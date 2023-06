L'oroscopo del fine settimana che va dal 17 al 18 giugno vede un Leone attivo in amore e con la voglia di rendere più interessante la propria storia d'amore, mentre Bilancia godrà di una splendida complicità di coppia. Sole e Luna splenderanno per i Gemelli, portando un perfetto equilibrio in amore, mentre Acquario riuscirà a essere più comunicativo non solo al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del weekend dal 17 al 18 giugno.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sarà un fine settimana pieno d'amore per i nati del segno, complice la posizione favorevole di Venere e della Luna.

Single oppure no, darete più fiato ai vostri sentimenti, con la voglia di sentirvi più vicini alla persona che amate. Nel lavoro non vi farete problemi a gestire mansioni più tecniche. Con Mercurio favorevole, e le giuste idee, riuscirete a cavarvela. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale poco appagante nel corso del prossimo fine settimana. La Luna vi ha dato un po’ di ossigeno nelle giornate precedenti, ciò nonostante, toccherà a voi saper mantenere una certa tranquillità nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro Giove e Saturno vi daranno una mano, ma sarà comunque necessaria cautela. Voto - 6️⃣

Gemelli: il Sole e la Luna splenderanno solo per voi secondo l'oroscopo del prossimo weekend.

Single oppure no, sarà un bel periodo per prendervi qualche momento solo per voi e per la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi darà interessanti occasioni professionali, e alcuni progetti potrebbero finalmente darvi le soddisfazioni che meritate. Voto - 8️⃣

Cancro: sarà un fine settimana equilibrato secondo l'oroscopo.

In amore godrete di un cielo abbastanza tranquillo, che vi permetterà di godere di tutto quello che siete riusciti a fare insieme alla vostra anima gemella. Anche nel lavoro riuscirete a cavarvela molto bene, grazie a un cielo tutto sommato sereno, che vi permetterà di prendere le decisioni giuste. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali soddisfacenti per i nati del segno.

Sarete particolarmente attivi in amore, con la voglia di rendere più interessante la vostra storia d'amore. Anche voi single avrete interessanti occasioni di conquiste, che possano rendere quest'estate unica. Nel lavoro Mercurio e Marte aumenteranno la vostra produttività, aiutandovi a centrare i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Vergine: la Luna in Gemelli potrebbe rivelarsi una vera difficoltà per i nati del segno. Single oppure no, alcune incomprensioni di troppo potrebbero rovinare alcuni rapporti. Attenzione dunque al vostro atteggiamento. Anche nel lavoro non dovrete essere troppo frettolosi in quel che fate, considerato che Mercurio in quadratura potrebbe portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà un weekend abbastanza piacevole secondo l'oroscopo.

State finalmente vedendo il lato positivo delle cose, e dal punto di vista sentimentale, con la Luna e Venere al vostro fianco, riuscirete a rendere migliore il vostro rapporto con il partner. Nel lavoro potreste mettervi alla prova, e verificare se avete finalmente recuperato lo smalto. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali purtroppo non all'altezza delle aspettative. Secondo l'oroscopo del fine settimana con il partner non ci sarà una splendida intesa. Anche se la Luna non sarà più opposta, Venere v'impedirà di essere così romantici. Dovrete concentrarvi di più su altri aspetti della vostra storia d'amore. Nel lavoro fortunatamente alcuni progetti andranno in porto, altri invece potrebbero non rivelarsi così soddisfacenti.

Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale altalenante secondo l'oroscopo del fine settimana. Se da una parte avrete Venere in trigono a darvi una mano, dall'altra ci sarà la Luna in opposizione a causare qualche spiacevole malinteso. Con un po’ di fortuna però, potreste riuscire a risolvere tutto velocemente. Nel lavoro Marte porterà buone energie, ma vi serviranno anche buone idee affinché i vostri progetti possano funzionare. Voto - 7️⃣

Capricorno: periodo tutto sommato positivo per i nati del segno. Questo cielo non sarà così influente. Costruire un rapporto potrebbe richiedere tempo, ciò nonostante siete nella direzione giusta per riuscirci. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Giove e Saturno per portare avanti le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi darà una mano in questo weekend, ciò nonostante, Venere non allenterà la sua morsa dal segno del Leone. Single oppure no, dunque, sarà importante essere più comunicativi nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro il sostegno di Mercurio sarà importante per mettere sul piatto idee migliori e recuperare terreno, dopo un periodo poco proficuo. Voto - 6️⃣

Pesci: sarà un weekend poco movimentato in amore a causa della Luna in quadratura. Intendiamoci con il partner ci sarà ancora un ben rapporto, ciò nonostante, affinché questo possa continuare a funzionare, sarà necessario non superare certi limiti. Nel lavoro concentratevi su pochi progetti, e impegnatevi al massimo per portarli a termine con successo. Voto - 7️