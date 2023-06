L'oroscopo del weekend 24-25 giugno 2023 preannuncia che i Gemelli hanno un momento impegnativo e il Cancro è molto possessivo. Di seguito approfondiamo i dettagli dei dodici segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: la coppia è molto felice e soprattutto fedele. Alcune idee originali possono arrivare improvvisamente. Alcuni malesseri in arrivo in questo periodo.

Toro: chi lavora lontano può avere nostalgia di casa. I cuori solitari possono messaggiare continuamente con una persona conosciuta di recente. Nella sfera lavorativa può arrivare un attacco improvviso di pigrizia.

Gemelli: chi è alle prese con gli esami universitari o per un concorso ha un momento abbastanza impegnativo. I single sono contenti perché sono pronti a iniziare una bella amicizia amorosa. La forma fisica e l'umore sono entrambi ottimi.

Cancro: ormai tutti sanno che la coppia è possessiva per natura. Questo è il momento ideale per completare un progetto lavorativo. È necessario sfogare la tensione nervosa praticando un po' di sport.

Leone: le coppie giù collaudate possono decidere di fare un passo importante. Per i cuori solitari le occasioni migliori possono arrivare nel weekend. Per chi deve affrontare un viaggio di lavoro sono in arrivo delle soluzioni.

Vergine: per la coppia è davvero un bel fine settimana spensierato.

I single devono prendere una decisione che riguarda un familiare. Nel campo lavorativo il rapporto è un po' faticoso con tutti, serve molta più calma.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: i cuori solitari sono impulsivi e con la testa fra le nuvole. La coppia è molto concentrata verso il futuro. Alcuni obbiettivi di lavoro possono essere finalmente realizzati.

Scorpione: la coppia è comprensiva, ed è pronta ad ascoltare i discorsi di una persona. Chi cerca l'amore ha una nuova amicizia intensa, ma a tratti conflittuale. Nell'ambito lavorativo non possono mai mancare la lucidità e la determinazione.

Sagittario: la coppia è sempre molto riservata per quanto riguarda le proprie decisioni.

I cuori solitari possono trascorrere un weekend spensierato insieme agli amici. I lavori nel mondo dello spettacolo sono favoriti.

Capricorno: i single sono stanchi, ma sono sempre pronti ad aiutare gli altri. La coppia è triste per via di alcuni problemi in famiglia. Nella sfera lavorativa si stanno aprendo nuove possibilità.

Acquario: chi cerca l'amore ha bisogno di un amico che riesca a distrarlo e farlo ridere. La coppia è poco sincera e sempre pronta a litigare. Nel campo lavorativo serve il massimo impegno.

Pesci: per la coppia è in arrivo tanta energia e attimi di intensa passione. I single non riescono a sopportare una persona conosciuta recentemente. I lavori dipendenti stanno vivendo un bel momento.