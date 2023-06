L'Oroscopo della giornata di domenica 11 giugno prevede che il Leone sarà piuttosto simpatico e socievole grazie a Venere, mentre i Gemelli dovranno imparare ad avere più rispetto e pazienza nei confronti del partner. Tranquillità e serenità caratterizzeranno la giornata dei Pesci, mentre lo Scorpione sarà più calmo, non solo in amore.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di domenica 11 giugno.

Previsioni oroscopo domenica 11 giugno 2023 segno per segno

Ariete: la settimana si concluderà davvero bene per voi nativi del segno.

Sarà una bella giornata per coltivare la vostra relazione d'amore, o se siete single per dare vita a nuovi interessanti legami. Sul fronte professionale questo periodo porterà energie e voglia di fare grazie a Marte, mentre Mercurio porterà interessanti idee da sviluppare. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale più tranquilla in questa giornata di domenica. La Luna in sestile porterà del buon senso in voi, che vi permetterà di gestire situazioni tese in famiglia o con il partner. Per quanto riguarda il lavoro non avrete difficoltà nel cimentarvi in progetti più complessi, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Gemelli: le previsioni astrali non sono all'altezza delle aspettative. Dovrete fare i conti con la Luna in quadratura e, single oppure no, dovrete imparare ad avere maggiore rispetto e pazienza nei confronti delle persone che amate.

In ambito lavorativo il sostegno di Mercurio si rivelerà prezioso per gestire progetti complicati, ma comunque alla vostra portata. Voto - 6️⃣

Cancro: sarà una domenica piuttosto piacevole per voi nativi del segno. La Luna vi sorriderà dal segno dei Pesci, e vi permetterà di dare vita a momenti davvero appaganti insieme alla vostra anima gemella.

In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza particolari difficoltà. Giove inoltre vi darà quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno per massimizzare il risultato. Voto - 8️⃣

Leone: sarete particolarmente simpatici e socievoli grazie al sostegno di Venere, in congiunzione al vostro segno zodiacale. Single oppure no, coltiverete buoni legami, che con il tempo potrebbero farsi più profondi e interessanti.

In ambito lavorativo potrebbe essere una giornata interessante per ascoltare nuove proposte professionali. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale non così solida in quest'ultima giornata della settimana. La Luna in opposizione potrebbe alterare il vostro carattere. Potreste dunque essere causa di possibili malintesi o discussioni che non faranno affatto bene al vostro rapporto. Anche nel lavoro dovrete essere più convinti dei vostri progetti, e seguire una direzione ben chiara che possa condurvi al successo. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di domenica solida per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. Single oppure no, il pianeta Venere alimenterà buone emozioni in voi, da condividere con la persona che più amate.

Se siete single, trovate qualcosa su cui costruire un buon legame con la vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di avere le idee più chiare sui vostri progetti, evitando così inutili imprevisti. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno dei Pesci vi permetterà di vivere una relazione di coppia più calma e relativamente serena. Se siete single vi godrete questa domenica senza avere grandi aspettative. Sul fronte professionale avere pazienza vi tornerà utile per vedere la via più adatta per raggiungere il successo con i vostri progetti lavorativi. Voto - 7️⃣

Sagittario: il sostegno di Venere, in trigono dal segno del Leone, renderà questa giornata di domenica meno complicata del solito in amore, considerato la Luna in quadratura.

Single oppure no, sarete romantici, ma dovrete avere comunque un certo rispetto nei confronti della vostra fiamma, non superando certi limiti. In ambito lavorativo dovrete fare attenzione a Mercurio opposto, che a volte potrebbe rovinarvi i piani per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: questo è un periodo abbastanza piacevole. La Luna vi sorriderà dal segno dei Pesci, e vi permetterà di concludere davvero bene questa settimana soddisfacente. In ambito lavorativo Giove e Saturno vi daranno fortuna e risorse a sufficienza per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Voto - 8️⃣

Acquario: tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa secondo l'oroscopo. Venere in opposizione non sempre vi permetterà di sentirvi a vostro agio.

Anziché allontanarvi dalla persona che amate, potrebbe essere una buona soluzione cercare il dialogo. Nel lavoro Mercurio in trigono dal segno dei Gemelli vi darà l'occasione di mettere a punto strategie efficaci per raggiungere il successo. Voto - 6️⃣

Pesci: sfera sentimentale positiva in questa giornata di domenica per voi nativi del segno. Single oppure no, godrete del favore della Luna, che renderà davvero intesa e piacevole la vostra relazione di coppia, ma anche abbastanza tranquilla e serena. Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe ostacolarvi, ciò nonostante avrete abbastanza risorse da saper mettere a punto buoni progetti. Voto - 7️⃣