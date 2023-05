L'Oroscopo di mercoledì 3 maggio è pronto a puntare l'attenzione su ciò che avverrà nella quotidianità dei segni zodiacali. Le previsioni astrologiche, analizzando i transiti planetari, svelano gli elementi appartenenti alla vita lavorativa, sentimentale e sociale. È presente anche una classifica per fare luce sui singoli posizionamenti.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 3 maggio.

Previsioni astrologiche del 3 maggio: i primi segni in classifica

Sagittario (1° posto): non potrete opporvi all'affetto altrui. Inaspettatamente, sarete travolti dalla dolcezza delle persone che vi staranno accanto.

Amici e parenti riverseranno su di voi tutte le loro emozioni positive. Vi aiuteranno nel processo di crescita e vi consentiranno di compiere tanti passi in avanti.

Vergine (2° posto): non riuscirete a mettere alcun limite alla vostra creatività. Permetterete alla fantasia di vagare libera, in modo da consentirvi di indagare tutti gli scenari possibili. Non escluderete alcuna possibilità. Sarete pronti a sperimentare nuove soluzioni in ambito economico e lavorativo. Non vi pentirete delle scelte prese.

Pesci (3° posto): non sarete contrari alle critiche. Apprezzerete quelle più costruttive, ma non sarete disposti a farvi prendere in giro. Tirerete fuori un carattere combattivo e determinato.

Compirete ogni passo con attenzione, contrastando le ingiustizie e offrendo anche supporto ai vostri colleghi di lavoro.

Toro (4° posto): sarete ben felici di contribuire al benessere della vostra azienda. Avrete un'ampia libertà di azione anche se, nei processi decisionali, sarete comunque sottoposti a supervisione. Avrete modo di sviluppare talenti nascosti e di avvicinarvi verso la meta da raggiungere.

In ambito sentimentale non ci saranno particolari ostacoli.

Oroscopo del 3 maggio: i segni al centro della classifica

Cancro (5° posto): non metterete in dubbio i sentimenti per il partner. Al contrario, sarete travolti da emozioni positive. Vorrete dare vita a qualcosa di grande, che possa avere conseguenze positive sul rapporto di coppia.

Gli amici parteciperanno con gioia ed entusiasmo a questa iniziativa.

Capricorno (6° posto): accetterete gli ultimi eventi con orgoglio. Deciderete di smettere di essere ipercritici. Proverete a guardare il mondo da un nuovo e inaspettato punto di vista. Vi sentirete meglio e le vostre capacità di interazione aumenteranno. Il lavoro, però, continuerà a essere caratterizzato da alti e bassi.

Scorpione (7° posto): affronterete un momento complesso. I sentimenti rischieranno di schiacciarvi e di impedirvi di ragionare lucidamente. Potreste scontrarvi con diversi ostacoli di natura emotiva e relazionali. Vorreste ricevere il supporto di una persona speciale, però, quest'ultima si tirerà indietro.

Ariete (8° posto): il partner non si concentrerà su di voi. Avrà così tanti impegni da non riuscire a dare rilevanza alla vita di coppia. Questo atteggiamento vi ferirà molto. Inoltre, potrebbe scatenare il vostro istinto vendicativo. Le previsioni astrologiche del 3 maggio vi consigliano di non agire in preda alla rabbia.

Previsioni zodiacali del 3 maggio: i segni meno fortunati

Gemelli (9° posto): questa volta non cadrete i piedi. Accuserete il colpi in modo forte. Sarete costretti a prendervi una piccola paura per riflettere sulla direzione da intraprendere. L'eccessiva concentrazione, però, potrebbe farvi entrare in un loop senza fine. Sarà importante dare spazio anche agli affetti e gli svaghi.

Acquario (10° posto): non riuscirete a rimanere fuori dai guai. Vi intrometterete nella vita di amici e parenti, fino a diventare un po' eccessivi. Le intenzioni saranno buone, ma le persone tenderanno a concentrarsi solo sulle sensazioni negative. Le previsioni astrologiche del 3 maggio vi consigliano di fare un passo indietro.

Leone (11° posto): dovrete combattere contro il vostro umore. Non sarà una giornata molto positiva per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Vi porrete molte domande e i tentativi del partner finiranno per scatenare reazioni ancora più forti. Una piccola paura potrebbe davvero fare la differenza.

Bilancia (12° posto): non sarete pronti a scendere a patti con nessuno.

Porterete avanti le vostre idee, senza dare modo agli altri di esprimere le proprie. Vi convincerete di avere ragione, anche se verrete contraddetti spesso. Le previsioni astrologiche del 3 maggio vi consigliano di non essere troppo severi con la famiglia e con gli amici.