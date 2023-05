L'oroscopo di giovedì 1° giugno vedrà il segno del Leone in prima posizione per la sua predisposizione all'esercizio fisico, mentre il Toro dovrebbe provare a sconfiggere il nervosismo.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica di tutti i segni dello zodiaco, con la classifica dalla prima all'ultima posizione.

Oroscopo di giovedì 1° giugno: classifica dei primi sei segni

1° Leone: in questa giornata sarete ben predisposti a mettere in primo piano tutte quelle situazioni necessarie ad un sostanziale aumento del benessere fisico. Non fate che sia solamente un'eccezione, ma se possibile fatela diventare una regola.

2° Capricorno: riuscirete a rilassare il vostro corpo ma soprattutto la vostra mente in maniera importante, potreste decidere di effettuare una lunga e piacevole camminata. Farlo in riva al mare renderebbe tutto ancora più suggestivo.

3° Scorpione: avete bisogno di staccare un po' la spina, non sempre l'input per farlo è stato quello giusto ma stavolta potrebbe essere la volta buona. Cercate di praticare dello sport, vi farà bene in tutti gli ambiti della vostra vita.

4° Gemelli: vi servirà necessariamente rilassarvi e potrete farlo divertendovi e passando una giornata all'insegna del buonumore. Un bel massaggio rigenerante e una vasca idromassaggio potrebbero farvi stare molto bene.

5° Bilancia: una bella passeggiata, magari in mezzo al verde, oppure una corsetta che elimini parecchie tossine che avete accumulato, potrebbero essere ideale per rigenerare il vostro organismo.

6° Ariete: non potete sempre mettere da parte il riposo a vantaggio dei mille impegni che avete, questa volta cercate di non dar retta a nessuno e concedetevi una giornata in solitaria. Per una volta le persone a voi vicine se ne faranno una ragione.

Predizioni astrologiche del 1° giugno: le restanti posizioni

7° Vergine: non sarete particolarmente convinti di accettare un invito da una persona che vuole farvi praticare dello sport, dovreste invece ascoltare con attenzione e accettare.

Vincete la pigrizia e tutto andrà meglio nel prossimo futuro.

8° Toro: volete sconfiggere il nervosismo che state dimostrando di avere? Prendete la bicicletta e rigeneratevi, non risolverete definitivamente però vi aiuterà molto. Se aggiungete anche una serata tranquilla tutto girerà a vostro favore.

9° Cancro: non avrete la minima voglia di praticare attività fisica, da una parte può essere anche comprensibile, dall'altra oziare non è sicuramente una valida alternativa.

Cercate il giusto equilibrio e sicuramente non ve ne pentirete.

10° Sagittario: vorrete stare da soli e rintanarvi in casa, penserete che la serata ideale sia un mix tra divano e serie televisiva e nessuno riuscirà a convincervi del contrario. Per una volta ci sta ma muovervi fa assolutamente bene e dovete rendervene maggiormente conto.

11° Pesci: godetevi un bel pomeriggio all'aria aperta e non fatevi prendere troppo la mano da situazioni che potrebbero crearvi nervosismo e rendervi particolarmente irascibili.

12° Acquario: non avrete molta voglia di muovervi, cercate però di non farvi prendere dall'ozio. A lungo andare non è sicuramente una buona cosa, se necessario forzatevi e provate a coinvolgere un po' di amici per un giro in allegria .