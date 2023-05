Secondo l'oroscopo del 7 maggio 2023 , sarà una giornata impegnativa per i nativi del Toro e riflessiva per le persone nate sotto il segno del Leone. Per i nati in Capricorno che hanno una relazione d'amore, è il momento di dimostrare quanto ci tengono al partner. Di seguito trovate le previsioni delle stelle dedicate alla giornata di domenica 7 maggio e le pagelle da Ariete a Pesci .

La giornata di domenica 7 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Questa domenica porta novità piacevoli. Una persona che non si è fatta sentire da tanto tempo e che vi ha tenuto in apprensione, si farà viva nelle prossime ore e vi spiegherà tutto.

Le coppie indecise devono smettere di fare tira e molla, alla fine la corda potrebbe spezzarsi. La fortuna bacia i lavoratori. Voto: 8

Toro – Vi attende una giornata carica di impegni, ma anche di soddisfazioni. In amore, siete fortunati ad avere un partner che vi trasmette ottimismo e positività. Se avete in mente dei progetti di coppia, realizzateli gradualmente, un passo alla volta. In campo lavorativo, le nuove sfide non vi fanno paura, siete pronti ad affrontarle a testa alta. Voto: 7,5

Gemelli – In amore, non siete così lontani per costruire qualcosa d’importante con la vostra dolce metà. Cominciate a pensare di far crescere il vostro rapporto amoroso insieme. Anche nel campo lavorativo riuscirete a mettere in piedi quei progetti che per paura non avete mai messo in cantiere.

Voto: 7

Cancro – Dopo un periodo pieno di dubbi e d’incertezze, adesso finalmente trovate un po’ di serenità. Non tutto andrà liscio, ma saprete gestire al meglio le situazioni scomode e complesse. Siate pazienti con la vostra dolce metà. Molte occasioni lavorative non vi soddisfano, magari non avete ben chiare ciò che desiderate dal punto di vista lavorativo.

Alcune esperienze professionali vi saranno di grande aiuto. Voto: 7

Previsioni degli astri, domenica 7 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Riflettere è molto importante. Negli ultimi mesi avete preso delle decisioni in maniera frettolosa. Adesso è arrivato il momento di rallentare e capire cosa volete realmente fare per migliorare la vostra situazione sentimentale, economica, lavorativa.

Per migliorare i rapporti, c’è bisogno di fantasia, creatività e tanta energia. Nel lavoro, cercate di essere sempre onesti con voi stessi e con gli altri. Non fate girare strane voci su di voi. Voto: 6,5

Vergine – Se raggiungete la serenità nella vostra vita, i rapporti con le persone che amate miglioreranno gradualmente. Avete un carattere complicato, ma questo non spaventa il vostro partner d’amore. Gli altri si lamentano del lavoro, mentre voi riuscite a svolgere i vostri compiti senza difficoltà e lamentele. Un controllo medico vi aiuta a prevenire alcuni malanni. Voto: 7,5

Bilancia – Questa domenica permette di riprendere vecchi discorsi lasciati in sospeso. Non sottovalutateli, pensando che facciano parte del passato, bisogna sempre dare una seconda opportunità.

In coppia, tutto procede in maniera lineare. I single del segno possono innamorarsi di nuovo solo conducendo una vita movimentata. Gli impegni di lavoro sono un bel po’, ma per affrontare tutto bisogna avere tanta energia e forza di volontà. Voto: 7,5

Scorpione – Qualche problema nei rapporti di coppia, soprattutto tra i partner che non si conoscono abbastanza bene. Le relazioni più consolidate, invece, non avranno nessun problema. Qualche piccola discussione ci sarà comunque. Nel lavoro, non potete contare sugli altri, se prima non vi fidate delle vostre capacità e del vostro talento. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 7 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, potrebbero nascere cose spiacevoli nel corso di questa giornata, ma voi e il vostro partner saprete cavarvela bene.

Non mettetevi nella condizione di dover chiedere scusa quando avete ragione e non siate troppo orgogliosi per farlo quando siete nel torto. In campo lavorativo, ultimamente vi siete lasciati condizionare dal guadagno facile e non avete preso in considerazione i momenti di crisi. L'Oroscopo consiglia di rimboccarvi le maniche e di andare avanti. Voto: 6

Capricorno – In amore, dovete mettervi in gioco e dimostrare con i fatti quanto ci tenete al vostro partner. Solo così riuscirete a vivere in maniera serena la vostra vita di coppia. In campo lavorativo, è molto importante darsi sempre da fare ed essere sempre a passo con i tempi. Accontentatevi anche di ciò che avete e curatelo con tanta devozione.

Voto: 7

Acquario – È un periodo importante per quelli che hanno lasciato alle spalle questioni irrisolte. Potreste fare una telefonata importante e togliere un peso dal cuore. Per quanto riguarda il lato economico, non vi peserà spendere qualche soldino in più. La fortuna busserà alla vostra porta quando meno ve l’aspettate. Fate più attività fisica e mangiate cibi salutari. Voto: 8

Pesci – I rapporti d'amore nati da poco continueranno senza problemi, mentre i cuori solitari del segno continueranno a difendere questo status. Se dovesse presentarsi l'opportunità di vivere una nuova storia d'amore, non trattenetevi. Non trascurate il settore lavorativo, più svolgete egregiamente i vostri compiti e più sarete ricompensati profumatamente. Abbiate sempre cura del vostro corpo e della vostra anima. Voto: 7,5