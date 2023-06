L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 23 giugno 2023. In primo piano si evidenzia la bella presenza della Luna in Vergine, presente nel settore del segno di Terra nella tarda mattinata di venerdì. A fare da guardaspalle all'Astro d'Argento un meraviglioso Sole, pronto a offrire supporto in qualsiasi problema dovesse sorgere. Fra i simboli dello zodiaco appartenenti alla prima sestina, ossia quelli in analisi in questo contesto, quindi Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, a gioire saranno anche Gemelli e Leone, entrambi in giornata da quattro stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani 23 giugno consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 23 giugno, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. Vi accorgerete che il partner potrebbe non essere molto comprensivo, quindi state attenti ai litigi e cercate di non lasciarvi coinvolgere in situazioni complesse. Purtroppo, questa giornata potrebbe essere negativa per l'amore, poiché Venere non si trova in una posizione molto favorevole per suscitare grandi emozioni. Per i single, la Luna potrebbe creare tensioni nell'ambiente familiare o domestico in generale. Potreste non avere voglia di spiegare le vostre scelte di vita ma preferirete andare avanti senza l'approvazione di chi conta.

Sul lavoro, il consiglio spassionato è quello di cercare di approfondire lo studio di alcune tecnologie che potrebbero rivelarsi utili in futuro. In alcuni frangenti potreste persino distrarvi facilmente e non essere particolarmente proattivi i certi momenti della giornata.

Toro: ★★★★★. Sarà una giornata molto interessante dal punto di vista dell'amore, il che vi regalerà gioie inaspettate.

Cercate di assaporare appieno questi momenti, poiché il rapporto con il partner sta andando molto bene. Godetevi il momento, ben sapendo che periodi così non capitano spesso, e che gli sforzi per costruire una relazione serena non sono mai abbastanza. Sentirete improvvisamente il bisogno di comunicare la vostra felicità al partner e di condividere momenti indimenticabili.

Per i single, il consiglio è di ascoltare attentamente il vento dell'intuito, poiché le risposte potrebbero arrivare da sensazioni sibilline, quasi "a pelle". Contattate eventualmente quelle particolari amicizie che magari non sentite da tempo, siate spontanei nelle azioni: le opportunità arriveranno come un fulmine! La Luna vi renderà particolarmente estrosi, fantasiosi e creativi, quindi sfruttate queste qualità per fare nuovi progressi anche nel lavoro.

Gemelli: ★★★★. L'oroscopo del giorno 23 giugno invoglia a pensare positivo. Le coppie, in queste calde giornate estive stanno facendo davvero grandi sforzi per andare d'accordo con chi si ama. E questo è molto apprezzabile, soprattutto considerando quelle unioni nate da poco e che si trovano ad affrontare la loro prima estate insieme!

Il pianeta dell'amore, Venere, potrebbe portare emozioni eccellenti da godere con il partner, grazie all'influenza favorevole anche della Luna, grande maestra nel pilotare e salvaguardare relazioni e sentimenti. Per i single, la Luna vi ricorda che avete un dono speciale: l'empatia. A voi risulta facile comprendere i sentimenti delle persone che vi circondano, e proprio per questo siete in grado di creare relazioni profonde e solide. Sul lavoro, spingete i vostri limiti e mettete alla prova i vostri confini, perché potreste scoprire di poter volare molto più in alto di quanto pensiate.

Oroscopo e stelle del 23 giugno, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Quello che interessa in questo momento è senz'altro sedurre, colpire al cuore e ammaliare completamente la persona che avete o che vorreste al vostro fianco.

Questo felice stato di cose avrà l'effetto di ravvivare quel vostro inequivocabile spirito magnetico: se lo sprigionerete in questa giornata d'inizio estate, l'umore arriverà alle stelle, soprattutto durante la serata, da trascorrere con una persona romantica e premurosa. Per i single, la giornata sarà fantastica: scoprirete di poter fare molte cose sfruttando il vostro spirito acuto e brillante. Dedicate del tempo a comunicare con gli altri e sentitevi liberi di approfondire conversazioni su argomenti anche stravaganti. Permettetevi di sognare, perché è un momento di svolta in cui tutto sta prendendo una nuova direzione. Sul lavoro, la fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con maggiore sicurezza e vi aiuterà a superare l'ansia.

Leone: ★★★★. La giornata di venerdì sarà contrassegnata da un'energia propositiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di ciò che state facendo. Spesso siete autocritici nei vostri confronti e non riconoscete i risultati positivi di ciò che fate, ma in questo venerdì ritroverete l'armonia interiore e otterrete gratificazioni anche dal partner. Per i single, la Luna vi donerà buone indicazioni in ambito familiare e benefiche influenze sulla vostra forma fisica. Alta la possibilità di esibire la bellezza, soprattutto se appartenete al gentil sesso. Il quadro dei transiti planetari favorirà il raggiungimento delle intenzioni, regalando bei momenti in compagnia di chi vi piace. Sul lavoro è il momento di entrare in azione, ampliare le entrate e fare investimenti oculati.

E' ora di porre le basi per il futuro, come lo avete sempre sognato.

Vergine: 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, 23 giugno, prospetta una giornata decisamente favorevole per la relazione, con tanti pianeti in angolo benefico pronti a portare notevoli soddisfazioni. Avrete sogni illuminanti e risolutivi per i problemi quotidiani, rendendovi conto che il piacevole comfort del nido o la rassicurante compagnia di chi amate costituiscono il vero lusso della vita, da apprezzare in piena libertà. Se siete single e alla ricerca di una tenera compagnia, dovrete essere molto attenti all'ascolto di un cuore timido: potrebbe cominciare a battere per voi in questo nuovo giorno di fine giugno. La capacità di piacere sarà solleticata e l'eleganza raffinata che avete insita in voi, sarà molto apprezzata.

Nell'attività lavorativa, rivestirà un'importanza fondamentale il talento diplomatico posseduto. L'arte della diplomazia, in cui siete veri maestri, vi faciliterà la vita e vi farà guadagnare la stima dei colleghi.

