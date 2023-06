Nella settimana dal 26 giugno al 2 luglio troviamo sul piano astrale la Luna viaggiare dai gradi della Bilancia al segno del Sagittario, mentre Mercurio si sposterà dal domicilio dei Gemelli al Cancro (dove risiede il Sole). Urano, il Nodo Nord e Giove, intanto, proseguiranno il moto in Toro, così come Lilith, Marte e Venere rimarranno nel segno del Leone. Saturno assieme a Nettuno, in ultimo, resteranno stabili in Pesci come Plutone continuerà la sosta in Capricorno.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Cancro, meno conciliante per Vergine e Gemelli.

Sul podio

1° posto Cancro: lavoro top. Dopo due giornate pressoché routinarie, ecco che da mercoledì in poi la settimana di casa Cancro potrebbe prendere una piega decisamente più interessante sul versante professionale, coi nativi che ritroveranno la fiducia in sé stessi e ciò si protrarrà favorevolmente nel loro operato.

2° posto Pesci: affettuosi. Sia che si tratti di ricucire i rapporti con un parente che di far riappacificare due vecchie amiche che hanno recentemente avuto un diverbio, i nati Pesci grazie al loro probabile mood affettuoso riusciranno in tali intenti in maniera facile. Sabato e domenica, inoltre, sarà tempo di dedicarsi al nido domestico, settore dove ci sarà bisogno di pulizie approfondite, ammodernamenti o cambi di vestiario stagionali.

3° posto Toro: equilibrio relazionale. Secondo l'oroscopo settimanale dal 26 giugno al 2 luglio, i nati Toro avranno buone chance di focalizzare gran parte delle loro attenzioni sul fronte relazionale e, per la precisione, sul modo nel quale si approcciano ai rapporti meno scorrevoli. Tale esercizio, che ha il fine ultimo di far trovare al segno Fisso il proprio equilibrio relazionale, risulterà più difficoltoso il 29 e 30 giugno, quando il Luminare notturno e l'Astro di Ade faranno fronte comune.

I mezzani

4° posto Scorpione: lucidità ritrovata. Nella giornata di mercoledì, dopo un breve transito in Gemelli, Mercurio sbarcherà nel segno del Cancro e andrà subito a formare uno sfavillante trigono con la Luna nel segno dello Scorpione, connubio che farà presumibilmente ritroverà freschezza e fluidità cerebrale ai nativi.

Meno effervescente, invece, sarà la giornata di domenica, quando un intoppo pratico andrà a stravolgere i piani romantici del segno Fisso.

5° posto Leone: nelle retrovie. Con il loro Astro governatore e il Messaggero degli Dei nel dodicesimo campo, nella settimana in questione il parterre planetario parrà suggerire a gran voce ai nati Leone due consigli su tutti: mettere da parte ogni barlume di protagonismo, ma anche prodigarsi verso un recap dettagliato della loro esistenza, improntato principalmente su una nuova organizzazione delle loro priorità.

6° posto Bilancia: inizio smart. Da segnare sul calendario dei nati Bilancia saranno, c'è da scommetterci, le giornate di lunedì e martedì, quando il segno d'Aria riuscirà a far fronte a ogni impegno, riuscendo a incastrare con abilità attività legate alla famiglia, alla cerchia amicale e alla professione.

Da metà pomeriggio del 28 giugno sino a domenica sera, invece, l'atmosfera casalinga così come l'umore nativo parranno essere altalenante e ciò non garantirà una serenità persistente.

7° posto Ariete: dire qualche "no". Complici le numerose attività che dovranno portare a compimento, specialmente sino a venerdì, i nati Ariate saranno chiamati a fare una cernita degli impegni in programma, magari imparando a dire qualche "no" a capi e colleghi, in modo da non stressarsi inutilmente. Nel weekend per il segno di Fuoco sarà tempo di coccole in coppia, ma anche di passione nell'alcova.

8° posto Sagittario: incontri rigeneranti. La maggior parte della settimana in questione, ovvero sino alla mattinata del 30 giugno, sembrerà avanzare col freno a mano tirato per i nati Sagittario, soprattutto per i liberi professionisti del segno che non riusciranno a cavare un ragno dal buco.

Sabato e domenica, consci di non aver fatto granché al lavoro, i nativi desidereranno concedersi qualche pausa dal tran tran quotidiano e si riscopriranno propensi a organizzare una cena in casa loro con alcuni amici di vecchia data oppure accetteranno un invito al ristorante per una rimpatriata coi compagni del liceo.

9° posto Acquario: sgarri a tavola. Sette giorni dove i nati Acquario potrebbero risultare incuranti delle calorie ingerite e poco avvezzi a recarsi in palestra o lanciarsi nella loro solita corsa pomeridiana al parco. Atteggiamento sregolato che indurrà il segno Fisso anche a concedersi diversi sgarri a tavola e la bilancia, intesa come pesapersone, non ne sarà affatto entusiasta.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: figli e figliastri. La trappola nella quale cadranno probabilmente i nati Capricorno in questa settimana, specialmente nelle giornate iniziali e finali, sarà di paragonare il loro operato e il trattamento che riceveranno al lavoro con quello dei colleghi. A tal proposito, sarà facile che il segno Cardinale noti delle incongruenze e inizi a pensare che i vertici aziendali stiano facendo figli e figliastri.

11° posto Vergine: delusioni. Una persona cara, probabilmente un figlio o un nipote, potrebbero ferire verbalmente senza volerlo i nati Vergine, con quest'ultimi che faticheranno a metabolizzare tale cantonata dialettica, finendo per dipingersi addosso un reiterato muso lungo.

Considerate le circostanze e l'ingenuità del gesto, il carnet astrale suggerirà ai nativi di soprassedere e perdonare istantaneamente la persona cara.

12° posto Gemelli: consigli da non seguire. C'è chi trama alle spalle dei nati Gemelli e, nel corso di questa settimana estiva, potrebbe dare un consiglio agli stessi con lo scopo malevolo di tendergli un tranello e, come spiacevole conseguenza, metterli in difficoltà. Sarà bene che il segno Mobile non pecchi d'ingenuità ed eviti categoricamente di seguire tali suggerimenti.