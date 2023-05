L'oroscopo di domenica 7 maggio ha molto da rivelare. Le previsioni zodiacali non vedono l'ora di svelare le avventure dei segni. Le emozioni sono la vera colonna portante, ma non tutti riescono a gestirli allo stesso modo. Alcuni profili tendono a viverle più intensamente, mentre altri preferiscono non farsi travolgere dalla loro forza. I pianeti danno spazio anche a interessi, interazioni e ambizioni. La classifica, inoltre, enfatizza l'andamento generale rispetto alla ruota planetaria.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 7 maggio.

Previsioni zodiacali del 7 maggio: i primi posti

Cancro (1° posto): accompagnerete l'intensità di questa giornata con le più buone intenzioni. L'approccio con gli altro sarà sereno e alla mano. Terrete in grande considerazione l'opinione degli amici perché vorrete che facciano parte della vostra vita in ogni momento. La fiducia tra voi aumenterà a dismisura.

Bilancia (2° posto): non porrete alcun limite al vostro orgoglio. Camminerete a testa alta, tenendo in considerazione tutti i successi raggiunti fino a questo momento. Dedicherete questa giornata al relax e alla pace interiore. Saprete di dover continuare a impegnarvi molto per compiere altri passi importanti. L'appoggio del partner non mancherà.

Vergine (3° posto): saprete gestire le emozioni con estrema cura. Non le reprimerete, ma saprete anche restare in silenzio quando opportuno. Valuterete tutte le alternative, cercando di scegliere quelle più adatte a voi. I consigli saranno ben graditi, soprattutto se provenienti da persone che vi vogliono bene.

Gemelli (4° posto): sarete piuttosto risoluti.

In apparenza, potreste sembrare bruschi, ma basterà scavare un po' sotto la superficie per svelare un lato caratteriale completamente diverso. I vostri amici saranno perfettamente a conoscenza di questo, mentre i conoscenti impiegheranno un po' più di tempo a capirlo.

Oroscopo del 7 maggio: i segni mezzani

Ariete (5° posto): il partner vi trasmetterà una grande sicurezza.

La sua vicinanza sarà motivo di gioia e serenità. Proverete ad allontanare tutte le preoccupazioni e a concentrarvi sulle prossime avventure da vivere. Potreste dover risolvere qualche piccolo contrasto con la vostra famiglia. Ad ogni modo, si tratterà di questioni di poco conto.

Acquario (6° posto): prenderete massima sincerità dal partner. Non sopporterete le bugie, soprattutto se c'è in ballo la serenità di coppia. Farete ben presente il vostro punto di vista, anche a costo di generare dei conflitti. La persona amata, per fortuna, sembrerà essere d'accordo con gli argomenti sollevati.

Toro (7° posto): non vi farete guidare dalla paura. Preferirete agire d'istinto, cercando di escludere, in poche mosse, le strategie più rischiose.

Sarà un atteggiamento che si rivelerà vincente in alcune occasioni, poco produttivo in altre. Starà a voi provare a individuare i diversi campi di azione.

Pesci (8° posto): non vi divertirete abbastanza in questa giornata. Avrete voluto fare molto di più, ma dovrete occuparvi di alcune situazioni fastidiose. Si tratterà di piccoli contrattempi che, seppur poco problematici, vi ruberanno tempo prezioso. Per fortuna, il partner troverà un modo per farvi tornare il sorriso.

Previsioni astrologiche del 7 maggio: gli ultimi posti

Leone (9° posto): il vostro umore sarà molto variabile. In alcuni momenti, sarete affabili e aperti al dialogo, mentre in altri vi chiuderete in voi stessi. Parlare dei vostri problemi vi farà male perché avrete paura di subire il giudizio altrui.

Le previsioni zodiacali del 7 maggio vi consigliano di non farvi intimorire da possibili pregiudizi.

Capricorno (10° posto): tenderete a essere molto gelosi del partner. Avrete paura di non potervi fidare completamente di lui. Gli porrete molte domande, fino ad esasperarlo. La sua reazione negativa potrebbe coincidere con una chiusura ancora maggiore. Cambiare atteggiamento vi sarà di aiuto.

Scorpione (11° posto): le stelle continueranno a farvi girare la testa. Alternerete fasi positive ad altre decisamente più negative. Non saprete come lasciarvi alle spalle questa situazione. Probabilmente, le scelte prese nell'ultimo periodo non sono state sufficienti per mettere fine a determinate questioni.

Sagittario (12° posto): il rapporto di coppia subirà un cambiamento improvviso. Non riuscirete più a riconoscervi nelle parole del partner. Vi porrete molte domande. La maggior parte di queste saranno incentrate sulla possibilità di mettere fine alla relazione. Prima di prendere una decisione, però, sarà il caso di prendervi del tempo per riflettere.