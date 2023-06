Secondo l'oroscopo del 28 giugno 2023 sarà una giornata tesa per i lavoratori dei Pesci. Questo è un periodo di ripresa per alcuni segni zodiacali come Bilancia e Scorpione. I nati in Capricorno che hanno una relazione amorosa devono snobbare le persone invidiose. In primo piano l'astrologia per il giorno 28 giugno, e le previsioni dell'amore e del lavoro con le pagelle zodiacali.

Amore e lavoro, secondo l'oroscopo di mercoledì 28 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Periodo favorevole per l’amore. Le storie logore non meritano di andare avanti, meglio aprirsi a nuove avventure.

Sfruttate pienamente il potere del vostro fascino. Nel settore lavorativo, le occasioni sono dietro l’angolo, la fortuna è dalla vostra parte. Voto: 7,5

Toro – In questi giorni, le coppie potrebbero progettare qualcosa di importante, oppure godersi pienamente questa giornata rilassante. Per i liberi professionisti, è il momento giusto per migliorare il giro d’affari. Buon momento anche per trovare un buon impiego. Voto: 8

Gemelli – Avere spesso peli sulla lingua è nocivo per la relazione d’amore. Non vi aspetta una giornata noiosa, se vi piacciono le emozioni forti, sarete accontentati. L’impulsività è una pessima carta da giocare anche nel lavoro. Se dovete stringere degli accordi, è meglio rimandare a un momento migliore.

Voto: 6,5

Cancro – Se volete serenità e pace nella vostra vita sentimentale, non dovete permettere alle persone a voi care di interferire tra voi e il vostro partner. Per trovare un buon lavoro, gli ultimi giorni di giugno sono ottimi. I soldi non saranno un argomento facile e questo potrebbe farvi litigare con la persona interessata.

Voto: 6,5

Previsioni degli astri per il giorno 28 giugno, amore e lavoro: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Giugno si concluderà abbastanza bene per il reparto dedicato all’amore. Siete soddisfatti di alcuni traguardi raggiunti, lasciate alle vostre spalle tutte le cose negative e che vi fanno male. Nel lavoro, siete alle prese con un po’ di stress, ma questa è una giornata positiva per gli esami, i colloqui e le trattative.

Voto: 7

Vergine – Le stelle di questa giornata aiutano le coppie a sistemare vecchi conti in sospeso. C’è chi sarà impegnato a migliorare la propria vita affettiva e chi incontrerà una persona speciale. L’Oroscopo del lavoro raccomanda di muovervi con prudenza. Il settore economico è protetto da alcune stelle, ma nel vostro budget ci sono troppe spese extra da sostenere. Voto: 7

Bilancia – Per l’amore, questo è un periodo di ripresa soprattutto per le coppie che hanno avuto grossi problemi. L’amore, sia per le coppie che per i single, avrà intriganti sfumature. Attenzione alla gelosia e alla possessione. Nel campo lavorativo, dovete seminare bene per ottenere ottimi risultati in futuro. Ripresa economica lenta, ma sicura.

Voto: 6,5

Scorpione – Giornata altalenante per l’amore. Dovete mettere in conto qualche tensione, momento sgradevole, gelosia, ma anche passione. Se il vostro partner ha fatto qualcosa che vi ha irritato, diteglielo, siate diretti. Affrontare la ripresa lavorativa non sarà facile. Mantenete la calma, nonostante gli ostacoli e i ritardi. Voto: 6

La giornata di mercoledì 28 giugno secondo l'oroscopo dell'amore e del lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, in questo periodo potreste sentirvi perseguitati dalla sfortuna. La persona che vi piace tanto non ricambia i vostri sentimenti. Non buttatevi giù, presto troverete la persona che fa per voi. In campo lavorativo, è una giornata stabile, arriveranno buoni risultati per chi lavora alle dipendenze.

Voto: 6

Capricorno – L'oroscopo dell'amore raccomanda di stare alla larga dagli invidiosi. Se la vostra storia d’amore non funziona bene, voi e il vostro partner vi ritroverete a discutere in maniera molto accesa. Forse è arrivato il momento di mettere la parola fine al vostro rapporto. Il successo logora chi non ce l’ha, ecco perché avete problemi con i colleghi di lavoro o gli avversari. Non è un buon momento per gli investimenti. Voto: 6

Acquario – Periodo molto sereno per molte coppie. Il vostro modo di essere piace molto al vostro partner. Anche se nascono alcuni problemi, avete la capacità di risolverli definitivamente. Gli amori che nascono in questo periodo avranno un futuro solido. Parlando di lavoro, dovete dare il massimo di voi stessi, solo così riuscirete a ottenere ciò che volete.

Voto: 7,5

Pesci – Le coppie longeve e molto innamorate vivranno una stagione d’amore molto intensa. Le coppie fresche e malfunzionanti, invece, devono capire meglio cosa c’è che non va e risolverlo subito. Si respira un’aria tesa nel vostro ambiente di lavoro, forse è tutta colpa della competizione o dei clienti incontentabili. Troppe spese da sostenere, abbiate pazienza. Voto: 6