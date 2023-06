Le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 giugno 2023 invitano i nati sotto il segno dei Gemelli a prendere in mano la propria vita. I Capricorno, invece, dovrebbero concedersi una piccola pausa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete molto diligenti e precisi nel lavoro, tuttavia, cercate anche di prendervi qualche momento per voi per rilassarvi e circondarvi delle persone care.

11° Cancro: l'Oroscopo del 9 giugno vi esorta ad essere più indipendenti. Spesso tendete a fare troppo affidamento sugli altri e questo potrebbe causarvi delle delusioni.

10° Leone: in amore è tempo di prendere in mano le redini e orientare il rapporto nella direzione che vi aggrada di più, compatibilmente sempre con i desideri del partner. Nel lavoro ci vuole più coraggio.

9° Toro: una nuova trattativa in ambito professionale potrebbe rendervi particolarmente inquieti. Cercate di riflettere attentamente e di non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete molto decisi e determinati e questo può solo che farvi bene. In ambito sentimentale dovete essere intraprendenti, ma non fermatevi al primo no ricevuto.

7° Pesci: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale.

Allargate i vostri orizzonti e non soffermatevi più solo sulle cose molto vicine al vostro modo di essere. L'ignoto potrebbe essere affascinante.

6° Scorpione: secondo le previsioni dell'oroscopo del giorno 9 giugno, i nati sotto questo segno dovrebbero mettere da parte l'orgoglio. Se in amore ci tenete tanto ad una persona, non fatevi troppe domande.

5° Acquario: le stelle sono un po' altalenanti, cercate di essere cauti. In amore dovete essere un po' più intraprendenti. Non date troppo peso alle critiche e ascoltate di più ciò che vi suggerisce il vostro cuore.

Oroscopo segni fortunati del 9 giugno

4° in classifica Gemelli: questo è il momento di prendere in mano la vostra vita e di dimostrare a tutti quanto valete.

Non fermatevi dinanzi i primi ostacoli e ricordate che vi servono solo per crescere.

3° Ariete: siete molto generosi e onesti. Cercate di allargare la vostra cerchia di conoscenze, potrebbero esserci dei risultati positivi anche dal punto di vista professionale.

2° Bilancia: giornata un po' turbolenta dal punto di vista sentimentale. Non siate troppo severi con voi stessi. Ricordate che anche se si commettono degli errori, l'importante è saper rimediare.

1° Vergine: l'oroscopo del 9 giugno vi invita ad essere decisi. Questo è un ottimo momento per farvi valere e per iniziare un nuovo percorso di vita all'insegna del rispetto e dell'amore