L'oroscopo della giornata di mercoledì 31 maggio 2023 vede in rimonta il segno della Bilancia, seguito da Toro e Pesci. Il Sagittario scenderà in basso, mentre il Capricorno ritornerà lentamente a riacquistare qualche posizione nella classifica.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Bilancia al 'top'

1° Bilancia: sogni realizzati. Finalmente riuscirete a realizzare qualche piccolo desiderio che è rimasto a lungo sopito. Ora in amore potrebbe presentarsi un giro di vite positivo che probabilmente nemmeno voi vi spettate.

2° Toro: arriveranno i guadagni tanto attesi che vi permetteranno di fare un rinnovamento completo sia a voi stessi che alla vostra casa. Potreste essere al centro dell'attenzione in serata, quando potrete sfoggiare il vostro look nuovo e pieno di sorprese per chi vi conosce.

3° Pesci: finalmente un po' di sano shopping non ve lo toglie nessuno. Avrete anche una grinta al di fuori del comune che potrebbe essere essenziale per il proseguimento di alcuni progetti a cui tenete particolarmente. Sul piano amoroso avrete un asso nella manica per conquistare la persona amata.

4° Cancro: le chance sul lavoro potrebbero far sì che la vostra carriera cresca a livelli esponenziali. Secondo l'oroscopo la determinazione in questo momento sarà davvero qualcosa per cui varrà la pena sacrificare qualche ora di tempo libero.

Avrete dei successi davvero straordinari.

Leone in risalita

5° Leone: avrete una rimonta eccezionale con gli affari, nonostante ci siano alcuni segnali che preannunciano un po' di stanchezza. La serata potrebbe essere all'insegna del romanticismo ma anche di qualche sorpresa simpatica da parte della famiglia.

6° Gemelli: sarete pronti per delle avventure davvero incredibili che in un modo o nell'altro vi faranno sentire allegri e pieni di iniziative interessanti.

Secondo l'oroscopo le energie eccellenti potrebbero soppiantare la poca fortuna che avete a disposizione in questo momento.

7° Capricorno: malinconici. State lentamente uscendo da una situazione molto difficile per il vostro animo, per cui evitare di essere troppo precipitosi con dei progetti in essere vi farà risparmiare. Anche se potrebbe esserci della malinconia ad assalirvi in questo momento avrete a disposizione una amicizia su cui poggiarvi.

8° Scorpione: in calo. Questa giornata per gli affari non sarà molto remunerativa, per cui pazientare in attesa di qualche colpo di fortuna vi aiuterà anche a rilassarvi e a non pensare ossessivamente sempre alle stesse cose. Con le amicizie potrebbe chiudersi un capitolo importante nella vostra vita, purtroppo.

Vergine in stallo

9° Vergine: una giornata ferma sul lavoro non lo sarà affatto per la vostra mente. Anche se sarete costretti a una pausa forzata, spesso e volentieri la vostra creatività emergerà facendovi preparare il terreno per altri progetti futuri. Potreste aver bisogno di fare qualche sacrificio.

10° Acquario: difficoltà. Sul lavoro potreste riscontrare delle difficoltà nuove, con le quali potreste non solo favorire l'ansia ma anche andare incontro a qualche incomprensione con la squadra di lavoro.

Con l'amore potreste sentirvi trascurati, ma sarà solo un evento passeggero.

11° Ariete: tristi. Probabilmente la tristezza e la malinconia in questo periodo potrebbero essere due compagne molto vicine al vostro segno dello zodiaco. Secondo l'oroscopo non ci sarà niente che in questo momento possa farvi distrarre in modo soddisfacente.

12° Sagittario: dovrete evitare di essere troppo irascibili in questo momento, perché perdere il controllo adesso potrebbe essere controproducente per la vostra carriera. Potreste non avere più qualche idea che in un primo momento avrebbe potuto risollevarvi il morale.