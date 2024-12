L'oroscopo di sabato 21 dicembre prevede una Bilancia in fermento, desiderosa di raggiungere rapidamente i propri obiettivi amorosi e professionali. Al contrario, i Pesci dovranno mantenere la calma in amore. Il Sagittario cercherà di preservare un buon equilibrio con il partner, mentre il Cancro sarà chiamato a dimostrare la propria capacità di gestire ogni aspetto del lavoro.

Previsioni oroscopo sabato 21 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: questo fine settimana inizierà bene per voi nativi del segno, con una bella Venere in sestile, pronta a rendere più movimentata la vostra relazione di coppia.

Se siete single aspettatevi pure delle piccole, ma piacevoli sorprese. Per quanto riguarda il lavoro le novità si susseguono, e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare se saprete cogliere le opportunità. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Vergine vi aiuterà a vedere il vostro rapporto in modo più ottimistico secondo l'Oroscopo, nonostante Venere sia contraria. Anche voi single tenderete a essere più dolci e comprensivi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sul posto di lavoro avere delle buone basi nei vostri progetti sarà molto utile per riuscire a raggiungere risultati più interessanti. Voto - 7️⃣

Gemelli: questo sabato non sarà così allettante in ambito amoroso per voi nativi del segno. La vostra carica romantica verrà meno quando ci saranno dei problemi da risolvere con il partner.

Anche nel lavoro non sarete così sicuri delle vostre capacità, complice un cielo che non vi darà molte occasioni di successo. Voto - 6️⃣

Cancro: è arrivato il momento di dimostrare tutto il vostro valore in campo professionale. Questo periodo sarà importante per riuscire a determinare quanto siete pronti a ricoprire ruoli di spicco nei vostri progetti.

Cercate di non deludere nessuno. In amore la Luna sarà attiva nei vostri confronti, e il sostegno del partner sarà molto importante in questo periodo. Voto - 7️⃣

Leone: Venere in opposizione dal segno dell'Acquario continua a tormentarvi in amore, rendendo queste giornate prenatalizie più difficili del previsto. Abbiate pazienza verso l'anima gemella, ma soprattutto, evitate di causare problemi per cose da poco.

In ambito professionale sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti. State ottenendo risultati interessanti in questo periodo, e forse potrebbe essere il momento adatto per azzardare piccoli investimenti. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna in congiunzione al vostro segno renderà questo inizio di fine settimana piacevole per la vostra relazione di coppia. Ci saranno momenti di maturità e romanticismo, utili per mantenere un buon equilibrio nel vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno di risalire la china nei vostri progetti. Potrebbe essere una buona soluzione ripartire dal basso, anche a costo di ricominciare certe iniziative. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di sabato in fermento per voi secondo l'oroscopo.

Questo cielo sarà particolarmente sereno per voi, e vi regalerà momenti radiosi insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti faranno importanti passi avanti, grazie al sostegno di stelle come Marte, Mercurio e Giove. Voto - 9️⃣

Scorpione: previsioni astrali appena sufficienti in amore in questo sabato di dicembre. La Luna vi aiuterà a non causare spiacevoli crisi con il partner, ma con Venere in quadratura dal segno dell'Acquario, non aspettatevi momenti da batticuore. In ambito lavorativo esprimerete bene le vostre idee, e con un po’ di fortuna potreste ottenere risultati sopra le aspettative. Voto - 6️⃣

Sagittario: avrete bisogno di mantenere un buon equilibrio nella vostra vita amorosa in questo periodo.

Venere sarà favorevole, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, meglio non avere troppe pretese verso il partner. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti, anche se potrebbe esserci qualche distrazione di troppo. Voto - 7️⃣

Capricorno: una bella Luna in trigono renderà questa giornata di sabato appagante in amore. Single oppure no, potreste trovare piacere nel creare connessioni uniche e romantiche tra voi e la persona che amate. In ambito professionale vorreste staccare la spina per un po’, anche considerato il periodo, ciò nonostante avrete ancora alcuni incarichi da completare. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata di sabato piacevole sul fronte amoroso per voi nativi del segno.

Sarete mossi da buone intenzioni verso il partner, e potreste fare qualcosa di speciale, che possa elevare il vostro rapporto. Sul posto di lavoro state raggiungendo buoni risultati in questo periodo, grazie alle vostre idee e l'impegno che ci metterete ogni giorno. Voto - 9️⃣

Pesci: sarà necessario cercare di mantenere la calma all'interno del vostro rapporto. La Luna in opposizione infatti potrebbe mettere in mostra alcuni aspetti negativi della vostra relazione di coppia, che dovrete saper gestire nel migliore dei modi. Anche nel lavoro dovrete cercare di essere più precisi in quel che fate, evitando errori che potrebbero soltanto farvi perdere tempo. Voto - 6️⃣