L'oroscopo settimanale dal 26 giugno al 2 luglio 2023 è pronto a soddisfare la curiosità sulle influenze delle stelle nei prossimi sette giorni. Siete ansiosi di scoprire come si svilupperanno gli ultimi giorni di giugno e l'inizio di luglio, nel cuore dell'estate 2023? Bene, prima di iniziare a decantare l'Oroscopo della settimana dal 26 giugno al 2 luglio dando voce direttamente alle previsioni zodiacali da lunedì a domenica, con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno, è opportuno analizzare insieme le quattro tappe principali relative ai transiti lunari che caratterizzeranno questa settimana.

Luna nel segno: l'oroscopo sui transiti della settimana

Il tour settimanale dell'Astro d'Argento prenderà il via lunedì 26 giugno alle ore 0:57, quando osserveremo la Luna nel segno della Bilancia, portando con sé un'energia equilibrata e armoniosa. Sarà un ottimo momento per dedicarsi alle relazioni interpersonali e per cercare il giusto equilibrio nelle situazioni.

Il secondo step avverrà mercoledì 28 giugno alle ore 10:55, con il passaggio della Luna nel segno dello Scorpione. Questo transito potrebbe portare una maggiore intensità emotiva e un desiderio di approfondire le situazioni a livello profondo. Potreste sentire la necessità di affrontare questioni più complesse e di indagare nelle vostre emozioni.

Il terzo step avverrà venerdì 30 giugno alle ore 16:59, quando vedremo l'ingresso della Luna nel segno del Sagittario. Questo transito porterà una spinta di ottimismo, avventura e desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Sarà un momento favorevole per intraprendere viaggi o nuove esperienze che ampliano la vostra prospettiva.

Infine, la settimana si concluderà con l'ingresso della Luna nel segno del Capricorno, previsto per domenica 2 luglio. Questo transito potrebbe portare un senso di disciplina, responsabilità e focalizzazione sugli obiettivi. Sarà un momento adatto per pianificare e perseguire le vostre ambizioni.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Se si fosse verificata una discussione in famiglia o sul lavoro nelle giornate precedenti, si consiglia di battere il ferro fintanto che è caldo, evitando assolutamente di arrivare a fine settimana senza aver risolto. Sarà un periodo favorevole per entrare in contatto con persone utili e avere discussioni costruttive con fratelli o parenti riguardo questioni finanziarie o ereditarie. Sarete sull'orlo di prendere una decisione che potrebbe cambiare tutto e non è esclusa la possibilità di un trasferimento per coloro che si trovano intorno ai trenta/quarant'anni, considerando anche che di recente sono avvenuti diversi cambiamenti.

Il mese di luglio intanto sarà di particolare importanza: l'invito a coloro che desiderassero prendere decisioni per la famiglia, divertirsi o programmare una vacanza, di darsi da fare sin da ora.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete

★★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★★ lunedì 26, giovedì 29 e venerdì 30;

★★★ domenica 2 luglio;

★★ sabato 1° luglio.

♉ Toro: voto 6. Questa settimana un atteggiamento orgoglioso potrebbe essere comprensibile, ma si consiglia di fare attenzione, poiché rischiereste di apparire come persone irragionevoli. È importante cercare di mantenere un atteggiamento diplomatico in tutti i rapporti. Potrebbero esserci delle spese relative alla casa, oppure potreste anche considerare la possibilità di un cambiamento o un trasferimento entro l'estate.

È necessario in qualche caso rivedere alcuni conti e la seconda metà di luglio potrebbe risultare più impegnativa da questo punto di vista. Nel lavoro, se avete svolto bene la vostra mansione sarà difficile che non vi siano buoni riscontri. La stanchezza in qualche casso si farà sentire: il consiglio è di concentrarsi solo sulle cose che interessano di più. Preparatevi a ricevere buoni consigli: intuizioni in arrivo!

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

★★★★★ martedì 27 e domenica 2;

★★★★ lunedì 26, mercoledì 28 e sabato 1;

★★★ venerdì 30 giugno;

★★ giovedì 29 giugno.

♊ Gemelli: voto 5. Questa settimana, purtroppo, non porta buone novità. È importante sapere che un programma potrà subire cambiamenti all'ultimo momento.

