L'oroscopo della giornata di martedì 6 giugno prevede un Capricorno alla ribalta in amore grazie alla Luna in congiunzione, mentre Venere lascerà il segno del Cancro in favore del Leone, che avrà modo di dimostrare una maggiore intesa. Marte, infine, darà l'occasione agli Ariete di gestire con maggior efficacia le proprie mansioni. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 6 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 6 giugno 2023 segno per segno

Ariete: giornata di martedì che porterà un importante boccata d'ossigeno per i nati del segno.

Venere sarà in posizione favorevole da questa giornata e, anche se la Luna sarà contraria, potrete finalmente recuperare terreno in amore. Nel lavoro Marte in trigono vi darà buone occasioni per gestire con maggior efficacia i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: i buoni sentimenti potrebbero iniziare a venire meno nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Certo, la Luna sarà in trigono dal segno amico del Capricorno, ciò nonostante, dovrete guardarvi le spalle da Venere, ora in quadratura dal segno del Leone. Nel lavoro non avrete alcuna difficoltà in questo momento, e sarà un buon periodo per concludere importanti affari. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale in miglioramento secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Vi sentirete più a vostro agio con la vostra anima gemella, ora che Venere si troverà in sestile dal segno del Leone. In ambito lavorativo vi sentirete abbastanza sicuri delle vostre capacità, e con un po’ di fortuna, raggiungerete interessanti risultati. Voto - 8️⃣

Cancro: transiti planetari in rapido movimento in questa giornata.

Con Venere non più nel vostro cielo e la Luna in opposizione potreste sentirvi disorientati in amore. Attenzione dunque a non causare dispiaceri. In ambito professionale invece avrete le idee chiare sui vostri progetti e riuscirete a fare importanti passi avanti. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che vedrà il pianeta Venere in congiunzione al vostro segno zodiacale.

Single oppure no, vi sentirete più in sintonia con la vostra fiamma, e in grado di rendere più interessante il vostro rapporto. Nel lavoro dovrete avere ancora pazienza prima di cimentarvi in progetti più ambiziosi, ma rischiosi al tempo stesso. Voto - 7️⃣

Vergine: in questa giornata di giugno potrete contare sulla posizione favorevole della Luna per costruire un legame migliore con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale invece non avrete alcuna difficoltà neanche in quei progetti più complicati, ottenendo sempre buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: la Luna sarà in cattivo aspetto in questa giornata. La buona notizia sarà Venere in sestile dal segno del Leone, che vi aiuterà a recuperare terreno.

Abbiate dunque ancora un po’ di pazienza, ma soprattutto comprensione nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro abbiate cautela nelle spese. Voto - 6️⃣

Scorpione: con l'arrivo di Venere in quadratura dal segno del Leone, potreste mostrare un atteggiamento più distaccato nei confronti del partner. Anche voi single potreste non essere così inclini a mostrare i vostri sentimenti. Nel lavoro avrete bisogno di schiarirvi le idee e riuscire a proporre progetti migliori. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale che si farà più intensa e appagante con Venere che si troverà in trigono dal segno amico del Leone. Single oppure no, questa prima parte dell'estate potrebbe rivelarsi davvero interessante.

In ambito lavorativo sarà meglio muoversi a concludere alcuni progetti entro tempo per non rovinare quanto di buono siete riusciti a fare. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarete alla ribalta in amore a partire da questa giornata di martedì. Finalmente sarete liberi dalla morsa di Venere, e con la Luna nel segno sarà più facile dimostrare i vostri sentimenti. In ambito professionale avrete ancora buone stelle a sostenere le vostre imprese. Sarà possibile dunque proporre progetti di pregevole fattura. Voto - 8️⃣

Acquario: transiti planetari che purtroppo tenderanno a farsi complicati nei vostri confronti. Venere si troverà in opposizione dal segno del Leone, e potrebbe dare inizio a un periodo complicato per la vostra relazione di coppia.

Anche nel lavoro farete fatica a essere organizzati e portare a casa buoni risultati dai vostri progetti. Sarà fondamentale dunque cambiare rotta. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo favorevole sul fronte sentimentale per i nati del segno. Anche se Venere non sarà più in una posizione così invitante, in questa giornata ci penserà la Luna in sestile a rendere affascinante la vostra storia d'amore. Nel lavoro questo cielo sarà ancora più che soddisfacente per mettere insieme progetti ben fatti. Voto - 8️⃣