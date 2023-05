L'Oroscopo del 31 maggio 2023 afferma che per i single del Cancro non è il periodo giusto per fare le dichiarazioni d’amore alla persona interessata. Per i single che appartengono al segno dello Scorpione è un periodo di alti e bassi, mentre per quelli del Capricorno si prospetta una giornata triste per l’amore.

A seguire, l’astrologia dedicata alla giornata di mercoledì 31 maggio e le previsioni dell’amore per i cuori solitari.

L'oroscopo dell'amore per i single, mercoledì 31 maggio: Ariete, Gemelli, Cancro

Ariete – Siete sempre stati bravi a prendere decisioni rapide che ritenere che questa volta non saranno come gli altri.

Dovrete scegliere tra un nuovo incontro affascinante e una relazione ben collaudata. Quelli della prima decade mostrano di avere un eccezionale spirito di inventiva. Sono in programma grandi incontri con una persona dell'Acquario e dei Pesci.

Toro – Che cosa sta accadendo nel vostro cuore intrepido? Forse qualcosa non va, forse non siete pronti per una relazione gratificante a lungo termine. Per i nati nella prima decade, gli stati d’animo contrastanti sono all’ordine del giorno. Regolate i vostri stati d’animo e lanciatevi in nuove esperienze amorose: le stelle sono dalla vostra parte.

Gemelli – Non c’è nessuna garanzia che sarete single per sempre. Un incontro inaspettato potrebbe aprire nuove opportunità.

Se siete della prima decade, vorrete divertirvi e trascorrere del tempo con la persona amata. Non dimenticate voi stessi e ogni tanto prendete del tempo per voi stessi: sarà molto positivo.

Cancro – Se siete attratti da qualcuno in particolare, non è il momento di rivelarglielo. Le stelle non vi aiuteranno a comunicare chiaramente i vostri sentimenti e potreste rovinare tutto.

Se siete una donna nata nella prima decade, cercate di essere femminili e non aggressive in quanto ciò potrebbe spaventare il vostro partner. L'oroscopo consiglia di fare qualche sacrificio per la persona a cui siete molto affezionati.

Previsioni zodiacali per i cuori solitari, giorno 31 maggio: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Volete ottenere il meglio dall’essere single e dall’essere parte di una coppia, ma non pensate di andare troppo lontano? Se siete nati nella seconda decade, sentirete nostalgia di una vecchia fiamma. Se volete fare colpo su una persona che vi piace, fate attenzione a non dare l'impressione di essere troppo sicuri di voi.

Vergine – Per fare breccia nel cuore della persona che vi interessa, dovete essere più umili. È un periodo positivo per i nati nella terza decade, finalmente si sentiranno sereni. Qualcuno potrebbe invitarvi a trascorrere la serata insieme, ma voi siete costretti a rifiutare il suo invito perché dovete completare dei progetti molto importanti.

Inoltre, l'oroscopo consiglia di ignorare voci e pettegolezzi inutili.

Bilancia – In questa giornata finalmente riuscirete a guardare qualcuno negli occhi e confessare il vostro amore. Quindi, per un paio di mesi potete dire addio alla solitudine. Se appartenete alla prima decade, proverete sensazioni ed emozioni insaziabili. Aspettatevi anche un incontro birichino con una persona nata sotto il segno del Capricorno.

Scorpione – Aspettatevi un periodo di alti e bassi che potrebbe essere piuttosto stressante. In questa giornata affascinerete qualcuno, domani no. Per i nati nella prima decade, sono in programma nuove conoscenze più dinamiche del previsto. Lasciatevi travolgere dalla sensualità dei vostri nuovi incontri.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 31 maggio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Invece di cercare l’erotismo, cercherete un po' di comprensione. Le stelle verranno in vostro soccorso e questo pomeriggio vi aiuterà un conoscente. Le stelle consigliano ai nati nella prima decade di essere più freddi. Ma siete davvero capaci di cambiare? Le stelle ne dubitano. Continuate a sognare l’amore da favola, non mollate e otterrete ciò che avete sempre sognato.

Capricorno – Una giornata triste per quanto riguarda l'amore, ma non disperatevi. Negli altri settori della vostra vita troverete la soddisfazione che non ottenete dall’amore. Se siete nati nella terza decade, cercate di abbandonarvi al dolce piacere dell’eros.

Alcuni single del Capricorno potrebbero trovare l’anima gemella. Non siate rigidi come al solito e non fatevi ossessionare dalle questioni di principio.

Acquario – Grazie al vostro bellissimo aspetto fisico riuscirete a incantare il mondo intero. Se appartenete alla prima decade, non è il momento giusto per pensare solo al lavoro: concentratevi su altri aspetti molto importanti e dedicate più tempo alle persone care. Alcuni litigi sono normali, ma non esagerate.

Pesci – Un appuntamento serale potrebbe lasciarvi senza parole. Questo accade quando la timidezza prende il sopravvento e nessuno riesce a rompere il ghiaccio. Cercate di affrontare questo silenzio imbarazzante. Per i nati nella terza decade è difficile sopportare gli sbalzi d’umore di chiunque altro. Armatevi di pazienza, soprattutto in amore e in famiglia. Se volete conoscere nuove persone, dovete stare di meno a casa, indossare bei vestiti e uscire.