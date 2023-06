Nella giornata di venerdì 23 giugno 2023, l'Oroscopo vedrà in vetta nuovamente il segno del Gemelli, seguito sempre dal segno del Toro, alle prese con progetti davvero eccezionali. Per i Pesci invece sarà un periodo di calo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di venerdì: ricompense per Gemelli

1° Gemelli: avrete delle ricompense che finalmente non solo vi faranno guadagnare ma accresceranno a dismisura la vostra autostima. Secondo l'oroscopo le vostre capacità saranno tali da riuscire a risolvere molte delle vostre problematiche nell'arco di poche ore.

2° Toro: il grande lavoro di progettazione sia per il presente che per il futuro vedrà dei guadagni che vi permetteranno di avere una condizione di serenità e benessere in questo momento. Secondo l'oroscopo farete qualche balzo in avanti nella vostra relazione che allargherà anche la vostra famiglia.

3° Leone: il senso di solidarietà che in questo momento state sviluppando in favore della vostra squadra di lavoro potrebbe accrescere anche il vostro lato più responsabile. Sicuramente avvierete una maturazione che potrebbe darvi qualche qualche spunto interessante per il futuro.

4° Cancro: il vostro senso del dovere in questo momento renderà possibile una nuova progettualità senza precedenti, in grado di sviluppare tutte le idee che avete avuto recentemente e favi carico anche di qualche responsabilità.

Secondo l'oroscopo sarete in grado anche di fare qualche sorpresa alla persona amata.

Nuove avventure per Sagittario

5° Sagittario: sarete alle prese con una nuova avventura professionale, per cui l'emozione ma anche qualche senso di responsabilità maggiore prenderà il sopravvento su alcuni aspetti della vostra personalità. Potreste avere occasione di rilanciare qualche idea sempre originale.

6° Capricorno: avrete una bella energia che sicuramente andrà avanti ancora per molto, e potreste anche fare qualche cosa di diverso e al contempo utile per poter rendere l'ambito familiare sempre più positivo e accogliente. Secondo l'oroscopo potreste anche favorire il dialogo nella squadra di lavoro.

7° Ariete: se in solitaria potreste avere qualche piccolo insuccesso, seppure non così gravosi, nella vostra squadra di lavoro si creerà un clima di distensione che con il trascorrere delle ore non farà altro che migliorare.

Avrete anche qualche progetto che però al momento non riuscirete a concretizzare.

8° Vergine: assisterete a qualche delusione da parte di una amicizia importante, ma potreste avere anche occasione di stare un po' da soli a riflettere sul senso della solitudine e di come questa potrebbe portare sicuramente a qualcosa di buono, soprattutto in serata.

Scorpione inquieto

9° Scorpione: un po' di inquietudine non vi toglierà la voglia di fare qualche piccolo strappo alla regola prima che gli impegni si possano nuovamente accavallare gli uni sugli altri. Dovrete cercare di cacciare via la stanchezza che adesso potrebbe compromettere ulteriormente il vostro operato.

10° Pesci: la stanchezza e la noia potrebbero impedirvi di fare quel che vi siete prefissati, facendo prevalere la pigrizia.

Purtroppo in amore non avrete molta voglia di interagire e di far capire all'altro che ci siete sempre e comunque, secondo l'oroscopo.

11° Bilancia: il nervosismo di questa giornata potrebbe non fare molto bene alla vostra storia d'amore, e forse potrebbe essere la causa di tensioni in famiglia e forse anche all'interno della cerchia di amicizie. Il vostro atteggiamento potrebbe essere abbastanza taciturno in serata.

12° Acquario: il vostro atteggiamento molto teso sul lavoro potrebbe essere molto controproducente, e con qualche tensione in più potrebbero anche esserci degli scontri che difficilmente porteranno ad una risoluzione pacifica nell'immediato, secondo l'oroscopo.