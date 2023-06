L'oroscopo della settimana che va dal 12 al 18 giugno vede tanto amore nella vita dei Leone, che potranno contare sulla buona posizione di Venere e della Luna. Acquario potrebbe mostrarsi frustrato per la situazione che sta vivendo, mentre Gemelli si sentirà più sicuro di sé, soprattutto al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 giugno.

Previsioni oroscopo dal 12 al 18 giugno 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale estremamente godibile nel corso della prossima settimana. La Luna e Venere vi sorrideranno, e potrete dare nuova linfa al vostro rapporto con il partner.

Anche voi single potrete provare ad approfondire un legame a voi caro. Nel lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte, e insieme a Marte, potrete mettere insieme interessanti progetti. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una settimana delicata per la vostra vita sentimentale, considerato che Venere si troverà in quadratura dal segno del Leone. La Luna fortunatamente navigherà in buone posizioni, ma sappiate che non potrete superare certi limiti affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo perderete il sostegno di Mercurio, che lascerà il vostro cielo, ciò nonostante riuscirete comunque a cavarvela, ottenendo interessanti risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: con l'arrivo di Mercurio nel vostro segno zodiacale sarete più sicuri in ambito professionale.

Marte in sestile inoltre vi darà buone energie per portarvi avanti con il lavoro. In amore Venere sarà di grande aiuto per il vostro rapporto, ma sarà nel fine settimana che riuscirete a dare il meglio di voi, quando la Luna sarà in congiunzione. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale in forte cambiamento nell'ultimo periodo.

Secondo l'oroscopo della prossima settimana, dovrete avere più cura della vostra relazione sentimentale. Cercate inoltre di volervi più bene, ad esempio concedendovi un regalo. Per quanto riguarda il lavoro, vi darete da fare affinché i vostri progetti possano riuscire. A tal proposito, il sostegno di Giove si rivelerà prezioso.

Voto - 6️⃣

Leone: potrete contare su una buona dose di amore durante questa settimana, grazie al sostegno di stelle come Venere e la Luna. Attenzione soltanto tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando l'astro argenteo sarà in quadratura. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio sarà dalla vostra parte da questa settimana. Sarà importante sfruttare le occasioni che arriveranno e massimizzare il risultato. Voto - 8️⃣

Vergine: periodo altalenante per i nati del segno secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito lavorativo, il pianeta Mercurio potrebbe darvi qualche problema con i vostri progetti professionali. Potrete ancora ottenere buoni risultati, ma sarà importante non avere fretta. In amore non sarete sempre così fortunati.

Attenzione dunque nel weekend, quando la Luna sarà in quadratura. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale che finalmente vi permetterà di fare dei passi in avanti in ambito professionale. Mercurio infatti passerà in trigono dal segno dei Gemelli, portando le giuste idee per le vostre mansioni. In amore la prima parte della settimana non si rivelerà granché a causa della Luna opposta. Fortunatamente avrete Venere dalla vostra parte, e nel weekend anche l'astro argenteo sarà favorevole. Voto - 7️⃣

Scorpione: non sarete così fortunati in amore secondo l'oroscopo della prossima settimana. Luna e Venere non vi sorrideranno, e voi potreste prendervela con il partner anche per questioni di poco. Nel lavoro, fortunatamente, Mercurio non sarà più opposto, e alcuni progetti professionali potrebbero finalmente sbloccarsi.

Voto - 6️⃣

Sagittario: guiderete il vostro rapporto in maniera splendida secondo l'oroscopo della prossima settimana. Single oppure no, con la Luna e Venere in buon aspetto, sarà un buon periodo per provare a fortificare il legame che vi unisce alla persona che amate. Sul fronte professionale invece sarà opportuno correre ai ripari, e cercare di concludere importanti progetti in tempo considerato che Mercurio sarà per un po’ in opposizione dal segno dei Gemelli. Voto - 7️⃣

Capricorno: nonostante Mercurio non sarà più in trigono dal segno amico del Toro, sarete comunque in grado di mettere insieme interessanti progetti, grazie al vostro duro impegno e al sostegno di stelle come Giove e Saturno.

Per quanto riguarda i sentimenti sarà una settimana poco movimentata, anche se con il partner ci sarà una discreta intesa. Voto - 7️⃣

Acquario: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, in amore vivrete un periodo piuttosto frustante. Soltanto nel weekend potrete aspirare a qualcosa in più per la vostra vita sentimentale, considerato che l'astro argenteo sarà in trigono dal segno dei Gemelli. Sul fronte professionale Mercurio verrà in vostro soccorso, permettendovi di gestire progetti più proficui e ambiziosi. Voto - 6️⃣

Pesci: dovrete prestazione maggiore cautela nei vostri progetti professionali nel prossimo periodo, considerato che Mercurio si troverà in quadratura dal segno dei Gemelli. Anche sul fronte amoroso sarà importante non superare certi limiti, soprattutto durante il fine settimana, quando anche la Luna si troverà in quadratura. In ogni caso, dimostrando maturità e il giusto atteggiamento, le prossime giornate potrebbero rivelarsi comunque soddisfacenti. Voto - 7️