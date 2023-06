L'oroscopo della giornata di mercoledì 21 giugno 2023 presenta il segno della Bilancia eccezionalmente in rialzo grazie ai guadagni che potrebbero essere raggiunti in campo finanziario. Il Cancro avrà grandi progetti in mente.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Bilancia in notevole rialzo

1° Ariete: la spinta creatività di questa giornata potrebbe portarvi a fare delle scelte che non saranno mai state più azzeccate. Potreste avere dei veri e propri colpi di fortuna che vi regaleranno dei guadagni in più rispetto a quelli che solitamente avete.

2° Bilancia: il grande balzo in avanti che potreste avere nel corso di questa giornata potrebbe davvero farvi guadagnare l'indipendenza e una forte vitalità. Secondo l'oroscopo avrete delle avventure da fare e se siete in coppia queste potrebbero crescere esponenzialmente.

3° Leone: con la vostra squadra di lavoro saprete come avviare dei progetti che vi facciano guadagnare e che possano diventare a loro volta degli spunti interessanti per poter progettare anche quelli futuri. Secondo l'oroscopo potreste avvalervi di una amicizia che finalmente saprà comprendervi.

4° Cancro: non sarà affatto inusuale se state avviandovi verso una situazione progettuale molto intensa in questo periodo. Avrete un atteggiamento molto romantico nei confronti della persona amata e questo potrebbe incrementare l'intesa come non è accaduto spesso negli ultimi tempi.

Possibilità per Vergine

5° Gemelli: potrete subire un giro di vite per la vostra carriera, e anche l'umore potrebbe avere una impennata davvero soddisfacente. Secondo l'oroscopo l'amore potrà darvi qualche risposta inaspettata a quesiti che vi state facendo da tanto tempo.

6° Vergine: avrete una bella prospettiva di lavoro che vi aprirà mille possibilità.

Starà a voi cogliere queste occasioni e trasformarle in qualcosa di più, come ad esempio dei guadagni. Farete degli investimenti davvero utili per il vostro ambito quotidiano.

7° Sagittario: avrete voglia di dare alla vostra carriera quello che manca in questo momento e con un po' di iniziativa potreste raggiungere i traguardi che vi siete prefissati già da tanto tempo.

Secondo l'oroscopo potreste avere qualche piccolo sacrificio da fare, anche se non troppo gravosi.

8° Capricorno: avrete qualche pensiero che non vi farà concentrare sul lavoro, però saprete come ritornare sui vostri passi. Avviare delle discussioni chiarificatrici con la vostra famiglia potrebbe aiutarvi solo in parte a risolvere alcuni contrasti importanti.

Energie del Toro in calo

9° Toro: ci saranno delle energie in calo a causa degli influssi non proprio positivi di Marte, per cui riposarvi a dovere e ricaricare lentamente le vostre batterie potrebbe essere uno dei modi più facili e utili per poter concludere dei progetti che state portando avanti sul posto di lavoro.

10° Acquario: non sarà difficile distrarsi in questo momento, e proprio quando avrete la necessità di dover concludere al più presto gli obiettivi che vi siete prefissati nel corso delle giornate precedenti.

Avrete qualche perplessità su una amicizia che avete sempre frequentato.

11° Pesci: sarete scarichi e stanchi, prenderete delle decisioni che vi porteranno a procrastinare su qualche progetto, ma sarà essenziale per la vostra mente e per il vostro fisico. Riprendere le attività usuali sarà molto più semplice in serata.

12° Scorpione: non avrete voglia di fare niente in questo momento. Avvertirete qualche malessere per cui sarà realmente necessaria una tregua da tutto e da tutti. Avrete anche una forte propensione a un atteggiamento taciturno che sicuramente non aiuterà con il partner.