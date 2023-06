L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 giugno 2023 è pronto a valutare i prossimi sette giorni in calendario: Curiosi di scoprire come sarà l'Oroscopo della settimana prossima?

In relazione ai transiti lunari, il sipario si alzerà su un cielo totalmente illuminato dalla Luna che, con eleganza e grazia, farà il suo ingresso nel segno del Toro. Questo magico evento avverrà martedì 13 giugno, e il mondo si vestirà di una bellezza serena e di una solidità rassicurante. Il palcoscenico celeste ci riserverà un'altra bella sorpresa, venerdì 16 giugno, con la Luna che farà il suo ingresso nel vivace segno dei Gemelli: le energie si intensificheranno, alimentando le menti con curiosità irrefrenabili.

E, come ogni spettacolo che si rispetti, il 18 giugno arriverà il gran finale della settimana, quando la Luna sposterà il suo sguardo sul sensibile segno del Cancro: sarà una domenica incantata all'insegna di tenere atmosfere.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 12 a domenica 18 giugno con annessa la classifica a stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. La settimana si profila sulla soglia della sufficienza, offrendo un mix di sfide abbastanza stimolanti. Qualche piccola opportunità da cogliere soprattutto nei settori sentimentali o professionali. Sarete chiamati a dimostrare il vostro coraggio e la vostra adattabilità, affrontando inattesi ostacoli nel percorso dell'amore e della carriera.

Nell'ambito affettivo, potrebbero emergere delle prove da superare, ma la vostra audacia e autenticità saranno gli alleati per affrontarle con successo. Apritevi a nuove prospettive e comunicate con chiarezza i vostri desideri a chi davvero conta per voi. Sarà un'occasione per scoprire nuovi sentieri emozionali e magari rafforzare i legami con il partner.

Nel contesto lavorativo, mettete in mostra la vostra determinazione e la vostra intraprendenza con un approccio pragmatico, cercando soluzioni innovative.

La classifica settimanale interessante il segno dell'Ariete:

★★★★★ lunedì 12 e sabato 17;

★★★★ martedì 13, venerdì 16 e domenica 18;

★★★ mercoledì 14 giugno;

★★ giovedì 15 giugno.

♉ Toro: voto 9.

Per voi nativi si prospettano sette giornate davvero positive. La settimana sarà pervasa da una luce brillante, regalando gioia, successo e realizzazioni. Sarete i protagonisti di momenti incantevoli in cui potrete raggiungere traguardi inaspettati. Approfittatene al massimo e lasciate che la vostra natura paziente vi guidi verso risultati straordinari. Godetevi ogni istante di questa settimana meravigliosa, perché siete destinati a splendere in tutto. Nell'ambito affettivo, l'amore sorriderà al vostro cuore e le relazioni si intensificheranno, creando legami solidi e appaganti. Lasciatevi trasportare dalle emozioni, coltivando il rapporto con il partner. Presto esplorerete nuove dimensioni di complicità, rafforzando il legame con gesti teneri e parole dolci.

Il successo vi attende anche nel lavoro: le capacità e la dedizione saranno ampiamente riconosciute, aprendo le porte a nuove opportunità.

La classifica della settimana riguardante il segno del Toro:

Top del giorno martedì 13 giugno;

martedì 13 giugno; ★★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e domenica 18;

★★★★ giovedì 15 e sabato 17;

★★★ venerdì 16 giugno.

♊ Gemelli: voto 8. La settimana in arrivo si presenta come un periodo estremamente positivo, con molte opportunità in programma. Facile aspettarsi esperienze stimolanti o situazioni gratificanti, in diversi aspetti della vita. A livello professionale, ci saranno prospettive interessanti in vista. Sarete pieni di idee innovative e in grado di comunicarle in modo efficace. Le vostre capacità brillanti vi aiuteranno a fare una buona impressione su colleghi e superiori.

Questo potrebbe portare a nuove opportunità di crescita oppure a progetti da concretizzare nel prossimo futuro. Anche nella sfera delle relazioni personali, sarete al centro dell'attenzione. Il carisma e il fascino naturale attireranno l'interesse di nuove persone: potreste fare nuove amicizie o scoprire di avere un inaspettato fascino capace di conquistare. Sarete in grado di interagire profondamente con gli altri, creando legami duraturi.

