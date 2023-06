L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 giugno. In primissimo piano i simboli dello zodiaco compresi nella sestina da Bilancia a Pesci: curiosi di sapere quali saranno i segni baciati dalla buona sorte e quali invece saranno costretti a questo giro a restare "alla finestra"?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 22 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 giugno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Questo in arrivo potrebbe essere un giorno molto intenso dal punto di vista emotivo, anzi, eccezionale da vivere.

Riguardo alle relazioni sentimentali, il periodo sarà favorito da influenze celestiali generose, decisamente inclini a offrire un prezioso sostegno nel caso di eventuali questioni amorose da affrontare. Anche il contesto lavorativo sarà estremamente positivo. Le condizioni saranno ideali per rilassarsi in totale serenità: preparatevi a valorizzare appieno i favori che sicuramente il periodo donerà. La dolce metà dimostrerà una notevole propensione nei vostri confronti. Sarà più energica, affettuosa e attenta rispetto ad altre occasioni. Questo darà un impulso nuovo e deciso alla relazione.

Scorpione: ★★★★. La giornata di giovedì si prospetta discreta e abbastanza positiva per voi, nati sotto questo bel segno zodiacale.

Le preoccupazioni che avevate, specialmente riguardo a questioni economiche, sembrano essersi dissolte e rimarranno lontane per un lungo periodo di tempo. La relazione di coppia procederà seguendo la solita armonia grazie a un'atmosfera di completa serenità. Nel frattempo, dedicare maggiore impegno alle questioni legate alla sfera sentimentale potrebbe rivelarsi una mossa vincente: mettete più impegno nel consolidare la vostra presenza nella vita della persona che vi sta a cuore!

Nel contesto lavorativo, potrete permettervi di essere più audaci nel mettere in mostra le vostre esigenze e suggerimenti dettati dal vostro intuito.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 22 giugno valuta la giornata di giovedì all'interno dei confini della buona sufficienza. In generale, evitate l'errore di irrigidire le vostre convinzioni, soprattutto verso la parte finale del periodo.

A volte, apportare modifiche alle opinioni o agli atteggiamenti non costituisce un segno di debolezza, bensì una dimostrazione di sagacia e intelligenza. Nel campo dell'amore, siate straordinariamente affettuosi, poiché solo in questo modo potrete conferire una svolta positiva alla relazione di coppia. Fate attenzione a una persona estranea alla cerchia familiare che, mosso/a dalla gelosia, potrebbe tentare di destabilizzare l'equilibrio domestico. In ambito lavorativo, un individuo vi fornirà prezioso aiuto per riattivare eventuali questioni in stallo.

Oroscopo e stelle del 22 giugno, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Il frangente temporale posto in analisi si presenta sfavorevole per molti nativi del segno.

Il cielo sarà coperto da nuvole dense già a partire dalla fine della mattinata, disperdendosi solamente nel tardo pomeriggio. Nel campo dell'amore, gli astri indicano situazioni suscettibili di generare ansia. Nei giorni precedenti, molti di voi hanno tentato di riconquistare terreno nei confronti della persona amata, ma con scarso successo. Per diverse coppie infatti, questo periodo si prospetta difficile, specialmente per coloro che nutrono una forte simpatia verso una nuova amicizia o conoscenza. È consigliabile evitare mosse sbagliate e mantenere la calma. Per quanto riguarda il lavoro, tenete presente che tutto ciò che confiderete a un collega potrebbe essere utilizzato contro di voi.

Acquario: ★★★.

Le analisi astrologiche sulla giornata di giovedì rivelano un periodo contrassegnato da tre stelle sgradite, per la precisione quelle che indicano stati sottotono. Nel campo sentimentale, la giornata inizierà con alcuni contrattempi, ma è importante concentrarsi sulle cose positive per vivere al meglio ogni situazione. I legami solidi non saranno scossi, se dovesse esserci qualche tensione, si tratterà solo di piccole discussioni che metteranno alla prova la vostra pazienza e null'altro. Per quanto riguarda il lavoro, se avete bisogno di intraprendere attività extra durante la giornata, ricordatevi che non siete soli. Molti di voi avranno la piena collaborazione di alcuni colleghi di lavoro.

È consigliabile rallentare un po' il ritmo attuale, altrimenti l'umore potrebbe risentirne.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 22 giugno, predice una splendida giornata. Diciamolo senza esitazione, questa parte della settimana prenderà avvio in maniera indubbiamente positiva per una vasta schiera di voi. Impegnandovi a massimizzare ogni situazione vantaggiosa, al termine della giornata vi troverete senz'altro molto soddisfatti. Nel contesto amoroso, si prospetta un periodo eccellente da vivere in compagnia della vostra dolce metà. Coloro che custodiscono un legame segreto, avranno finalmente la possibilità di rivelarlo alla luce del sole, purché completamente convinti e certi di tale scelta.

Grazie ai sentimenti che nutrite verso il vostro partner, ogni cosa sembrerà permeata da una magica aura. Per quanto riguarda i single, improvvisamente vedrete un miglioramento dell'umore e stabilirete rapporti umani positivi e più rilassati. Riguardo all'ambito lavorativo, se state cercando una nuova occupazione, osate esplorare settori innovativi, differenti da quelli testati precedentemente.