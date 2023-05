L'oroscopo di lunedì 8 maggio segna l'inizio di una nuova settimana. Le previsioni zodiacali, analizzando i transiti dei pianeti, sono pronte a svelare cosa si cela dietro alla complessa quotidianità dei segni. Particolare attenzione viene data alla vita lavorativa, sentimentale e sociale. C'è spazio, però, anche per le inclinazioni personali e le potenzialità di ognuno. Inoltre, la classifica consente di dare uno sguardo generale all'andamento del giorno.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'8 maggio 2023.

Previsioni zodiacali dell'8 maggio: i primi posti

Bilancia (1° posto): insieme alle persone care vi sentirete davvero a casa. Condividerete momenti di grandi gioia. Avrete la certezza di non essere lasciati indietro perché saprete di poter contare su amici davvero speciali. Farete grandi progressi anche dal punto di vista lavorativo. La tenacia e la determinazione non vi mancheranno.

Leone (2° posto): sarà una giornata decisamente più fortunata rispetto alle precedenti. Sarete pronti a mettervi in gioco, anche se ultimamente avete vacillato un po'. Recupererete le energie perdute, senza badare più alle cause della vostra battuta d'arresto. Inoltre, non vedrete l'ora di riprendere i contatti con alcune persone.

Acquario (3° posto): le frecce di Cupido colpiranno nel segno. Sarete felicissimi di poter avere accanto una persona come il vostro partner. Affronterete le difficoltà insieme, contando l'uno sul supporto dell'altro. Non ci saranno segreti tra voi, anche nei momenti di maggiore stress. Inoltre, nella coppia, regnerà un'atmosfera di armonia e solidarietà.

Scorpione (4° posto): sposterete la vostra attenzione sul lavoro. Potrebbe essere il momento giusto per intraprendere una strada diversa rispetto a quella prevista in precedenza. Fare delle liste potrebbe aiutarvi per inquadrare meglio la vostra attuale situazione. Ad ogni modo, sarete ben felici di coinvolgere il partner

Oroscopo dell'8 maggio: i segni mezzani

Pesci (5° posto): non avrete bisogno di fare chiarezza nel vostro cuore perché sarete certi di provare sentimenti veri per il partner.

La situazione lavorativa, però, sarà un po' più complessa. Verrete messi sotto pressione, soprattutto dai vostri colleghi. Attenzione a non avere reazioni eccessive che potrebbero mettervi nei guai.

Capricorno (6° posto): terrete in considerazione l'opinione del partner. Gli chiederete consiglio per qualsiasi cosa, solo per essere più sicuri. L'amore di coppia sarà accompagnato da un forte feeling. Nessuno potrà mettere in dubbio questi sentimenti, anche se qualcuno potrebbe apparire un po' geloso.

Toro (7° posto): deciderete di prendere in mano la situazione. Agirete con determinazione, nonostante le critiche ricevute. Vi piacerà occupare la posizione di leader, soprattutto in ambito lavorativo.

Le previsioni zodiacali dell'8 maggio, però, vi consigliano di non tirare troppo la corda: potreste caricarvi di responsabilità eccessive.

Ariete (8° posto): cercherete di mitigare le delusioni sentimentali con un lavoro immersivo. Avrete tanti progetti da sviluppare, ma uno occuperà la maggior parte del vostro tempo. Per ora, non sarete ancora pronti a parlarne. Gli amici e la famiglia vi porranno moltissime domande sull'argomento, ma non cederete.

Previsioni astrologiche dell'8 maggio: gli ultimi posti

Cancro (9° posto): compirete diversi errori sul posto di lavoro. L'impegno non basterà per svolgere gli incarichi nel modo desiderato. Vi sentirete giudicati dai colleghi e dal capo. Questo non farà altro che aumentare l'insicurezza provata.

Potrebbe essere necessario tornare sui vostri passi.

Sagittario (10° posto): non sarete al centro dell'attenzione. La scena verrà rubata da alcuni dei vostri colleghi. Per voi, non sarà facile affrontare questa situazione. Proverete sensazioni contrastanti che, in più occasioni, potrebbero mettervi in difficoltà. Le capacità relazionali non colpiranno nel segno.

Gemelli (11° posto): questa giornata procederà in modo incerto. Avrete tantissimi dubbi e nessuno dei vostri amici sarà in grado di risolverli. Dovrete contare solo su voi stessi e sulla vostra capacità di giudizio. Le previsioni zodiacali dell'8 maggio vi consigliano di provare ad aumentare l'autostima: non ve ne pentirete.

Vergine (12° posto): tenderete a fare un po' di confusione.

Sarete spinti verso direzioni diverse, non tutte compatibili. Ogni membro della famiglia avrà una richiesta da farvi, ma il tempo potrebbe non bastare per accontentare tutti. Questo darà vita a dissapori e a ulteriori problemi da risolvere. Un polso più fermo non guasterà.