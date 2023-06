Secondo l'oroscopo del 24 giugno 2023 ci saranno delle novità amorose per i nati sotto il segno dell’Ariete. Per i Toro è giunto il momento di sistemare la propria vita sentimentale, per i lavoratori che appartengono al segno dell’Acquario invece sarà un periodo di progressi. Per conoscere le tutte le novità delle stelle consultate le seguenti previsioni astrologiche dedicate alla giornata di sabato 24 giugno e le pagelle con voto da 0 a 10.

Amore e lavoro secondo l'oroscopo del 24 giugno: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Novità in arrivo soprattutto sul fronte dell'amore.

Per alcuni Ariete non si tratta di un’avventura o un semplice incontro, ma di un ritorno di fiamma. Non sindacate su una vecchia questione familiare che tutti hanno dimenticato, tranne voi: dateci un taglio. I più determinati di questo segno raggiungeranno risultati importanti a livello lavorativo. Voto: 7

Toro – È giunto il momento di mettere in ordine la vostra caotica vita affettiva. Alcune coppie innamorate sono pronte a ufficializzare il legame, quelle in crisi invece continueranno a discutere per motivi economici e lavorativi. Un vostro progetto di lavoro spiccherà il volo e vi regalerà un bel po’ di soddisfazioni. Voto: 7

Gemelli – Periodo positivo per quelli che hanno una relazione amorosa e non hanno rancori nel cuore.

C’è chi sarà molto sincero e spontaneo con il partner d’amore e chi farà di tutto per conquistare il cuore della persona interessata. Idee brillanti per chi ha un’attività autonoma e per chi lavora a chiamata. Voto: 8

Cancro – Questa giornata potrebbe far venire a galla insoddisfazioni e rancori. Se non siete felici della vostra relazione amorosa, difficilmente riuscite a uscire indenne da questo legame tossico.

In questo periodo, preferite lavorare a modo vostro. Non vi garba tanto la collaborazione lavorativa, vi riesce difficile lavorare a stretto contatto con gli altri. Voto: 6

Previsioni amorose e lavorative sabato 24 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – L'Oroscopo dell'amore afferma che questo è il momento giusto per prendere una decisione importante che riguarda il rapporto di coppia.

Non siete disposti a tollerare lunghe discussioni. Alcune situazioni lavorative vi spingono a parlare troppo o a prendere decisioni affrettate, cercate però di svolgere i vostri compiti con massima cautela. Voto: 6,5

Vergine – Troverete le parole giuste per entrare in sintonia con la persona che vi piace tanto. In questo momento, avete bisogno di sentirvi amati, di raggiungere una certa stabilità e sicurezza affettiva. Qualche intoppo sul piano economico potrebbe buttarvi giù di morale. Non avete motivo di demoralizzarvi, presto le cose torneranno a brillare. Voto: 6,5

Bilancia – Buon periodo per quelli che sono felici della propria relazione amorosa. Le certezze, però, non sono mai abbastanza e ogni tanto rimettete in discussione i rapporti affettivi.

Il successo lavorativo sarà agevolato dalla fortuna, soprattutto per quelli che hanno un lavoro dipendente, o un’attività a conduzione familiare. Voto: 7

Scorpione – Molti di voi, in questo periodo, potrebbero perdere la testa improvvisamente per una persona inaspettata. La vostra caotica vita sentimentale deve essere messa in ordine, altrimenti perderete un sacco di buone occasioni. In campo lavorativo, la vostra precisione e affidabilità vi farà guadagnare stima e rispetto sia dai colleghi che dai superiori. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo di sabato 24 giugno, amore e lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Avete la sensazione che la vita sentimentale e affettiva vi stia sfuggendo di mano.

Una persona speciale potrebbe fare breccia nel vostro cuore e mettervi in difficoltà. Alcune coppie attraverseranno momenti di confusione e di disagio. L'oroscopo del lavoro è convinto che riuscirete a portare a termine i progetti tosti e complicati. Parola d’ordine: mai mollare. Voto: 6

Capricorno – Siete in una fase piuttosto curiosa per quanto riguarda l'amore. Da una parte volete stabilità e sicurezza, dall’altra parte invece avete voglia di sperimentare il vostro potere di seduzione. Giornata importante per chi lavora nel settore immobiliare e alimentare. Voto: 7

Acquario – Se avete un buon rapporto con le persone che amate, fate ciò che l’istinto suggerisce, loro capiranno. Il partner d’amore potrebbe sentirsi un po’ trascurato, soprattutto se il vostro legame è un po’ allentato per via dei troppi impegni lavorativi.

Per il lavoro, questo è un periodo di progressi. Per il denaro, bisogna ridimensionare le aspettative. Voto: 6,5

Pesci – Per quelli che hanno una relazione amorosa instabile, la situazione potrebbe precipitare. Anche chi ha giurato fedeltà al proprio partner potrebbe cedere alla tentazione di vivere un amore clandestino. I sospetti e la gelosia morbosa sono capaci di rovinare anche i migliori rapporti di coppia. In campo lavorativo, fate conoscere agli esperti le vostre idee brillanti, magari qualcuno le metterà in atto. Voto: 6