probabilmente simile all'interno di un igloo, in quanto riuscire ad avere un dialogo costruttivo così come scambiarsi delle coccole col partner parrà una chimera.

11° posto Leone: attese. Martedì di metà mese dove, con ogni probabilità, i nati Leone dovranno far loro il proverbio "La pazienza è la virtù dei forti" perché sarà facile che la giornata, così come l'intero ostico periodo, sia costellata da attese figlie di ritardi e inceppamenti di sorta.

12° posto Bilancia: nervosi. Le persone che avranno a che fare coi nati Bilancia questo martedì potrebbero rendersi ben presto conto che sarebbe meglio non provocare il segno Cardinale, con quest'ultimo che avrà i nervi a fior di pelle e sarà incline a risposte piccate.