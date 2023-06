Le previsioni dell'oroscopo del mese di luglio 2023 invitano i nati sotto il segno dell'Acquario ad essere più risoluti. Gli Ariete, invece, non devono sprecare delle energie in maniera del tutto inutile e priva di senso logico.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: cercate di dosare bene le vostre forze e non sprecatele per cose futili. La calura estiva potrebbe farvi perdere un po' la concentrazione, quindi, siate attenti.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del mese di luglio 2023 invitano i nati sotto questo segno ad essere più aperti e disponibili.

Non chiudetevi in voi stessi, cosa che siete soliti fare quando delle cose non vi stanno bene.

10° Bilancia: il mese si prospetta pieno di cose da fare e di faccende da mettere in ordine prima di godersi un po' di estate e di vacanza. In amore e in amicizia dovete essere più presenti.

9° Vergine: cercate di allargare i vostri orizzonti in ambito professionale. Spesso tendete ad adagiarvi a certe situazioni per pigrizia. Ebbene, cercate di essere più determinati e volitivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: le stelle vi esortano ad essere decisi e determinati. In amore è tempo di fare spazio al cuore e di prendere le decisioni seguendo unicamente i vostri sentimenti.

Non ascoltate gli altri quando si tratta di faccende di cuore.

7° Capricorno: questo mese potrebbe essere caratterizzato da qualche alto e basso nel lavoro. Ad ogni modo, non demordete e andate sempre avanti per la vostra strada.

6° Scorpione: le previsioni del mese di luglio esortano i nati sotto questo segno ad essere più chiari in amore.

Se ci sono delle cose che non vi stanno bene, parlatene con calma e tranquillità e risolverete tutto.

5° Gemelli: tenere le cose dentro non è mai una scelta saggia. Forse è il caso di capire bene quali siano le vostre intenzioni, in modo da agire con criterio.

Oroscopo segni fortunati del mese di luglio

4° in classifica Acquario: non è il momento di perdere tempo o di piangere sul latte versato.

Siate creativi e risoluti, soprattutto dal punto di vista professionale.

3° Cancro: le prossime giornate saranno molto calde, non solo dal punto di vista climatico, ma anche personale e sentimentale. Siete molto istintivi e questo in amore sarà un vantaggio.

2° Leone: siete stati un po' indecisi ultimamente, ma adesso tutto vi apparirà più chiaro. La cosa importante è non perdere mai il focus su quelli che sono i vostri obiettivi.

1° Sagittario: l'oroscopo del mese di luglio vi invita ad approfittare di questo momento di positività. Non perdete tempo in chiacchiere e andate dritti al punto di certe questioni.