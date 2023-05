L'oroscopo di mercoledì 31 maggio è ricco di sorprese. Le previsioni zodiacali, in base ai transiti dei pianeti, non vedono l'ora di svelare tutti i segreti del giorno. Amore, lavoro e vita sociale si uniranno per dare vita a un inimitabile mix esplosivo. Alcuni segni appariranno più decisi sul posto di lavoro, mentre altri inseguiranno l'amore.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 31 maggio 2023.

Previsioni zodiacali del 31 maggio: i primi posti

Toro (1° posto): sarete molto affascinanti. La vita sentimentale, per voi, non avrà alcun segreto.

Vi approccerete al partner con sicurezza, cercando di trasmettergli tutte le vostre emozioni. In alcuni momenti metterete al primo posto la passione, mentre in altri vi dedicherete a gesti romantici.

Capricorno (2° posto): vi piacerà mettervi alla prova. Non vedrete il lavoro solo come una forma di sostentamento, ma soprattutto come un modo per crescere. Stringerete un bellissimo rapporto con i colleghi che vi porterà a frequentarli anche fuori dall'ambiente professionale.

Sagittario (3° posto): saprete scendere a patti con il partner. Deciderete di rafforzare il rapporto di coppia e di svolgere tutte le attività insieme. Il feeling tra voi sarà innegabile, così come il rispetto reciproco. Gli amici e la famiglia non potranno fare a meno di rimanere piacevolmente sorpresi.

Leone (4° posto): niente e nessuno potrà porre limiti alla vostra intraprendenza. Affronterete ogni sfida con entusiasmo, cercando di mettere in mostra tutte le vostre potenzialità. Il lavoro sarà motivo di orgoglio per voi, ma non per questo smetterete di dedicarvi al partner e agli amici.

Oroscopo del 31 maggio: i segni al centro della classifica

Pesci (5° posto): odierete i litigi. Cercherete di risolvere i contrasti in modo pacifico. Non vi piacerà essere coinvolti in situazioni instabili. Prenderete le distanze da persone eccessivamente vivaci. Tutto questo vi aiuterà a vivere i rapporti interpersonali con maggiore serenità.

Cancro (6° posto): sarete allegri e divertenti. Vi piacerà interagire con gli altri e dare vita a un'atmosfera gioiosa. Anche sul posto di lavoro sarete in grado di motivare gli altri. Le critiche e i pettegolezzi non avranno un forte impatto su di voi. Il partner vi mostrerà stima e amore.

Scorpione (7° posto): il vostro cuore continuerà a battere per una persona che è stata davvero speciale per voi. Avvertirete la sua mancanza, ma non riuscirete a cancellare la sofferenza che vi ha provocato. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a guardarvi intorno: potreste rimanere sorpresi.

Ariete (8° posto): avrete bisogno di una guida che vi aiuti a prendere le prossime decisioni.

Non sarà semplice affidarvi a qualcuno perché la fiducia nei confronti del prossimo inizierà a vacillare. Le previsioni astrologiche del 31 maggio vi consigliano di non innalzare inutili barriere: saranno solo dannose.

Previsioni astrologiche del 31 maggio: i segni meno fortunati

Bilancia (9° posto): vi sentirete più sicuri in ambito lavorativo, ma questo non varrà anche per la situazione di coppia. Le parole del partner non riusciranno a colpire nel segno. Al contrario, vi lasceranno con l'amaro in bocca. I vostri tentativi di comunicare cadranno nel vuoto.

Gemelli (10° posto): sarete così concentrati sul lavoro da non prendere in considerazione la vita di coppia. Il successo personale inizierà a non bastarvi più.

Vi renderete conto di avere bisogno di una persona che vi comprenda. La ricerca di un potenziale partner, però, sarà più complessa del previsto.

Vergine (11° posto): la carriera lavorativa non andrà nel modo desiderato. Il vostro progetto stenterà ad affermarsi. Dovrete lottare per farvi notare e non è detto che i numerosi sforzi serviranno a qualcosa. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a cambiare approccio.

Acquario (12° posto): affronterete le delusioni con un approccio poco propositivo. Tenderete a chiudervi in voi stessi e a non comunicare con gli amici. Preferirete analizzare la situazione da soli perché non vorrete alcuna interferenza. Per il momento, nessuna strada vi sembrerà quella giusta.