Tuttavia, a partire dalla prossima settimana potrebbe iniziare una fase di grande benessere. Per coloro che sono single o che si trovano in una situazione di crisi sentimentale, potrebbe tornare l'amore vero. È un periodo impegnativo, alcune decisioni potrebbero essere ostacolate da persone che non sono dalla vostra parte. Si consiglia di prestare attenzione ai rapporti con persone nate sotto il segno del Toro o dell'Acquario. Fortunatamente, un Capricorno sarà lì per aiutarvi a superare eventuali difficoltà. Affrontate la situazione con cautela e sfruttate il sostegno delle persone fidate che vi circondano. Mantenete la calma e non abbiate paura di prendere le decisioni necessarie per il vostro benessere.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

★★★★★ lunedì 26 giugno;

★★★★ martedì 27, sabato 1 e domenica 2;

★★★ mercoledì 28 e giovedì 29;

★★ venerdì 30 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. Gli incontri che avrete da qui a metà del mese di luglio saranno estremamente importanti. Se siete single e continuate a riflettere su un amore passato, state commettendo un errore. Il cielo è favorevole per iniziare nuove relazioni o anche nuovi progetti lavorativi, magari di natura sperimentale. State superando la fase di tensione o delusione che avete vissuto all'inizio di giugno. Forse alcuni di voi hanno provato e provano tutt'ora ansia o stanno ancora sofferto a causa di qualcosa o qualcuno.

State già pensando a come apportare miglioramenti nella vostra vita? Ottimo, le stelle certamente vi aiuteranno affinché tutto si sviluppi secondo i desideri. Sfruttate al massimo questo periodo favorevole e fate affidamento sull'energia positiva che presto vi circonderà.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro:

Top del giorno martedì 27 giugno;

martedì 27 giugno; ★★★★★ lunedì 26, mercoledì 28 e giovedì 29;

★★★★ venerdì 30 giugno;

★★★ sabato 1° luglio;

★★ domenica 2 luglio.

♌ Leone: voto 7. La settimana tra fine giugno e inizio luglio regalerà finalmente un po' di serenità. Presto dovrete prendere delle decisioni riguardanti il lavoro o la casa e questo non sarà troppo facile, soprattutto nella prima parte del periodo.

Lotterete come veri leoni, con determinazione, per imporvi a ogni costo o per cercare una meritata serenità interiore. Tuttavia, per quanto riguarda l'amore, la situazione migliorerà nelle prossime settimane. Potrebbe sbocciare un nuovo sentimento o risvegliarsi una passione che vi porterà a dedicare più tempo da investire nel settore affettivo. Per quanto riguarda il lavoro e lo studio, vi troverete a navigare a vista, adattandovi alle circostanze che si presenteranno. Mantenete la calma e la determinazione, affrontando ogni sfida con fiducia. Ricordatevi di prendervi anche del tempo per voi stessi, per riflettere e rigenerarvi.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

Top del giorno giovedì 29 giugno;

giovedì 29 giugno; ★★★★★ venerdì 30 e sabato 1;

★★★★ mercoledì 28 e domenica 2;

★★★ martedì 27 giugno;

★★ lunedì 26 giugno.

♍ Vergine: voto 8.

Un ottimo periodo è in arrivo, soprattutto per voi donne della Vergine. Non dovete assolutamente focalizzarvi su amori finiti, ma guardare avanti con rinnovata fiducia. Luglio e soprattutto agosto saranno mesi importanti per rimettersi in gioco o creare nuovi legami sentimentali. Vi sentirete come cavalli da competizione, pronti a superare ogni ostacolo. Tuttavia, è importante non dare spazio a persone che cercano di farvi perdere la pazienza. Prediligete momenti di relax e concentrazione su voi stessi e su ciò che è veramente importante per voi. Sfruttate questo prossimo periodo altamente favorevole per rinnovare le forze e ottenere risultati positivi nelle diverse sfere della vita. Mantenete una mentalità aperta e siate pronti ad affrontare nuove sfide con determinazione.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

Top del giorno sabato 1° luglio;

sabato 1° luglio; ★★★★★ giovedì 29, venerdì 30 e domenica 2;

★★★★ mercoledì 28 giugno;

★★★ lunedì 26 giugno;

★★ martedì 27 giugno.

