Secondo l'oroscopo del 16 giugno 2023 per i nativi del Sagittario non è il momento adatto per lanciare nuove iniziative. Alcuni piccoli investimenti regaleranno soddisfazioni alle persone che appartengono al segno della Vergine. Per i nati in Pesci che hanno una relazione sentimentale in crisi, è arrivato il momento di fare chiarezza. Per conoscere tutte le novità delle stelle, di seguito trovate le previsioni astrologiche per il giorno 16 giugno 2023 con le pagelle zodiacali.

La giornata di venerdì 16 giugno secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Buon periodo per quelli che hanno una storia d’amore ben consolidata. È il momento di sfornare nuovi progetti di coppia e di lavoro. Si aprono nuovi sbocchi lavorativi soprattutto per i liberi professionisti. Per i più giovani del segno, incontri baciati dalla fortuna e offerte da cogliere subito al volo. Voto: 7

Toro – Se siete innamorati e i vostri sentimenti sono ricambiati, non dovreste lamentarvi. L’intesa con la vostra anima gemella è così forte da spingervi a ufficializzare l’unione e iniziare una convivenza. In campo lavorativo, per ora dovete accontentarvi di un lavoro stagionale. Voto: 7

Gemelli – Anche se è una bella giornata, non si esclude qualche screzio con la persona del vostro cuore.

Anziché innervosirvi, cercate di avere una conversazione civile, solo così risolverete le difficoltà. Non sarà facile lavorare con un gruppo dove manca l’intesa. Le spese quotidiane aumentano, quindi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Voto: 6

Cancro – Sul piano affettivo avete bisogno di rassicurazioni. Se la storia che state vivendo è importante, cercate di preservare la stabilità del vostro legame.

Nel lavoro, avete energie e spirito di iniziative. Alcuni nati in Cancro potrebbero concludere un buon affare. Voto: 7

Previsioni dell'amore e del lavoro, venerdì 16 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Alcune relazioni romantiche inizieranno a mostrare sintomi di cedimento. C’è chi sarà vittima di incomprensioni e chi di malintesi.

In questo caso, l'Oroscopo consiglia di non demordere, di tenere viva la fiamma della passione e di non farsi piegare dalle avversità esterne. Parlando di lavoro, le stelle favoriscono quelli che lavorano nel campo della moda. Siate originali e sbarcherete il lunario. Voto: 6,5

Vergine – La vostra relazione d'amore vi appaga, vi soddisfa. L’affetto con cui vi nutre il vostro partner fa aumentare la stima che avete di voi stessi e mantiene il vostro umore a livelli molto alti. In campo finanziario, alcuni nati in Vergine otterranno buone soddisfazioni da un piccolo investimento. Se avete degli affari in ballo, siate cauti e prudenti. Voto: 8

Bilancia – Chi ha una relazione forte e ben consolidata avrà la sensazione di fluttuare, di essere leggeri come una piuma.

In ambito lavorativo, potreste fare cambiamenti importanti, migliorare la vostra carriera. C’è chi avrà una riconferma e chi un’offerta lavorativa davvero vantaggiosa. Voto: 7,5

Scorpione – Siete ansiosi e apprensivi, temete che il vostro partner non vi ami abbastanza o che non vi riempia di attenzioni come desiderate. Sono solo sensazioni strane e infondate. Spesso le emozioni giocano un brutto scherzo, attenzione. Se avete un’attività a conduzione familiare, oppure lavorate con soci o gruppi, cercate di aggiornarvi sempre in tempo reale. Occhio alle multe. Voto: 6,5

Amore e lavoro secondo l'oroscopo di venerdì 16 giugno: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Alcuni di voi potrebbero vivere una crisi di solitudine ed essere spinti a guardarsi intorno per scoprire se qualcuno potrebbe riempire il vuoto affettivo.

Sarà un sogno, oppure un’illusione, ma varrà la pena viverla fino in fondo. Siate cauti nelle attività autonome. Rimandate qualsiasi tipo di iniziative a un momento migliore. Voto: 6

Capricorno – Voglia di libertà, di provare cose diverse. Molti di voi sentiranno l’irresistibile tentazione di guardarsi attorno, di vivere una nuova avventura sentimentale, di fare nuove esperienze. In campo lavorativo, potreste essere troppo precipitosi, non sottovalutate il vostro fisico e la vostra mente. Voto: 6,5

Acquario – Curate con molta attenzione le relazioni di famiglia, soprattutto i legami genitori-figli. Ascoltate i vostri figli, senza mai perdere pazienza e lucidità mentale. La dedizione e l’affetto rafforzeranno il vostro rapporto di coppia.

Se lavorate in gruppo, è molto importante trovare soluzioni che vanno incontro alla necessità di tutti. Voto: 7

Pesci – Se negli ultimi tempi avete avuto problemi con la vostra dolce metà, approfittate di questo periodo per chiarire dubbi e malintesi. Se, invece, siete certi dei sentimenti che nutrite nei confronti della persona che giura di essere ancora innamorata di voi, potreste sfornare un nuovo progetto di coppia. Chi lavora alle dipendenze altrui riceverà buoni appoggi e migliorerà anche il lato economico. Voto: 7