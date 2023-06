Giovedì 29 giugno 2023 troviamo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno dello Scorpione, nel frattempo Urano, il Nodo Nord e Giove risiederanno nell'orbita del Toro. Marte assieme a Venere, nel mentre, resteranno stabili nel domicilio del Leone, così come Saturno insieme a Nettuno proseguiranno la sosta in Pesci. Il Sole e Mercurio, infine, continueranno il transito in Cancro come Plutone protrarrà il moto in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Pesci, meno roseo per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Cancro: soddisfazioni.

Un buon risultato legato a un progetto pratico o professionale potrebbero fomentare sia l'entusiasmo che l'ambizione di casa Cancro questo giovedì, specialmente per il primo decano che parrà pervaso da un'insolita voglia di imporsi.

2° posto Pesci: nuove alleanze. Secondo l'oroscopo di giovedì 29 giugno, i nati sotto il segno dei Pesci sembreranno accorgersi che alcune persone attorno a loro non saranno più meritevoli di fiducia, quindi cercheranno di stringere nuove e proficue alleanze relazionali.

3° posto Scorpione: stacanovisti. Il duetto Sole-Mercurio nell'amico Cancro riuscirà, con buona probabilità, sia a smorzare le ostilità derivanti dallo scontro Luna-Urano che a rendere i nati Scorpione pressoché inarrestabili sul versante lavorativo.

I mezzani

4° posto Vergine: adattabili. Alla stregua dell'acqua che assume la forma del recipiente nel quale viene versata, così i nati Vergine avranno buone chance di assumere un mood versatile e poliedrico nelle ventiquattro ore in questione, in particolar modo nel nucleo domestico.

5° posto Gemelli: valorizzazioni. Giovedì estivo dove il parterre astrale suggerirà, c'è da scommetterci, ai nati Gemelli di sfruttare in maniera certosina gli strumenti a loro disposizione, procrastinando invece ogni opera espansionistica in chiave esistenziale.

6° posto Leone: riflessivi. I nati Leone, nel corso del 29 giugno, potrebbero barattare la loro proverbiale impulsività con una buona dose di atteggiamento riflessivo, modo di porsi al mondo circostante che li aiuterà non poco a limitare gli errori di valutazione.

7° posto Capricorno: peso delle responsabilità. Affrontare questo giorno di fine mese potrebbe rappresentare una sorta di presa di coscienza per i nati Capricorno, i quali si renderanno conto di essersi costruiti una vita pregna di responsabilità e il peso delle stesse, come accadrà questo giovedì, si avvertirà inesorabilmente.

8° posto Bilancia: far quadrare i conti. Semaforo acceso sul giallo per il fronte economico di casa Bilancia, in quanto i nativi avranno ottime possibilità di dover trovare un metodo efficace per far quadrare i conti in merito alle uscite finanziarie personali e legate alla famiglia.

9° posto Ariete: i lati positivi. Il concetto filosofico cinese dello Yin e Yang ci dice che ogni collina ha un lato in ombra e uno soleggiato ma, al contempo, ci rende palese che ogni lato non può prescindere dall'altro. Sulla base di tale concetto orientale, i nati Ariete dovrebbero provare questo giovedì a scorgere i lati positivi e costruttivi anche dietro una delusione o una critica subita.

Ultime posizioni

10° posto Toro: bizzosi.

Il Grande Benefico osteggiato dal pianeta rosso e dal Luminare notturno faranno probabilmente accendere il nervosismo dei nati Toro, in particolar modo nella terza decade che parrà scattare alla minima provocazione.

11° posto Sagittario: qualità flop. Il Messaggero degli Dei nel sesto campo sommato al flirt tra Luna e Nettuno indurrà, con tutta probabilità, i nati Sagittario a puntare su una produttività più accelerata, a discapito purtroppo dell'alta qualità che verrà richiesta al segno di Fuoco.

12° posto Acquario: relax. Se la vita avesse una manopola i nati Acquario questo giovedì sarebbero chiamati a posizionare la stessa al minimo del volume, delle preoccupazioni e dello stress, gesto metaforico che dovrebbe spingere il segno d'Aria a vivere una giornata all'insegna del relax.