La classifica settimanale interessante il segno dei Gemelli:

Top del giorno venerdì 16 giugno;

venerdì 16 giugno; ★★★★★ giovedì 15, sabato 17 e domenica 18;

★★★★ mercoledì 14 giugno;

★★★ martedì 13 giugno;

★★ lunedì 12 giugno.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10.

L'oroscopo a questo giro presenta un periodo estremamente fortunato. La presenza della Luna nel vostro segno amplificherà le energie offrendo opportunità di successo in diversi aspetti della vita. A livello professionale, potete aspettarvi giornate davvero soddisfacenti. Le capacità e le competenze saranno pienamente apprezzate, e potreste ricevere lodi e complimenti per il vostro lavoro. Le iniziative saranno ben accolte, aprendo la strada per avanzamenti in carriera. Nel campo delle relazioni personali, la vostra presenza, magnetica e sincera, attirerà l'attenzione delle persone intorno a voi. Sarà un momento propizio per creare legami profondi e significativi con amici, familiari e potenziali partner.

Potreste fare nuove amicizie che si riveleranno durature, e le relazioni esistenti si rafforzeranno ulteriormente. Dal punto di vista emotivo, sarete in sintonia con voi stessi e con le esigenze interiori.

La classifica della settimana riguardante il segno del Cancro.

Top del giorno domenica 18 giugno;

domenica 18 giugno; ★★★★★ martedì 13, giovedì 15 e venerdì 16;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 14 e sabato 17.

♌ Leone: voto 6. La settimana in arrivo potrebbe non essere esattamente come vi aspettate. Potreste sperimentare alcuni ostacoli lungo il cammino. Tuttavia, è importante mantenere pazienza e ottimismo, accettando la sufficienza e cercando di trarre il meglio da ogni situazione. A livello professionale, potreste trovare intoppi in grado di rallentare il percorso quotidiano.

Possibile quindi una certa frustrazione generale, forse legata a progetti che richiederanno più tempo e impegno del previsto. Tuttavia, si consiglia di mantenere la calma, concentrandosi solo su ciò che conta davvero. Anche se i risultati potrebbero non essere eccezionali, ottenere una valutazione sufficiente sarà già abbastanza per appagare l'impegno e la perseveranza. Nel campo delle relazioni personali, potreste sperimentare qualche incomprensione con le persone intorno a voi. Praticare la pazienza e l'ascolto attento permetterà di risolvere eventuali tensioni. Non cercate la perfezione, piuttosto concentratevi sulla reciproca comprensione.

La classifica settimanale interessante il segno del Leone:

★★★★★ martedì 13 e mercoledì 14;

★★★★ lunedì 12, giovedì 15 e venerdì 16;

★★★ sabato 17 giugno;

★★ domenica 18 giugno.

♍ Vergine: voto 6.

Settimana non eccezionale, ma nemmeno negativa. Il periodo presenterà situazioni che richiederanno un impegno extra da parte vostra. Riuscirete a gestire diverse incombenze in modo adeguato, affrontandole con determinazione. Non raggiungerete risultati straordinari, questo è certo, comunque sarete in grado di ottenere in generale un livello soddisfacente. Nel campo delle relazioni personali, potreste sperimentare una certa distanza o differenti punti di vista in alcune situazioni. Dovrete dedicare uno sforzo extra nella comunicazione e nell'ascolto, giusto per migliorare la comprensione reciproca. Concentratevi sulla costruzione di relazioni solide, senza aspettarvi grandi sorprese. Dal punto di vista amoroso, vivrete alti e bassi.

Troverete momenti di gioia e autocontrollo, seppur con momenti di scoraggiamento o di preoccupazione. Dedicate attenzione all'autostima bilanciando lo stress. A livello finanziario, sarà importante gestire le spese con cautela: mantenete in equilibrio necessità e desideri.

La classifica della settimana riguardante il segno della Vergine:

★★★★★ lunedì 12 e sabato 17;

★★★★ martedì 13, venerdì 16 e domenica 18;

★★★ giovedì 15 giugno;

★★ mercoledì 14 giugno.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.