L'oroscopo della giornata di martedì 20 giugno prevede un Gemelli più sincero in amore, mentre Giove ostacolerà coloro dello Scorpione. Ariete avrà ancora qualche difficoltà sentimentale, mentre Pesci non dovrà essere timido in amore e farsi avanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 20 giugno.

Previsioni oroscopo martedì 20 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sentirete ancora gli influssi negativi della Luna in quadratura. Per fortuna avrete ancora il pianeta Venere dalla vostra parte, ciò nonostante meglio non avere grandi pretese per il momento.

In ambito lavorativo Mercurio e Marte vi renderanno produttivi ed energici, pronti ad affrontare queste calde giornate estive. Voto - 7️⃣

Toro: la Luna porterà un po’ di quiete all'interno della vostra relazione di coppia. Ricordatevi però che Venere sarà ancora in quadratura dal segno del Leone per molto tempo. Approfittate dunque di questo momento per cercare di migliorare il vostro rapporto. Sul fronte professionale il vostro modo di fare sarà efficace, ma attenzione a Marte che vi toglierà un po’ di energie. Voto - 7️⃣

Gemelli: mostrerete una certa sincerità in questa giornata di martedì grazie a questo cielo sereno. Single oppure no, le persone che amate apprezzeranno molto questo vostro atteggiamento.

In ambito lavorativo non avrete dubbi su come gestire le vostre mansioni, ma dovrete anche trovare le giuste condizioni per poter dare il meglio. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo favorevole sul fronte sentimentale per i nati nel segno. Vi sentirete abbastanza bene e in sintonia con la persona che amate, pronti a costruire un rapporto forte e duraturo.

Per quanto riguarda il lavoro sarà più una giornata di routine, ma questo non vorrà dire che non ci saranno soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale nel vivo per i nati nel segno. Buone emozioni e tanti bei momenti arricchiranno la vostra vita di coppia, che brillerà di luce propria. In ambito lavorativo avrete le idee chiare sui vostri prossimi progetti e su quelli in corso.

Marte porterà buone energie, e trovando le giuste condizioni, riuscirete sicuramente a distinguervi. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale stabile per i nati nel segno secondo l'oroscopo della giornata di martedì. In amore la Luna sarà in buon aspetto e pronta a darvi soddisfazioni con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, anche se Mercurio sarà in quadratura dal segno dei Gemelli, non abbiate paura nel mostrare le vostre idee, perché se valide, potrebbero darvi soddisfazioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: sfera sentimentale altalenante in questa giornata di martedì. Non sarete sempre di buon umore nei confronti del partner, colpa della Luna in quadratura dal segno del Cancro. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti al meglio grazie a Mercurio e Marte, con risultati spesso sopra le aspettative.

Voto - 7️⃣

Scorpione: il pianeta Giove potrebbe ostacolarvi in questa giornata di martedì, soprattutto in ambito professionale. Non dovrete lasciare nulla al caso, ma soprattutto, non dovrete distrarvi mentre state svolgendo le vostre mansioni. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà dalla vostra parte, ciò nonostante i vostri sentimenti potrebbero non esservi ben chiari nei confronti del partner. Voto - 6️⃣

Sagittario: previsioni astrali convincenti dal punto di vista sentimentale per i nati nel segno. Venere in trigono dal segno amico del Leone vi permetterà di vivere un buon rapporto insieme alla persona che amate e anche voi single risulterete più simpatici e attraenti. In ambito lavorativo meglio prendere nuove iniziative con maggior cautela per evitare problemi, considerato inoltre Mercurio in opposizione.

Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata di martedì difficile dal punto di vista sentimentale a causa della Luna in opposizione. Single oppure no, farete fatica a esprimere i vostri sentimenti nei confronti della vostra fiamma, ed essere possibile causa di qualche litigio. Sul fronte professionale attenzione alle vostre finanze. Anche se ve la caverete molto bene con i vostri progetti, dovrete tenere sotto controllo le spese che effettuerete. Voto - 6️⃣

Acquario: non ci saranno momenti particolarmente emozionanti in questa giornata di mercoledì a causa di questo cielo. Single oppure no, avrete bisogno di tempo per riprendervi e capire i vostri sentimenti per gli altri. In ambito lavorativo non avrete molte energie a causa di Marte opposto, ma con Mercurio favorevole ci mettere tutto il vostro impegno nei vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Pesci: periodo favorevole in amore secondo l'oroscopo. La Luna vi sorriderà dal segno del Cancro, e vi darà qualche vantaggio con la persona che amate. Non siate timidi e fatevi avanti. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a come si svilupperanno alcuni progetti, perché con Mercurio in quadratura non tutto potrebbe andare come volete. Voto - 7️⃣