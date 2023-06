L'oroscopo dell'estate 2023, dal punto di vista della sorte, sarà denso di successi e di energie per il segno dell'Ariete, in quanto 'ospiterà' nei suoi gradi Giove: a seguire Toro, Gemelli e Bilancia che potrebbero avere la fortuna dalla loro per tutto il periodo estivo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco valido per l'estate 2023.

L'oroscopo della stagione estiva, segno per segno: Leone entusiasta

1° Ariete: avrete fortuna, coraggio, determinazione e una grinta senza precedenti per realizzare finalmente i sogni che avete nel cassetto da tanto tempo.

Avrete a portata di mano quelle prospettive professionali per cui avete lavorato molto e anche fatto dei sacrifici importanti. Secondo l'oroscopo avrete anche delle energie che potrebbero essere il motore adatto per andare spediti negli affari.

2° Leone: entusiasti ed energici. Non ci saranno termini migliori per poter descrivervi sul piano lavorativo, secondo l'oroscopo dell'estate 2023. I nuovi progetti finalmente usciranno allo scoperto, regalandovi anche un incremento della fortuna che Giove ha in serbo per voi. La vostra mente lavorerà di buona lena per poter rendere la vostra carriera sempre più intensa, interessante e molto redditizia.

3° Toro: avrete dei traguardi da raggiungere che con il trascorrere dell'estate potrebbero farsi sempre più vicini.

Ora i guadagni potrebbero finalmente permettervi di essere più autonomi e indipendenti, anche grazie ad una squadra affiatata che saprà come muoversi in qualunque situazione. Troverete moltissimo tempo per voi e per potervi dedicare all'attività fisica. Ora le vostre energie saranno davvero eccezionali e anche la fortuna con gli affari potrebbe salire vertiginosamente.

4° Sagittario: questa estate la fortuna sarà dalla vostra parte. Regalarvi un investimento che possa finalmente farvi sentire economicamente al meglio potrebbe favorire anche una opportunità di guadagno del tutto nuova. L'ambito professionale potrebbe essere costellato di successi a partire dalla seconda metà di luglio, per poi proseguire senza sfide inopportune e ostacoli.

Sarete abili nell'affrontare nuovi progetti, perché avrete energie da vendere.

Gemelli creativi

5° Gemelli: sarete più che creativi e brillanti con le iniziative che vorreste mettere in campo sul piano professionale. La vostra squadra potrebbe considerarvi come un vero e proprio punto di riferimento nel corso di gran parte dell'estate 2023, e talvolta arrivare a risolvere molte problematiche che altrimenti potrebbero mettervi seriamente i bastoni fra le ruote. Avrete delle responsabilità, ma sarete contenti di poter farvi fronte per incrementare al tempo stesso le vostre risorse pecuniarie.

6° Bilancia: sarete in grado di addossarvi delle responsabilità in più sul lavoro e questo potrebbe portarvi ad un giro di vite molto particolare per la vostra carriera.

Non solo potreste avere l'opportunità di guadagnare di più, ma anche di avere quei giorni liberi che avete sempre desiderato e poter finalmente fare quel viaggio che è rimasto a lungo nel cassetto. Secondo l'oroscopo, il clima con i colleghi potrebbe essere altalenante, qualche volta, ma non per questo difficile.

7° Capricorno: i progetti che avete in mente in questo momento in parte potranno essere concretizzati nell'immediato, mentre altri dovranno attendere la fine della stagione estiva. Ogni cosa per la vostra carriera sembrerà però andare nella giusta direzione, trovando anche dei colpi di fortuna niente male che potrebbero anche essere di notevole aiuto per le vostre finanze. Dovreste trovare dei momenti in più per riposarvi e rilassarvi a dovere.

8° Vergine: avrete una forte tendenza a pianificare ogni cosa in questo momento, per stare al passo nel corso dell'estate ed essere pronti per alcuni progetti che si verificheranno in futuro. Sarete alle prese con una fortuna che sarà abbastanza buona con voi, per cui sfruttare quei giorni in cui è più forte potrebbe fare molto bene all'ambito finanziario. Secondo l'oroscopo Mercurio potrebbe essere un ottimo supporto in occasione di trattative troppo difficili da districare.

Cancro impegnato

9° Cancro: ci sarà molto da fare durante questa estate sul piano lavorativo, e con tutta probabilità avrete molto poco tempo libero a vostra disposizione. Rimanere sulla cresta dell'onda probabilmente sarà la sfida principale di questo periodo, ma al tempo stesso saprete come affrontarla a viso aperto e senza mettere in discussione in modo troppo importante il vostro ruolo all'interno del contesto lavorativo.

La fortuna potrebbe non essere sempre dalla vostra parte.

10° Acquario: avrete delle spese da affrontare, soprattutto nel mese di luglio, e questo potrebbe farvi sentire un po' sotto pressione. Con la fortuna non andrete esattamente a braccetto, ma si creerà una situazione di compromesso fra voi e la sorte, riuscendo di tanto in tanto a spuntarla. Avrete anche qualche piccola occasione che però stara a voi cogliere e sfruttare. Avere qualche giornata di riposo potrebbe essere molto utile per le vostre energie in calo.

11° Pesci: avrete del tempo per preparare con calma i vostri progetti, mentre potrete anche trascorrere una estate lontani da una routine troppo pressante. Ora come ora potreste avere il nervosismo e lo stress ad alti livelli, e sul lavoro potrebbe essere difficile gestire il tutto senza risultare indisponenti.

Dovreste avere molto più a cuore la vostra salute, perché il caldo e la stanchezza potrebbero essere una combinazione tosta da sopportare.

12° Scorpione: sarà opportuno affrontare i problemi professionali con cautela e con meno impulsività possibile. Il lavoro al momento potrebbe essere per voi troppo gravoso oppure per alcuni di voi non esserci affatto. Sarà una estate in cui potrete avviare riflessioni profonde su cosa vorreste davvero, e riposare vi darà una carica nuova che subentrerà solamente alla fine della stagione. Una nuova esperienza potrebbe farvi solamente bene.