L'oroscopo della giornata di giovedì 22 giugno vedrà il Sole poggiarsi nel segno del Cancro, che godrà di una relazione più luminosa, mentre Venere causerà qualche dissapore ai Toro. Acquario potrebbe mostrare indifferenza in amore, mentre Vergine godrà di una giornata tranquilla. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 22 giugno.

Previsioni oroscopo giovedì 22 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale valida in questa giornata di giovedì. Godrete della posizione favorevole della Luna e di Venere, e con il partner non mancheranno bei momenti.

Sul fronte professionale vi sentirete a vostro agio, e con idee interessanti da applicare ai vostri progetti, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di giovedì complicata per i nati nel segno a causa di questo cielo. Non si sentirete particolarmente appagati dal vostro rapporto, ma non è prendendo le distanze dal partner che potrete risolvere la questione. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone abilità e competenze, che dovrete sapere gestire affinché possiate raggiungere buoni risultati. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali che vedranno belle novità sul fronte amoroso. Single oppure no, riuscirete a mantenere ottimi rapporti con la vostra fiamma, riuscendo a fortificare il vostro legame.

In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi daranno una mano, mettendovi nelle condizioni migliori per raggiungere buoni risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: con il Sole che si sposterà nel vostro segno zodiacale, la vostra relazione sentimentale sarà luminosa e piacevole. Anche voi cuori solitari potrete vivere emozioni intense. Sul fronte professionale sarà una giornata priva di complicazioni, con risultati più che soddisfacenti.

Voto - 8️⃣

Leone: la giornata si presenterà ricca di momenti piacevoli per i nati nel segno. Single oppure no, con la Luna e Venere nel vostro cielo, non potrete chiedere di meglio per la vostra vita sentimentale. In ambito professionale sarà necessario darsi da fare per completare le vostre mansioni, considerato che questo sarà un periodo ricco di impegni.

Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una giornata abbastanza tranquilla per i nati nel segno. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante sarà possibile godere di una relazione piacevole. Per quanto riguarda il lavoro dovrete sfruttare la vostra creatività e inventiva per gestire meglio i vostri progetti. Con Mercurio in quadratura però, non dovrete neanche avere troppa fretta di fare. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo positivo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Tornerete a essere amorevoli e protettivi nei confronti del partner, con la possibilità di costruire un rapporto migliore. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio e Marte per ottenere buoni risultati dai vostri progetti, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che sta attraversando un periodo di crisi. La Luna e Venere in quadratura vi metteranno in difficoltà, e il vostro atteggiamento non sarà così piacevole nei confronti del partner. Sul fronte professionale alcune situazioni potrebbero finalmente sbloccarsi, ma questo non vorrà dire che potrete prendervi parecchie libertà. Voto - 6️⃣

Sagittario: sarete in attesa di risposte in ambito professionale. Presto questo cielo sarà favorevole da questo punto di vista, e potreste provare a fare qualche investimento. Sul fronte amoroso state vivendo un periodo pieno di emozioni grazie a questo cielo. Se siete single, non temete di prendere l'iniziativa, perché potreste rimanerne stupiti.

Voto - 7️⃣

Capricorno: ci sarà complicità con il partner in questa giornata, ma non così tanta passione secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Attenzione dunque a non esagerare. Sul fronte professionale alcuni progetti potrebbero richiedere del tempo, ma alla fine il risultato sarà abbastanza soddisfacente. Voto - 7️⃣

Acquario: Luna e Venere in opposizione potrebbero mettere in mostra indifferenza nei confronti delle persone che amate. Non sempre il vostro rapporto potrebbe rivelarsi così affiatato o romantico, e sarà compito vostro fare qualcosa. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Mercurio per gestire al meglio i vostri progetti, ma con Marte in opposizione non sempre sarete così energici.

Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale nel complesso valida per i nati nel segno. Questo cielo vi permetterà di vivere un rapporto abbastanza felice. Se siete single con il giusto atteggiamento potrete attirare l'attenzione della persona che amate. Sul fronte professionale avrete bisogno di un po’ di tempo, ma alla fine riuscirete a cavarvela. Attenzione però a evitare possibili imprevisti causati da Mercurio. Voto - 7️⃣