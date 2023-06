L'oroscopo dell'amore del mese di luglio 2023 prevede la presenza di Venere nella costellazione del Leone. Vergine sarà molto affabile, mentre per i Capricorno che anno un potrebbe arrivare al capolinea la propria storia d'amore. A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco del mese di luglio.

L'oroscopo dell'amore di luglio: Toro stabile

1° Leone: sarete dotati di un magnetismo e di un fascino che potrebbe essere motivo di conquiste senza precedenti, secondo l'oroscopo di luglio 2023. Il romanticismo all'interno della coppia potrebbe essere il motore per esperienze nuove, come un viaggio insieme che potrebbe essere di aiuto nella comunicazione.

L'atmosfera con le amicizie sarà altrettanto fornita di una allegria coinvolgente e piena di sorprese che renderanno questo mese a dir poco indimenticabile.

2° Vergine: l'affetto e la complicità nella coppia ora saranno onnipresenti e conditi di una vivacità comunicativa molto originale. Avrete molto contatto fisico con la persona amata, forse molto di più rispetto alle mensilità precedenti. Avrete degli incontri molto particolari che potrebbero favorire una visione molto più rosea dei sentimenti, e anche farvi sentire più liberi di lasciarvi andare a nuove esperienze interessanti. L'interazione con la famiglia sarà fra le migliori dell'intero anno.

3° Toro: il bisogno di stabilità potrebbe essere molto forte in questo periodo, e sicuramente in estate potreste trovarlo nel partner.

Secondo l'oroscopo potrebbero riprendere dei percorsi romantici che sono stati interrotti per cause di forza maggiore, mentre con gli affetti si creerà una atmosfera complice e non priva di iniziative che potrebbero accrescere l'interazione con le persone amate. I single potrebbero innamorarsi ancora, e molto probabilmente vivranno una delle storie d'amore più intense di tutta la loro vita.

4° Acquario: finalmente avrete delle esperienze amorose che vi faranno vivere una estate decisamente intensa e piacevole, passionale e molto romantica se fate parte di una storia d'amore. Confessare il vostro amore alla persona amata potrebbe aprire le porte alla convivenza oppure al matrimonio, regalandovi delle gioie davvero al di fuori dell'ordinario.

Gemelli romantico

5° Ariete: in amore avrete un atteggiamento altalenante, adatto per una avventura che possa essere di aiuto per ridare a voi stessi una nuova consapevolezza. Secondo l'oroscopo nella coppia troverete una bella intesa passionale, ma dovrete fare i conti con un romanticismo che in un certo senso decollerà di tanto in tanto e una stabilità che spesso e volentieri potrebbe essere messa in discussione. Farete moltissime amicizie, e alcune di queste potrebbero essere delle ottime accompagnatrici in un percorso di vita abbastanza articolato.

6° Gemelli: sicuramente il romanticismo non mancherà, così come non mancheranno quei momenti che stavate cercando da molto tempo senza riuscire purtroppo a trovarli.

L'umore allegro sarà quello che più di ogni altra cosa incentiverà questo clima positivo, e l'ottimismo nei confronti della vostra storia d'amore vi darà i presupposti per poter regalare sia a voi che alla persona amata una evoluzione di coppia che alla fine dell'estate sfocerà in qualche decisione molto seria.

7° Pesci: probabilmente se siete single non avrete molto tempo da dedicare all'amore, nonostante il vostro cuore non sia chiuso a qualche prospettiva di innamoramento. Se invece fate parte di una coppia la stabilità sarà tutto ciò che vi serve per poter far emergere la complicità con il partner. Svilupperete delle idee che potranno essere applicate nel tempo libero in compagnia della famiglia e degli amici più stretti.

8° Scorpione: il romanticismo farà parte della vostra quotidianità estiva sul finire della stagione stessa. Secondo l'oroscopo avrete del nervosismo e degli impegni che vi terranno lontani dall'atmosfera amorosa che probabilmente vi prospetterete, però man mano che trascorreranno le settimane la complicità con la persona amata diventerà via via più intensa. Con la famiglia invece il clima sereno sarà alla vostra portata per gran parte dell'estate, con le amicizie ci saranno chiacchierate interessanti.

Sagittario paziente

9° Cancro: sicuramente ci sarà dell'intesa in amore, ma la vostra storia d'amore al momento sarà abbastanza piatta, senza troppe emozioni e senza idee originali da mettere in pratica con la persona amata.

Avrete bisogno di un giro di vite in tal senso che però potrebbe non arrivare in questo mese, ma al tempo stesso saranno le amicizie che vi offriranno delle belle esperienze. In famiglia andrete abbastanza d'accordo con tutti, ma di tanto in tanto avrete bisogno di stare un po' per conto vostro.

10° Sagittario: cercare di portare pazienza con una relazione che molto probabilmente ha fatto il suo corso sarà anche una prova di maturità da entrambe le parti. Fare qualche esperienza per conto vostro e senza impegnarvi vi far comprendere meglio una situazione a voi sconosciuta e vi renderà anche più responsabili. Con le amicizie non sempre potreste avere una idea positiva, soprattutto se recentemente avete avuto delle delusioni.

11° Capricorno: avrete molto tempo per meditare di fare qualcosa che esuli dalle prospettive amorose, se siete single. Se invece siete in coppia questa estate potreste compiere un passo che vi allontanerà dal partner, ed entrambi riuscirete a comprendere meglio i desideri dell'altro. Qualche piccolo inconveniente con la famiglia potrebbe farvi sentire in tensione, e le incomprensioni potrebbero protrarsi a lungo, anche oltre la stagione estiva.

12° Bilancia: avrete molta difficoltà in amore, perché le incomprensioni che già erano presenti potrebbero costituire un quadro abbastanza complicato che potrebbe non risolversi per il momento. Avrete una divergenza con il partner che riguarderà molti punti chiave sul modo di vedere le cose, in primis la vita di coppia. Avrete bisogno di staccare un po' la spina dalle faccende di cuore per ritrovare pienamente voi stessi. Qualche amicizia potrebbe deludervi.