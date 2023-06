Nella giornata di martedì 20 giugno 2023, l'Oroscopo vedrà in risalita alla prima posizione il segno dei Pesci, seguito dal segno del Leone. Ci saranno dei miglioramenti sensibili per Bilancia e Scorpione, anche se quest'ultimo potrebbe essere stanco.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 20 giugno per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di martedì, segno per segno: Leone sicuro di sé

1° Pesci: avrete una tendenza a considerare l'amore come una forma di responsabilità verso l'altro, e con questo atteggiamento si verranno sicuramente a creare i presupposti per poter confessare i vostri sentimenti alla persona amata, secondo l'oroscopo.

2° Leone: sentirvi vicini al partner vi farà sentire più forti e sicuri anche sotto altri punti di vista. Certamente avrete dei successi che sbaraglieranno la concorrenza e vi daranno quella marcia in più che stavate attendendo per i vostri affari. I guadagni saranno assicurati.

3° Ariete: l'atmosfera sul posto di lavoro sarà condita di tanta allegria e di una voglia di mettervi in relazione con gli altri, magari accomunati dagli stessi interessi. L'amore sarà al centro della seconda parte della giornata, e in serata ci saranno occasioni per far spazio al romanticismo.

4° Vergine: avrete una bella vivacità che vi permetterà di essere gentili, disposti ad aiutare e anche molto attivi sul piano professionale.

Ora le sfide che si presenteranno nel corso della giornata non vi spaventeranno, anzi, vi conferiranno quel senso di dinamicità che stavate attendendo da molto tempo.

Toro instabile in amore

5° Gemelli: avrete una interazione molto vivace con i colleghi, al tempo stesso avrete anche qualche tendenza a lavorare in solitudine per incrementare le vostre prestazioni.

Secondo l'oroscopo in famiglia il clima sereno vi darà qualche spunto per una avventura tutti insieme.

6° Toro: in amore le cose potrebbero prendere una piega decisamente 'altalenante', sul lavoro invece avrete una situazione che via via potrebbe trovare una stabilizzazione. Con il fisico potreste sentire qualche accenno di stanchezza, ma niente che possa realmente fermarvi in questo momento.

7° Bilancia: avrete un lento rialzo dell'intesa amorosa che potrebbe farvi anche salire il buonumore. Secondo l'oroscopo non dovrete necessariamente pensare troppo alle questioni di natura burocratica, perché potrebbero verificarsi dei colpi di fortuna.

8° Scorpione: avrete un po' di tensione in famiglia, ma nel complesso saprete come gestire le vostre emozioni, anche in altre situazioni. La stanchezza però potrebbe fare capolino quando meno ve lo aspettate, per cui evitate di stressare troppo il vostro fisico.

Cancro nostalgico

9° Cancro: la Luna potrebbe farvi sentire un po' nostalgici, e forse anche inclini alla solitudine. Potreste avere qualche contrasto, anche di poco conto, con qualcuno a cui tenete particolarmente in famiglia.

Il vostro spirito di iniziativa però vi farà accorrere a rimediare.

10° Acquario: non sempre avrete un umore all'altezza delle situazioni, e in questa giornata non sempre riuscirete a mantenere un atteggiamento amichevole con i membri della vostra famiglia. Secondo l'oroscopo potreste allietare il vostro pomeriggio con un hobby che vi piace particolarmente.

11° Sagittario: in questa giornata comunicare non sarà esattamente il vostro forte, per cui vi conviene essere cauti nella comunicazione e non essere impulsivi sul posto di lavoro. Secondo l'oroscopo fare qualche strappo alla regola che vi faccia riposare non vi farà che bene.

12° Capricorno: purtroppo si verificheranno delle tensioni piuttosto forti in ambito sia domestico che lavorativo, ma con le questioni lavorative ci potrebbero essere dei cali che potrebbero ulteriormente aggravarsi da qualche spesa da fare assolutamente.