L'oroscopo della giornata di lunedì 26 giugno prevede un Ariete monotono, a tratti quasi rigido in amore a causa della Luna opposta, mentre Gemelli mostrerà una certa generosità nei confronti del partner. Marte terrà sull'attenti i Sagittario, mentre Leone avrà buone energie per gestire la mole di lavoro da portare avanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 26 giugno.

Previsioni oroscopo lunedì 26 giugno 2023 segno per segno

Ariete: prima giornata della settimana monotona per i nati nel segno a causa della Luna in opposizione.

Anche se Venere sarà favorevole, potrete essere un po’ troppo rigidi nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete le idee abbastanza chiare su come gestire le vostre mansioni grazie a Mercurio in sestile. Voto - 6️⃣

Toro: non inizierà al meglio la settimana secondo l'oroscopo. La Luna si allontanerà da questa posizione favorevole, lasciando spazio a questa Venere in quadratura. Single oppure no, il vostro modo di fare non sempre verrà apprezzato dal partner. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare alcuni buoni progetti da sviluppare a breve. Voto - 6️⃣

Gemelli: ottima giornata dal punto di vista sentimentale. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi metteranno nelle giuste condizioni per dare vita a momenti migliori insieme alla vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete salutare Mercurio, che nelle prossime ore passerà nel segno del Cancro. In ogni caso, avrete ancora buone opportunità per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: la Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. Single oppure no, dovrete avere più a cuore il benessere della vostra fiamma, e mostrare maggior maturità.

Per quanto riguarda il lavoro, preparatevi ad accogliere il pianeta Mercurio nel vostro cielo, che vi aiuterà a portare al successo progetti in corso d'opera. Voto - 7️⃣

Leone: giornata fantastica dal punto di vista sentimentale, grazie a un cielo davvero sereno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e vi daranno grandi occasioni d'amore che non dovrete lasciarvi scappare.

Sul fronte professionale avrete Mercurio a favore ancora per qualche ora. Se avete dei progetti da ultimare, questa sarà la vostra occasione. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale in cambiamento nelle prossime ore per i nati del segno. Il pianeta Mercurio presto si troverà in una posizione migliore, così potrete cimentarvi in maniera più convincente verso progetti più alla vostra portata. In amore, anche se la Luna non sarà più nelle vostre corde, potrete comunque contare su una relazione stabile e soddisfacente. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale appagante in questa giornata di lunedì grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. I buoni sentimenti non mancheranno con il partner, e avrete l'occasione di dare vita a splendidi momenti.

Per quanto riguarda il lavoro sarà necessario correre ai ripari perché il pianeta Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà nel prossimo periodo. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo ancora complicato sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di lunedì. La buona notizia sarà che Mercurio presto sarà in una posizione migliore e vi permetterà di gestire in maniera più efficace i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti, sarà necessario avere pazienza in questo periodo di Venere contraria. Voto - 6️⃣

Sagittario: il pianeta Marte vi terrà sull'attenti per quanto riguarda il lavoro secondo l'oroscopo. Mercurio inoltre lascerà questa scomoda posizione, così potrete finalmente recuperare terreno in ambito lavorativo.

Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà favorevole, e insieme a Venere in trigono potrete godere di una relazione abbastanza affiatata. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale in calo all'inizio di questa settimana per i nati nel segno. Non sempre sarete così in vena di buoni sentimenti a causa della Luna, ciò nonostante il vostro rapporto non sarà in piena crisi. Cercate però di non aggravare la situazione. In ambito lavorativo serviranno maggiore precisione e puntualità in quel che fate. Voto - 7️⃣

Acquario: previsioni astrali in miglioramento dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in trigono. Questo però non vorrà dire che avete superato la crisi con il partner, perché Venere in opposizione vi darà ancora qualche problema.

In ambito lavorativo Mercurio non sarà più nelle vostre corde, e potrebbe essere necessario più impegno per portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Pesci: la settimana inizierà in modo migliore per i nati nel segno. La Luna non sarà più in opposizione, e Mercurio volgerà a vostro favore. In amore riuscirete dunque a essere più affiatati e romantici nei confronti del partner, oltre che maturi, mentre nel lavoro avrete abbastanza buon senso da saper gestire meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